Киевлянка о “праздновании” Дня Победы в Киеве

... дончан и гостей Донецка. Празднование прошло без происшествий, охрану..., в Европу» (ВИДЕО) Киевлянка в пятом поколении зовет в... «Это наш город. Я киевлянка в пятом поколении, это вы... Канаду, в Европу», — подытожила киевлянка. К оглавлению | Источник: rusvesna...