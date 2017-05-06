Как комар пьет кровь (видео)

Вы думали, что комар сосет кровь через трубочку? Как бы не так: у комара не один инструмент, а целый набор — буры, насосы, шприцы и крепежные конструкции.

Ни одно другое животное на Земле не убивает столько людей, сколько комары. Конечно, не сами комары (хотя они тоже могут), а вирусы болезней, которые они переносят. Малярия, лихорадка денге, болезнь Зика — список обширен. Возбудители всех этих болезней передаются человеку, когда самка комара вводит в кожу свою иглу.Нет, на самом деле у комара не одна, а шесть игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие.Через одну из игл комар как будто шприцем вводит антикоагулянт, который не дает крови сворачиваться и облегчает ее перекачку. Именно в этот момент мы чувствуем жжение.Цель самки — получить как можно больше крови, чтобы отложить яйца. Поэтому когда ее брюшко заполняется, она стремится слить лишнюю воду, чтобы освободить место для крови.Комариное потомство растет в водоемах — даже небольшая открытая емкость с водой в вашем саду дает им возможность размножаться.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com