Николай Левашов о Курильских островах и Японии [Прошлое Руси]

Война против России идёт по всем направлениям и особенно в фальсификации истории. Судите сами. Академик Н.В.Левашов написал и показал карту из 1-й Британской Энциклопедии за 1771г , где в территорию нашей страны входила ВСЯ ЕВРОПА, часть Северной Америки, на юге граница проходила по великой "китайской" стене, которую построили наши предки от китайцев, а не наоборот, как пишут историки. Эта страна называлась «ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ» и была САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ. А.С.Пушкин, когда писал книгу «Капитанская дочь» - историю пугачёвского бунта, то в архивах узнал такие факты о нашей стране, которые скрываются и поныне, что фактически подписал себе смертный приговор. На сайте http://www.levashov.info академика Н.В.Левашова есть статьи «Замалчиваемая история России», а в разделе КУНСТКАМЕРА есть статья «Аляску никто и не думал продавать». На сайте «Пища РА» можно узнать подлинную историю нашей страны с убедительными доказательствами. На сайте «РуАН»- русское агенство новостей есть статьи, где в частности в Финляндии в школах изучают географию и на картах НЕТ РОССИИ. На сайте YouTube есть видео, где Н.В.Левашов доказал, что Калифорния ещё недавно принадлежала РОССИИ...

* Дополнительная информация:

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

“Совместное освоение” Южных Курил – предательство национальных интересов России (2017)

Интервью с Иваном Куриловым, представителем Группы Защиты Южных Курил. http://www.zolotoyvek.org

Распространение видео приветствуется! Ссылка для скачивания - http://yadi.sk/i/IZ6m4u283HFTiM

Петиция в защиту Южных Курил - http://www.change.org/u/488504786

* Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php