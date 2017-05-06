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Литва за гранью нищеты: как тяжек путь в Европу…

17:49. 6 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

anons-litva

Сказал бы кто-нибудь прибалтам во времена столь ненавистного им сейчас Советского союза, что на литовские земли придет нищета, не поверили бы. Литва, Латвия и Эстония считались аналогом советской «заграницы» благодаря своей близости к Европе. Иной менталитет и ложное ощущение своей избранности внушили лидерам балтийским государств уверенность в том, что, мол, теперь и горы по плечу, и море по колено.

После развала Союза провозгласили прибалты независимость, набрали кредитов на Западе, вступили в Евросоюз и стали ждать счастья европейского. И пришло к ним счастье, да не ко всем. Кто успел, тот быстренько убежал за границу на заработки и с концами. Желание вернуться домой проходило в короткие сроки после появления в родимых пенатах.

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199,63 евро – вот чему равен средний заработок, занятых в частном секторе граждан Литвы, зарабатывающих меньше минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Менее МЗП этой весной получили 160 000 литовских граждан, причем каждый десятый из них работал по трудовому договору. Проблема в том, что на основе заработка подсчитываются годовые доходы и размер положенных социальных выплат: по болезни, по уходу за ребенком, по материнству или отцовству.

Расчет примерно такой: получили 200 евро «на бумаге». Значит, выплата по болезни составит порядка 18 евро, если человек болеет дней пять, причем СОДРА оплачивает только три дня. Пособие по материнству, которое оплачивает СОДРА за два года, составит порядка 156 евро в месяц.

Тем временем литовские политики продолжают уверять население, что ВВП Литвы растет, правда, не говорят, что вместе с ним растут и цены. Социальное неравенство увеличивается: доходы обеспеченных литовцев в 18 раз выше, чем бедных. Сам министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис описывает ситуацию в стране как «социальное страдание» и «мучение».

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А что будет, если вычесть из ВВП Литвы прямые и косвенные дотации из фондов ЕС, деньги, что посылают на родину иммигранты? Окажется, что Прибалтика по экономическому развитию уже находится на уровне Закавказья и Средней Азии. Чего уж тут удивляться росту русофобии…

«Пьяная немытая Россия» после распада Союза не скатилась по наклонной в канаву, а выжила и начала демонстрировать экономический рост, пусть пока и незначительный, но почин положен. Зато Литва живет за счет искусственной стимуляции еврофондами, теряя будущие поколения (эмигранты») и просто физически не имея будущего.

За 25 лет население сократилось на 24,3%, при условии, что в Великой Отечественной войне Литва потеряла 10,2% своего населения. Впечатляет, насколько тяжек путь в Европу.

Как тут не вспомнить самонадеянное заявление, сделанное на заре независимости в 1991 году, первым руководителем Литвы Витаутасом Ландсбергисом: «избавившись от советской оккупации, республика заживет через 10 лет как процветающая Швеция». И вот прошло более двадцати лет, а до уровня Швеции им до сих пор шагать и шагать.

Метки: евросоюз, литва, нищета, экономика, эмиграция
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