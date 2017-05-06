Друзья, давайте все вместе объединим усилия и поможем нашей любимой талантливой певице.

Для съёмки весенних кадров с цветением яблонь клипового видеоролика с новой замечательной песней Анастасии Сороковой очень срочно нужно до 40 тыс. рублей! Иначе съёмки придётся перенести на следующий год.

Дорогие друзья, Вы знаете, что на съёмки того, что связано с традицией нашей народной, на чистое, доброе и светлое, очень нелегко найти средства.

Только что записала новую песню Анастасия Сорокова, сумевшая в своё время, в 13 лет, талантом своим со сложной, в том числе и по языку, древней песней “Чёрный ворон” чудесно пройти через жернова конкурса и с триумфом взойти на ступень победителей даже такой откровенно развлекательной программы как “Минута славы”, затем с этой же песней в четвёрке артистов достойно представить Россию на телемосте в поединке с талантами северо-американской державы…

Дима Билан и Анастасия Сорокова - Believe Me

Восхитившая необычным талантом своим победителя “Евровидения” Дмитрия Билана, специально спевшего с ней дуэтом для телевидения в новой версии свою песню-победительницу на европейском конкурсе (он пел по-английски в вокальной традиции Запада, она же по-русски – в традиции народной, русской, найдя в песне эти элементы русскости)…

С того времени, как Анастасия Сорокова получила известность, она только творчески росла и отшлифовывала свой оригинальный талант, которым восхищается народный любимец – выдающийся отечественный актёр Александр Михайлов, знакомый нашему кинозрителю хотя бы по таким легендарным фильмам, как “Белый снег России”, “Мужики!”, “Любовь и голуби”, “Очарованный странник”…

Осенью прошлого года Анастасия пела в его авторском концерте и тепло была принята почитателями актера, не раз вызывавшими певицу на бис…

Новая глубокая по смыслу песня Анастасии требует для полного выражения своего содержательного потенциала съёмки изображения.

Нужно обязательно снять клиповый ролик, качеством удовлетворяющий требованиям показа по телевидению.

До сих пор у певицы, к общему нашему стыду, такого ролика нет, хотя она работает как известная и любимая слушателями исполнительница уже 8 лет!

Ролик, конечно, даст возможность ещё раз увидеть Анастасию, встретиться на экране с нашей замечательной необычной исполнительницей и русской красавицей.

Песня в чём-то тоже необычна. Она современная, но автор её неизвестен.

Анастасия услышала эту песню в народе, её отметила, поняла по-своему, и записала в прекрасной аранжировке саундпродюсера Дмитрия Ананьева, с которым она записала, кстати, в прошлом году и свою предыдущая очень талантливую работу – душевную русскую традиционную песню “Ой да поду млада в тёмный лес”.

Основные съёмки состоятся осенью - в начале зимы, когда выпадет первый снег (эти времена года, как и весна, упоминаются в тексте песни, и по истории её важно показать).

Деньги под эту работу изыскиваются, и, мы очень надеемся, к осени будут найдены. Время ещё есть.

Но в песне есть очень важное, решающее её историю, время года – весна, которую необходимо снять именно в период роскошного весеннего цветения яблонь.

Скоротечное цветение это может начаться уже в период ближайших недели-двух, и продлится от силы дней пять. Чтобы отснять столь необходимые кадры с цветением яблонь, которые дадут эмоциональный финал (без этих кадров ролик практически невозможен) необходимы деньги.

Сумма относительно для наших времён небольшая, хотя и заметна для каждого из нас. Речь идёт о сумме до 40 тыс. рублей. Основная камера, высокого качества, типа “Red”, предоставляется почитателями Анастасии бесплатно, бесплатно работает режиссёр и ряд его помощников.

Обязательно надо заплатить за работу приглашённой операторской группе одного из лучших операторов отечественного кино Григория Яблочникова, снимавшего, кстати, пять лет назад Анастасию в авторском фильме Вячеслава Тихонова “Белый остров”, отмеченного высокой наградой на международном авторитетном кинофоруме “Золотой Витязь”.

Многокамерная съёмка, коптер, возможно, если позволят деньги, небольшой кран. Это необходимо арендовать.

В съёмке примут участие, помимо Анастасии, участники Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья "Истоки" из Подольска, во главе со своим художественным руководителем Е.В. Бессоновой.

Нужен, конечно, будет для перевозки участников съёмки транспорт, который тоже надо арендовать. Решается вопрос с выбором места съёмки. На местах требуют оплаты за факт проведения съёмки на их территории.

Если на Мосфильме (сад Довженко) просят 12 тыс. руб за день, то в парке “Коломенское” не смущаются просить 18 000 руб. за час!

Пытаемся с хозяевами садов (в том числе и в одном совхозе) договориться бесплатно, пока идут переговоры, но непросто.. Всё это, конечно, не очень замечательно.

Реквизиты Анастасии Сороковой находятся здесь.

Друзья, давайте все вместе объединим усилия и поможем нашей любимой талантливой певице, работающей в области традиционной русской песни, довести до своих почитателей новую прекрасную работу!

С уважением и благодарностью за поддержку - Василий Лычковский, администратор группы "Анастасия Сорокова, голос Руси"