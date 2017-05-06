ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ОБОРЗЕВШЕМУ ИЗРАИЛЮ… Северная Корея: “Израиль – нарушитель мира на Ближнем Востоке”
21:35. 6 мая 2017 Просмотров - 305 3 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
КНДР советует Израилю подумать дважды и угрожает тысячекратным возмездием.
«Министр обороны Израиля Авигдор Либерман оскорбил достоинство верховного руководства Северной Кореи» — сообщило в субботу Центральное информационное агентство КНДР (KCNA).
Ранее на этой неделе на ивритоязычном новостном сайте Walla Авигдор Либерман заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — форменный сумасшедший. Вместе с деятелями из Ирана и Сирии он входит в состав «банды безмозглых радикалов», маниакально подрывающих международную стабильность.
Таким образом Центральное информационное агентство КНДР теперь как бы передает на этот яркий тезис ответ:
«Безответные высказывания министра обороны Израиля — это грязное и злобное поведение, которое мы рассматриваем как серьезный вызов КНДР. Израиль — главный нарушитель спокойствия на Ближнем Востоке, оккупирующий арабские территории и виновник всех преступлений против человечности.
Вместе со своими друзьями из США Израиль является единственным незаконным владельцем ядерного оружия в регионе. Это хитрая и циничная уловка, направленная на то чтобы избежать наказания и всеобщих проклятий, как нарушителя мира на Ближнем Востоке».
Далее в заявлении говорится, что доступ к ядерной энергетике является «первым правом на самооборону». Ядерное оружие необходимо КНДР исключительно в мирных целях и чтобы справиться с агрессивными и провокационными действиями США.
Заканчивается заявление прямой угрозой Израилю. КНДР советует ему «дважды подумать о последствиях, которые могут последовать за его клеветническую кампанию против Северной Кореи, за сокрытие преступления оккупации арабских территорий и за нарушения мирного процесса на Ближнем Востоке. Всем, кто посмеет унизить достоинство верховного руководства КНДР страна ответит безжалостным и беспощадным многотысячекратным возмездием».
http://www.3rm.info/main/67244-dostoynyy-otvet-oborzevshemu-izrailyu-severnaya-koreya-izrail-narushitel-mira-na-blizhnem-vostoke.html
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Красавцы. Так и нужно вести большую политику. Одно слово бойцы.
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Вот по каким законам Израиль владеет ядерным оружием? Ну точно поделили весь мир на чистых и нечистых. В обще израильтяне на столько оборзели, что их дипломаты несут такое, что всех коробит, а руководство потеряло чувство меры. Все молчат и потакают, по тому евреи по всему миру творят бес придел! Вон в ютубе что выдавал на гора Беня Коломойский, это в обще ни в какие ворота не лезет. Но доиграются рано или поздно.
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Да, таковы жыды… Пока они есть на планете Земля, мира не будет