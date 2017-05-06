мы опять одолеем Змея Горыныча, найдём Кощееву смерть на конце иглы и отломим её ядовитый кончик

Русские — народ-змееборец. В русскую историю на протяжении всех её бесконечных веков вползает змей. Он шелестит своей чёрной чешуёй, втекает в русское пространство и время. Охватывает кольцами города и стискивает их в своих смертельных тисках. Города сгорают от ядовитого огня. Он испепеляет людей, сжигает книги, ломает храмы и памятники. Этот змей выползает из глубин преисподней: там его родина, там его гнездо, из которого он черпает силы и куда откладывает чёрные яйца. И Русь погибает. У неё больше нет силы жить, нет войска, нет самого государства.

Но вот поднимается из пожаров и пепелищ, из народных стенаний бесстрашный витязь. Колет змея копьём, топчет конским копытом. Рассекает на куски его железное тулово и истекающие чёрной кровью ломти сбрасывает назад в преисподнюю, толкая их туда остриём серебряного копья.

Змееборец прекрасен ликом, отважен душой, бесстрашен сердцем. В разные времена он появляется в разном обличии, под разными именами. То зовут его Дмитрий Донской, и он давит змея на Куликовом поле. То имя его Александр Невский, и он, проломив лёд, топит змея в Чудском озере. А вот витязей двое: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский ведут рать на Москву, изгоняют змея из Кремля, освобождают пленённую восхитительную царевну, имя которой — Россия.

Змееборец — это неведающий смерти великий адмирал Макаров, стоящий на палубе своего броненосца. Змееборец Георгий Жуков, и вместе с ним — тридцать витязей прекрасных, которые чредой выходят из ясных вод русской истории — победоносные сталинские маршалы великой вой­ны. Два змееборца — победоносные генералы Шаманов и Трошев — отгоняют змея от русского порога. Змей, разрубленный на куски, истекает своей чернильной кровью, извивается и, как огромный червь, утекает под землю.

Русский народ — змееборец. В этом его доля, для этого он создан Богом, поставлен на страже у царских врат. Он весь изжален, его доспех разбит. Он идёт, качаясь, среди надгробных крестов. Но там, где он проходит, начинают цвести города, множится народ, в храмах звучит пасхальное пение.

И сегодня мы вновь слышим шипение змея. Его кольчатый хвост кипятит океан у корейского берега. Его стальная с рубиновыми глазками башка выползает из Европы, стран Прибалтики и стелется вдоль русских границ. Его тулово теснит бойцов Донбасса, рушит многострадальные кварталы Донецка и Луганска. Он приполз "из города Киева, из логова змиева", этот чешуйчатый гад. И наш удел — снова с ним биться, теряя героев, закрывая глаза любимым и близким. Но мы опять одолеем Змея Горыныча, найдём Кощееву смерть на конце иглы и отломим её ядовитый кончик. Мы — народ-змееборец. И 9 мая, когда "гремя огнём, сверкая блеском стали" пройдут по священной площади колонны ракет и танков, проплывёт среди сияющих сабель алое знамя Победы, мы, познавшие горькую тяжесть нашествий, слёзную непомерность потерь, ясную красоту священной победы, мы воскликнем: "Какое счастье — быть русским!".