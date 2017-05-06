Не упусти возможность, Украина: Путин в последний раз предлагает запустить «Минск-2»

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук в иллюзиях не витает, а реально смотрит на вещи. Слишком долго тянется весь этот цирк в «нормандском формате». Киеву пора принять решение: либо Украина выполняет свои обязательства, либо стратегия России кардинально изменится.

Сколько бы веревочке не виться, а конец всегда будет. Именно так пускай и понимает Порошенко слова Путина, сказанные на встрече с Меркель: Украина упустила свой шанс выполнить минские договоренности. Перезапуск «Минска» еще возможен, но не обязателен. Политолог предполагает, что в случае провале переговоров Донбасс ждет судьба второго Приднестровья.

Тогда останется надежда лишь на то, что на Украине в 2019 году сменится президент и на посту окажется разумный и, главное, договороспособный политик. Вопрос Донбасса придется решать в любом случае, но чем дольше будет тянуться этот процесс, тем больше проблем возникнет.

Энергетическая сторона вопроса уже внушает опасения. Без донбасского угля Украине придется тяжко. Донбасс, отправившейся в самостоятельное плавание, может рассчитывать на помощь и поддержку России. И гуманитарную помощь отправит, и будет способствовать экспорту продукции в третьи страны. Украине такой поддержки не видать…

Даже финансовая помощь США в первую очередь направлена не на восстановление украинской экономика, а на оборонные нужды и закупку военной техники и вооружения. МВФ выделяет Киеву транши под жесткими условиями, но куда уходят эти деньги?

Тот же меморандум МВФ предполагает принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозназначения. С 2018 года, когда срок моратория истечет, запустится процесс продажи сельхозземель. Несложно догадаться, кто станет новым владельцем на фоне обнищания украинцев. Хозяева уже живут в Берлине, Париже, Лондоне и за Атлантикой.

Какая-то часть денег плавно перетечет на российские счета: погашение долга по евробондам. Россия же не собирается прощать властям Украины должок. А ведь можно было договориться и решить дело миром, причем по ряду вопросов. Но нет, Киев решил создать себе врага на пустом месте. Не по Сеньке шапка, правда, оказалась, но на Украине кое-кто это уже начинает понимать. Так что, скажите Донбассу «бай-бай»! Хотели Приднестровья дубль-два, значит, получите.