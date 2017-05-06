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Киевлянка о “праздновании” Дня Победы в Киеве

07:26. 6 мая 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:


Жительница Киева о подготовке "празднования" Дня Победы в Киеве.
Хорошо подмечены процессы дальнейшего переформатирования массового сознания, направленные на вымарывание исторической памяти и героизации коллаборационистов, как "героев Украины".

Киевлянка о "праздновании" дня Победы в бандеровском Киеве

"Кто со мной, тот герой. Кто против меня – тот фашистская свинья" – даже наши дворовые игры всегда были пронизаны детским военным фольклором. А кино про войну или военная хроника! Эта круглая каска советского бойца, гимнастерка, собранная на спине под ремнем, выцветшая пилотка – все это безошибочно указывало: перед тобой наш, родной солдат. И так было всегда. У всех послевоенных поколений."

"Последние 25 лет этот образ сильно ретушировали, поливали помоями, и даже просто вымарывали.

И вот впервые в жизни в моем родном городе перед Днем Победы советский солдат исчез совсем. И не просто исчез, вместо него появился гитлеровец. Я не особо разбираюсь в формах и знаках отличий, но я вижу: на фото – фашист. И мне не важно, воин ли это УПА или чужой страны. Только трем советским героям позволили разбавить этот чужестранный легион. И то только потому, что двое из них слишком известны. А третьему советскую форму компенсировала, конечно, татарская национальность.

Параллельно на Крещатике выставили огромные фотоработы и изображением "героев" АТО-инвалидов. Типа не сдавшиеся. Это не человеколюбие, это не сострадание и не вера в них. Это та же милитаризация сознания. Это наглое впаривание войны как образа жизни, это романтизация воинов-калек: смотрите, ничего страшного, никаких сломанных судеб, идите воюйте, и будете в крайнем случае такими.

Гнетущее впечатление от всего этого. Как в чужой город приехала. Спустилась под майдан в метро, а тут традиционное "Путин х***ло". Только уже открытым текстом. Путин не услышит, а дети растут как минимум матерщинниками. Только, пожалуйста, не надо меня укорять, почему, мол, лично не пришла ночью и не повестила директора института национальной памяти – этой жуткой машины по изменению сознания. И почему не собрала в соцсетях армию вменяемых киевлян. Ну извините, мы себя не спасли, да. Поэтому туда нам и дорога."

1. Вот так киевская хунта украсила Майдан к празднику 8 (не 9 мая). Хотят 8-го как в Европе и на Западе.
И это уже сходит им с рук четвёртый год. А дети то растут.



2. "В составе элитного подразделения Морской пехоты США на Тихом океане". Вот где оказывается судьба войны решалась…


3. "Украинского происхождения в составе армии Канады"


4. "С гордостью называл себя – крымским татарином".
Остальное вторично.


5. Бандеровка из УПА – тоже "добывала" нам Победу.



6. Кожедуб – ас союзников. Не советский же в самом деле…


7. Потому что украинка. "Единственная женщина, которая служила командиром взвода морской пехоты".
Как вам общая надпись: "Украинцы в рядах Объединенных наций…"?


8. Эти похожи на бандеровцев из УПА. На НАШИХ никак не похожи.


9. И кругом их новые символы – маки. "Совковые" гвоздики отменены. и запрещены.


10.


11.


13. "Победители". или "15 удивительных историй ветеранов АТО". Как вам слово – "удивительный"?
Словно речь о названии мультфильма.


14.


15.


16.


17. Снова та самая колбаса, только надпись уже на украинском. Думаю все прочтут.


18. Память о событиях 2014 года.


19. Сувениры и подарки из "матери городов русских".


http://flackelf.livejournal.com/846087.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бандеровцы, Киев, Украина, фотографии
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