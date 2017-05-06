Классификация патриотов Укруины

Хорошего и объективного аналитика всегда отличает умение признавать свои ошибки. Признаю, был не прав, когда писал, что режим Порошенко ничего не может создать.



На самом деле правительство Порошенко создало целую новую отрасль экономики, и в этой отрасти целую кучу новых профессий. Отрасль эта называется «профессиональный пидриотизм».







И в этой отрасли появились профессии:



- скачущий пидриот;



- скандирующий пидриот;



- сетевой пидриот;



- кочевой пидриот;



- пидриот котловой;



- пидриот-пропагандист;



- пидриот-эксгибиционист;



- пидриот истерический;



- пидриот-иксперд;



- пидриот-мародер;



- пидриот-волонтёр;



- пидриот-стукач;



- пидриот-депутат;



- цепной пидриот.







Скачущий пидриот – это массовка для майданных мероприятий. Приходит потусить и заработать «30 гривен/час».



Скандирующий пидриот – почти то же самое, но обычно состоит или в националистической тусовке, или в околофутбольной. Нищее и тупое быдло.







Сетевой пидриот – это бот (человек, низводящий себя до статуса ретранслятора официальной пропаганды режима), спамящий картиночки, видео и ссылки на пропагандистские статьи режима Порошенко. Есть как варианты на зарплате (порохоботы), так и верящие идиоты.



Кочевой пидриот – группы поддержки Порошенко и ряда других политиков режима, которых возят за ними по стране для создания массовки. На праздники кочевых пидриотов завозят с запада страны на восток и юг для «демонстрации единства» Руины.







Пидриот котловой – эволюционировал из майданного пидриота, метавшего в сотрудников МВД коктейли Молотова. На данный момент почти вымерший тип.



Пидриот-пропагандист – сотрудник принадлежащих олигархам СМД (средств массовой дезинформации). На зарплатке, иногда даже с минимальным соцпакетом.







Пидриот-эксгибиционист – жалкое существо с практически отсутствующими зачатками личности, которое для обретения хотя бы минимальной значимости нуждается в постоянной поддержке других членов стаи, а для этого занимается публичной демонстрацией своего пидриотизма.



Пидриот истерический – зомби, у которого телевизионная пропаганда уничтожила остатки мозга и личности, поэтому свято верит в «российскую агрессию» и скорый безвиз.







Пидриот-иксперд – подвид пидриота-пропагандиста, который не смог найти себе постоянной работы.



Пидриот-мародёр – мародёр, которому необходимы «крыша» и моральное оправдание для его мародёрства.







Пидриот-волонтёр – барыга, который ворует гуманитарку, размахивая флагом для отвлечения внимания.



Пидриот-стукач – подлое существо, которое пытается нагадить соседям или подсидеть сотрудников на работе, прикрываясь пидриотизмом.







Пидриот-депутат (он же пидриот-чиновник) – вор и рейдер, которому под прикрытием флагов и гимнов удобнее воровать бюджеты и отжимать землю/предприятия.



Цепной пидриот – тупое мясо в наморднике, которого олигархический режим спускает на всех недовольных.







Если какие-то подвиды забыл, то пишите в комментариях.







Согласитесь, это ведь целая прорва народу, десятки тысяч человек на полной или частичной занятости, которые уже становятся одной из главных статей создания (или всё-таки проедания?) ВВП Украины. Так переможем!

Александр Роджерс