Цифровая история: Топ 5 предателей в истории России

Подписывайся на канал Цифровая История: https://www.youtube.com/channel/UCmND…



ТОП 5 ПРЕДАТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ РОССИИ. После выхода ролика о генерале Власове и РОА, многие зрители спрашивали, были ли еще примеры перехода на сторону врага известных лидеров или представителей общества в другие эпохи? Предлагаем вашему вниманию интересную подборку. Как священник призывал людей поклоняться Наполеону, как казак решил перебежать на сторону Крымского ханства? Как генерал императорской армии сдал самый западный форпост России?



История покажет нам имена не только героев, но и отрицательных персонажей.



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com