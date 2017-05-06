ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ОБОРЗЕВШЕМУ ИЗРАИЛЮ… Северная Корея: “Израиль – нарушитель мира на Ближнем Востоке”

КНДР советует Израилю подумать дважды и угрожает тысячекратным возмездием.

«Министр обороны Израиля Авигдор Либерман оскорбил достоинство верховного руководства Северной Кореи» — сообщило в субботу Центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

Ранее на этой неделе на ивритоязычном новостном сайте Walla Авигдор Либерман заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — форменный сумасшедший. Вместе с деятелями из Ирана и Сирии он входит в состав «банды безмозглых радикалов», маниакально подрывающих международную стабильность.





Таким образом Центральное информационное агентство КНДР теперь как бы передает на этот яркий тезис ответ:





«Безответные высказывания министра обороны Израиля — это грязное и злобное поведение, которое мы рассматриваем как серьезный вызов КНДР. Израиль — главный нарушитель спокойствия на Ближнем Востоке, оккупирующий арабские территории и виновник всех преступлений против человечности.





Вместе со своими друзьями из США Израиль является единственным незаконным владельцем ядерного оружия в регионе. Это хитрая и циничная уловка, направленная на то чтобы избежать наказания и всеобщих проклятий, как нарушителя мира на Ближнем Востоке».





Далее в заявлении говорится, что доступ к ядерной энергетике является «первым правом на самооборону». Ядерное оружие необходимо КНДР исключительно в мирных целях и чтобы справиться с агрессивными и провокационными действиями США.







Заканчивается заявление прямой угрозой Израилю. КНДР советует ему «дважды подумать о последствиях, которые могут последовать за его клеветническую кампанию против Северной Кореи, за сокрытие преступления оккупации арабских территорий и за нарушения мирного процесса на Ближнем Востоке. Всем, кто посмеет унизить достоинство верховного руководства КНДР страна ответит безжалостным и беспощадным многотысячекратным возмездием».