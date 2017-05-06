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Цифровая история: Топ 5 предателей в истории России

14:43. 6 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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ТОП 5 ПРЕДАТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ РОССИИ. После выхода ролика о генерале Власове и РОА, многие зрители спрашивали, были ли еще примеры перехода на сторону врага известных лидеров или представителей общества в другие эпохи? Предлагаем вашему вниманию интересную подборку. Как священник призывал людей поклоняться Наполеону, как казак решил перебежать на сторону Крымского ханства? Как генерал императорской армии сдал самый западный форпост России?

История покажет нам имена не только героев, но и отрицательных персонажей.

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Источник: www.youtube.com

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