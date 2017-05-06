Главная » Мировоззрение

Народ-змееборец

20:03. 6 мая 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

1

 
мы опять одолеем Змея Горыныча, найдём Кощееву смерть на конце иглы и отломим её ядовитый кончик

 

 

Русские — народ-змееборец. В русскую историю на протяжении всех её бесконечных веков вползает змей. Он шелестит своей чёрной чешуёй, втекает в русское пространство и время. Охватывает кольцами города и стискивает их в своих смертельных тисках. Города сгорают от ядовитого огня. Он испепеляет людей, сжигает книги, ломает храмы и памятники. Этот змей выползает из глубин преисподней: там его родина, там его гнездо, из которого он черпает силы и куда откладывает чёрные яйца. И Русь погибает. У неё больше нет силы жить, нет войска, нет самого государства.

Но вот поднимается из пожаров и пепелищ, из народных стенаний бесстрашный витязь. Колет змея копьём, топчет конским копытом. Рассекает на куски его железное тулово и истекающие чёрной кровью ломти сбрасывает назад в преисподнюю, толкая их туда остриём серебряного копья.

Змееборец прекрасен ликом, отважен душой, бесстрашен сердцем. В разные времена он появляется в разном обличии, под разными именами. То зовут его Дмитрий Донской, и он давит змея на Куликовом поле. То имя его Александр Невский, и он, проломив лёд, топит змея в Чудском озере. А вот витязей двое: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский ведут рать на Москву, изгоняют змея из Кремля, освобождают пленённую восхитительную царевну, имя которой — Россия.

Змееборец — это неведающий смерти великий адмирал Макаров, стоящий на палубе своего броненосца. Змееборец Георгий Жуков, и вместе с ним — тридцать витязей прекрасных, которые чредой выходят из ясных вод русской истории — победоносные сталинские маршалы великой вой­ны. Два змееборца — победоносные генералы Шаманов и Трошев — отгоняют змея от русского порога. Змей, разрубленный на куски, истекает своей чернильной кровью, извивается и, как огромный червь, утекает под землю.

Русский народ — змееборец. В этом его доля, для этого он создан Богом, поставлен на страже у царских врат. Он весь изжален, его доспех разбит. Он идёт, качаясь, среди надгробных крестов. Но там, где он проходит, начинают цвести города, множится народ, в храмах звучит пасхальное пение.

И сегодня мы вновь слышим шипение змея. Его кольчатый хвост кипятит океан у корейского берега. Его стальная с рубиновыми глазками башка выползает из Европы, стран Прибалтики и стелется вдоль русских границ. Его тулово теснит бойцов Донбасса, рушит многострадальные кварталы Донецка и Луганска. Он приполз "из города Киева, из логова змиева", этот чешуйчатый гад. И наш удел — снова с ним биться, теряя героев, закрывая глаза любимым и близким. Но мы опять одолеем Змея Горыныча, найдём Кощееву смерть на конце иглы и отломим её ядовитый кончик. Мы — народ-змееборец. И 9 мая, когда "гремя огнём, сверкая блеском стали" пройдут по священной площади колонны ракет и танков, проплывёт среди сияющих сабель алое знамя Победы, мы, познавшие горькую тяжесть нашествий, слёзную непомерность потерь, ясную красоту священной победы, мы воскликнем: "Какое счастье — быть русским!".

http://zavtra.ru/blogs/narod-zmeeboretc

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О наведении порядка в знаках и символах - 3
..., начиная от XV века, всадник-змееборец – это символ добра: святой Георгий... Тартарский ГрифонПримечательно, что Св. Георгий-змееборец, именно как символ добра, побивающего... веков «тартары» это враждебный Риму народ из дикой земли Магог, несущий...
Аполлон, чьих кровей будешь?
...севера, дорийцев и повсеместной экспансии «народов моря». Место действия — циркумпонтийская... Аполлон — целитель, пастух, гадатель, змееборец (он убивает чудовищного Пифона), и...этот процесс как Великое переселение народов. Значительно большая, основная масса ...
ТРИ ГОЛОВЫ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА – ЗЕРНО-РЕЛИГИЯ-АЛКОГОЛЬ
...и календарная система летоисчисления «избранного народа». Свою цивилизаторскую деятельность они начали...» очень важно было, опустить народы, имеющие Совесть до своего рептильного...богов и религий» А. Веста «Змееборец»Источник http://via-midgard.info/
Где нет Митры — нет мира!
... древней письменной достопримечательностью всех индоевропейских народов. В пантеоне «Ригведы» есть ... понимании — это община, общество, народ. «Мир столбом стоит. Мирская слава...пантеоне главное место как бог-змееборец. Некоторые указывают на отражение образа...
Культ Волоса в Подсолнечном царстве
...Афанасьев показал, что в преданиях «…народов арийского происхождения» были созданы баснословные... трансформировался, что сам герой-змееборец подчас вынужден перевоплощаться в образ...роль в распространении солнцепоклонства среди народов Севера и Сибири, отсюда ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>