Человек и его корни

Корни человека представляют неделимое единство его духовной и материальной культур. Они обеспечивают как духовное, так и экономическое бытие личности. А потому правильной можно считать только такую идеологию, которая НЕ ПОДРУБАЕТ КОРНЕЙ человека, не содержит в себе угрозы его духовного перерождения и физического истощения.

Я предлагаю всерьёз подумать о таком затёртом и расхожем выражении, как «корни человека», «мои корни». Что оно означает? Только ли происхождение человека, только ли его безвозвратно ушедшее прошлое, не имеющее никакого отношения к настоящему, ко дню сегодняшнему? Тот, кто мыслит связно, понимая причинно-следственные связи, никогда с таким не согласится. Прошлое диктует настоящее и будущее. «Корни» человека – это вся та совокупность, которая держит человека на родной земле и ПИТАЕТ его. Ведь это очевидная функция корней – удерживать и питать. Недаром зовут космополитов «перекати-полем», сравнивая с растением, оторвавшимся от корней…



Мы совершенно естественно понимаем КОРНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ не только как наследие предков, но и как ПРОДУКТО-ПРОВÓДЫ.

Это вполне соответствует функциям корней – быть и наследием, памятью семени, и источником питательных веществ.

Человек неразрывно связан с Землёй. В средневековье эта связь выражалась в обладании земельным участком, при сгоне с которого человек умирал в страшных муках, не имея средств к существованию (вспомним, например, трагедию английских «огораживаний»).



Сегодня нашу связь с ресурсами Земли выражают наши заработки, заменившие нам земельный участок в роли источника жизни. Тонкость экономики в том, что наши заработки могут принадлежать нам – но тогда они упущенная прибыль для потенциального грабителя.



Либо наши заработки могут сделать богаче другого человека – если достанутся не нам, а ему. Вокруг этого и вертится вся экономическая история человечества…

Оберегание моих корней – является главной целью моего земного существования, причём духовную жизнь и физическое выживание нельзя, и не нужно разделять вопреки их слитному и переплетённому естеству.

Что же будет с любым живым существом, которому подсекли, подрезали корни здравой памяти и продуктопроводы необходимых питательных веществ? Это существо – начиная с растения и заканчивая человеком, начнёт увядать, гибнуть, высыхать или гнить…

Такова, например, антропологическая катастрофа человека в последние десятилетия царской России, которую описывают известный мыслитель-монархист (расстрелянный в 1918 г.) М.О. Меншиков и доктор-антрополог Элизабет Брейнерд (профессор Брандейского университета, США).

Меншиков перед революцией делился внешними впечатлениями о физическом угасании русского народа от недоедания и невыносимых условий быта. Он бил тревогу в монархической печати, настаивая, что призывники времён русско-японской войны – слабосильные малорослики, половина из них – больные люди, калеки, что уходит в прошлое типаж русского «чудо-богатыря», солдата крепкого и физически хорошо сложенного. Меншиков называл и причину такого положения:

«…В старинные времена в каждой усадьбе и у каждого зажиточного мужика бывали многолетние запасы хлеба[1], иногда прямо сгнивавшие за отсутствием сбыта. Эти запасы застраховывали от неурожаев, засух, гессенских мух, саранчи и т.п. Мужик выходил из ряда голодных лет все ещё сытым, не обессиленным, как теперь , когда каждое «лишнее» зерно вывозится за границу»[2].

Антрополог Элизабет Брейнерд – наша современница, она работает с костями, описывает на основании точных данных ту же самую картину, что и Меншиков.

«…антропометрические данные российских детей в начале и первой половине двадцатого века были неудовлетворительными. Они стали улучшаться в период индустриализации страны (отметим, что это и годы «страшной» коллективизации) и стремительно пошли вверх в отношении детей, родившихся в 1940-е, 50-е и 60-е годы».

Как видим, Меншиков, один из самых искренних авторов монархической направленности, не солгал (а мы его и не подозревали в этом). Он написал, что видит народ, особенно молодёжь – «ТЕПЕРЬ ОБЕССИЛЕННЫМИ», назвал и причину: недоедание, болезни бедности, невыносимые условия быта и труда.

Мельников-Печерский[3] говорит в своих путевых заметках то же самое, и также указывает, что это началось во второй половине XIX века (память же о более ранних годах царизма у народа более светлая). Причину оба (Меншиков и Мельников-Печерский) видят в рыночных отношениях[4] – когда на продажу сброшен страховой хлебный запас, «ранее часто сгнивавший за ненадобностью» – и в случае неурожая мужик лишён доступа к страховым запасам хлеба.

Доктор Элизабет Брейнерд подтверждает эти выводы, сделанные писателями по внешним впечатлениям от их поездок по России с помощью точных измерений: человеческий организм русского бедняка к началу ХХ века в буквальном смысле слова иссыхал и увядал, «порода портилась», костяк мельчал, ухудшались пропорции лица и тела, и т.п. И.А. Бунин в сердцах буквально кричал об этом в самом известном своём произведении:

«Нищих, дурачков, слепых и калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!»[5].

Далее происходит «кошмар русской революции» – и вот итог: используя ранее недоступные данные о детской смертности по всем регионам СССР с 1956 по 1979 год, собранные в российских архивах, и результаты антропологических исследований детей и подростков в СССР с 1920-х до начала 1990-х годов, Брейнерд приходит к выводу о том, что эти данные рисуют картину общества, которое в сфере здравоохранения продвинулось далеко вперед по сравнению с другими развитыми странами.

Физическое развитие советского населения в двадцатом веке, по ее мнению, оставляет сильное впечатление, поскольку оно происходило по всей территории СССР, включая даже наименее развитые среднеазиатские республики.

Как пишет антрополог – «…значительное и быстрое улучшение антропометрических данных по всем регионам СССР контингента лиц, родившихся в одном и том же году в период с 1945 по 1969 годы означал значительное совершенствование рациона питания, санитарных условий и инфрастуктуры, а также здравоохранения в СССР… Улучшение антропометрических данных советского населения происходило одновременно с высокими темпами экономического роста 1950-х и 1960-х гг., а также с высокими темпами развития советской экономики в период с 1929 по 1940 гг.».

Конечно, человек жив не хлебом единым (хотя с пищи всё начинается – и спорить с этим глупо). Электронное издание «Хай-тек Майл.ру» недавно[6] опубликовало 70 потрясающих фотографий под заголовком «Заброшенная страна: объекты и техника СССР».

«…Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли. Страна, которой уже нет, техника, застывшая во времени. Hi-Tech.Mail.ru собрал лишь несколько фотографий заброшенных объектов, чтобы получить представление о масштабах печальной картины».

И это Hi-Tech.Mail.ru в полной мере удалось: сходите по ссылке, «полюбуйтесь». Потрясающая, невыразимая словами, мощь науки, техники, человеческих возможностей сокрыта в циклопических руинах советского наследия. Это поистине Атлантида, заснувшая на океанском дне истории…

В короткую советскую эпоху человек улучшился физически, антропологически: элементарно стал выше, здоровее, пропорциональнее. Его физический «апгрейд» сопровождался потрясающим по темпам ростом науки и техники вокруг него…

Вы всё ещё верите, что «большевистская революция 1917 года – ничего, кроме преступления»?

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Спросят – а почему же тогда всё развалилось?! Отвечаю: вернитесь взглядом к началу статьи. НЕЛЬЗЯ ПОДРУБАТЬ КОРНИ! В отсутствии научной социопатологии коммунисты совершили ряд социопсихических ошибок, которые в итоге, наложившись на неблагоприятные внешние факторы и роковые случайности, дали катастрофический итог.

Если царизм и белогвардейщина виноваты, на мой взгляд, в том, что подрубали, подсекали корни физического выживания человека, рвали (или не умели наладить не ими порванные) ПРОДУКТОПРОВОДЫ, по которым внешний мир питает человеческое тело, то большевики виноваты в неосторожном обращении с духовными ценностями.

А в том-то вся и штука, что корни личности – неразделимы. И пусть изголодавшемуся, издёрганному нищетой человеку порой хочется послать на три буквы «всю эту духовность» (эмоционально я его очень хорошо понимаю, он видит в духовности уловку своих пожирателей) – но жизнь неумолима: чти хлеб, чти и родное слово. Люби детей своих – но и родителей своих люби.



Береги корни-продуктопроводы, но береги их же, как нити традиций, нити непрерывности времени, как связь времён!

- Ага! – воскликнет «белый» читатель – Ты признаёшь, что большевики грешны!!!

Признаю. Грешны и пусть каются. За ошибки, перегибы, за допущенные извращения, за враждебные разуму, хотя на уровне эмоций очень понятные, поступки. Они грешны – КАК И ЛЮБОЙ ИЗ ЛЮДЕЙ. "Грех" в переводе с греческого – "ошибка, промах". Говоря, что нет людей без греха, мы имеем в виду, что людям свойственно ошибаться…

Безгрешных людей нет. Кто ходит в церковь – знает. Пусть каются – но при условии, что искренне покаются и все их противники, натворившие таких бесчеловечных дел, что даже кости это антропологически отразили к началу ХХ века!

Самая важная задача современности – отделить тактические просчёты от стратегической неверности.

Отделить людей ошибавшихся (а других людей не бывает), искренне заблуждавшихся в чём-то конкретном, от нелюдей, упырей, которые вполне сознательно и безошибочно ухудшают, калечат жизнь, РУБЯТ НАШИ КОРНИ (а в случае, когда они психопаты – то и свои корни заодно с нашими).

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Наследство советского этапа цивилизации – обязательно для цивилизации в целом.

Человек не войдёт ни в какое будущее, кроме жуткой антиутопии, если не возьмёт с собой в путь советское наследие.

Наверное, излишне говорить, что оно должно быть творчески переработано, переосмыслено, с высоты времени – откорректировано… Но оно должно быть – иначе вообще всё перестанет быть!

К сожалению, слишком многие наши современники находятся в плену цивилизационного дегенератизма, то призывая в точности реставрировать царизм (и не понимая всей антиисторичности своих призывов[7]), то впадая в либерально-демократический блуд мысли (и не понимая всей суицидальности либерально-рыночного блудомыслия).

Николая II стараются представить «отцом народа», Сталина же – «палачом народа». И не вдаются в такие "мелочи", что у «отца» народ жил в качестве увечного недомерка в курной избе с лучиной и деревянной сохой. А у «злого отчима» оказался антропологически улучшающимся горожанином с электроприборами и атомной бомбой.

Такая «невнимательность к мелочам» вызвана тем, что эти теоретики лично ни дня не жили в курной избе, с лучиной, не пахали сохами, не кушали лебеды вместо хлеба…

Это, мол, всё несущественные детали! А суть в том, что царь – отец, Сталин же – самозванец! Про такое, наверное, говорят в народе – «не тот отец, кто родил, а тот отец, кто в люди вывел»…

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Утрата способности к связному мышлению приводит к протуберанцам раскалённого безумия, которые исторгают из себя в СМИ либеральные авторы-западники.

«Нищие боятся потерять свою гарантированную нищету»[8] – сердится писательница Алина Витухновская, не понимая, как страшно ПОТЕРЯТЬ ПОСЛЕДНЕЕ, и что это гораздо страшнее, чем потерять излишек. По её мнению, люди легко должны расставаться с любыми гарантиями – в том числе и гарантиями жизненно-необходимых предметов…

«Либерализм не помогает выживать» – откровенничает на «Эхе Москвы» писатель-похабник Виктор Ерофеев[9]. – «Наоборот, он заставляет человека принимать решения, которые работают не на выживание, а на свободную жизнь». Свободная жизнь без выживания – это как?!

«Декоммунизация Украины призвана изменить сознание украинского народа, заявил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко[10]. Результатом декоммунизации Украины он считает желание молодого поколения воевать против Донбасса и России.

То есть изменить сознание – чтобы захотелось убивать собственный народ. Куда уж суицидальнее? Один хочет свободы без выживания, другой – убийство единоплеменников ставит целью мутации сознания…

«В чём основное отличие цивилизованного мира от полудиких пространств с господствующими в них традиционалистскими порядками?» -задаётся вопросом либерал А. Мырзин[11]. И сам себе отвечает так:

« Прежде всего в том, что в цивилизованном мире каждый человек способен максимально влиять как на свою жизнь, так и на свою смерть. Например, эвтаназия и ассистируемое самоубийство, которые находят всё больше легального распространения в мире, являются мощными цивилизационными инструментами, позволяющими пусть и радикально, но эффективно решать всевозможные личностные (а с ними — и социальные) проблемы путём предоставления каждому права безболезненного и в целом относительно комфортного прерывания своего биологического цикла».

Вот вам и ерофеевская свобода без выживания: дали денюжку – живёшь и радуешься, не дали – пошёл и отравился, и дело с концом…

Например, автор И. Бирна пишет работу «Антиимперские задачи российской оппозиции. Апрельский тезис», в которой публикует вещи совершенно саморазоблачительные. Лишая работы социопатологов – сам ставит себе социопатологический диагноз, УРАВНИВАЯ СВОБОДУ С РАЗРУХОЙ В ГОЛОВЕ.

«…"камера" – это не политико-архитектурное сооружение вокруг наблюдателя, а его внутренний мир; "стены", которые следует пробивать головой – в самой голове: разрушь их, пробей, по крайней мере, брешь – и окажешься на свободе; попытайся хотя бы глянуть через край стены – и увидишь свободу, глотнешь толику воздуха ее.



Пробивать головой, советует поэт и мыслитель, следует не внешнюю реальность, а внутреннюю стену, выстроенную традициями, воспитанием и образованием. Людей без камеры в голове, не остановят никакие внешние стены, тогда как наличие внутренних камер "патриотизма", "национальной гордости", "духовных скреп" и т.д. облегчает властям возведение внешних стен новых камер» [12].

Интересно, что Бирна, а вместе с ним и А.Илларионов – говорят уже о порочности ВСЯКОГО патриотизма, всякой национальной гордости, всяких духовных скреп – и не прячутся под масками «иной трактовки» этих понятий…

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Если вы спросите меня – «зачем либералы так делают?» – я вам честно отвечу, что не знаю, и теряюсь в догадках. Обращаться к людям, призывая услышать тебя, понять тебя, куда-то избрать тебя – и при этом начинать с признания ненависти к этим людям … Мягко говоря, странно!

Призыв сломать «внутреннюю стену, выстроенную традициями, воспитанием и образованием» – это уже неприкрытый призыв сломать цивилизацию.

Тут даже и разоблачать-то неудобно, потому что нечего: цивилизованный человек слагается из традиций (преемственности), воспитания (нравственных норм) и образования (интеллектуальных норм).

Призыв ломать всё это сразу – «круче» даже, чем просто призыв ломать цивилизацию, потому что речь идёт не о малопонятном слове, а о его подробной расшифровке: растопчи могилы своих предков, вырви себе сердце и опустоши мозг, сотри память…

Что может быть суицидальнее таких призывов – в которых заключается не просто самоубийство, а самоубийство с «контрольным выстрелом»: казалось бы, достаточно выстрелить в голову или в сердце, но тут, для верности, стреляют сразу и туда и туда… Да ещё дают дополнительную автоматную очередь по ногам…

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Есть какой-то выход из кошмаров вымирания и культурной деградации? Есть, но в отличии от тупиковых ходов, которых множество – выход один.

Он вычисляется с математической неумолимостью: сохранение корневой системы человека на земле, которая привязывает человека к прошлому (культурные корни) питает его в настоящем (ваш личный продуктопровод), и даёт ему перспективы будущего (чтобы завтра было лучше, чем вчера).

Время делится только для нас, для нашего субъективного восприятия. На самом деле время едино, триедино, неделимо.

Если отречься от прошлого (культурологический либерализм) и настоящего (назвать собственное разорение и обнищание «шоковой терапией») – то не может быть и никакого будущего.

Не забывайте об этом, земляки!

[1] Образованнейшему человеку того времени, М. Меньшикову, вторит неграмотный старичок-крестьянин Поликарп из путевых заметок Мельникова-Печерского. «В старину… люди были здоровее, хворых и тщедушных, кажись, и вовсе не бывало то в стары-то годы. И все было дешево, и народ был проще… У мужичка, бывало, год по два, да по три немолоченый хлеб в одоньях стоит… А в нынешние останны времена не то…Объезжай ты, родимый, все наши места…нигде не единого одонья не увидишь, чтобы про запас приготовлен был.»

[2] М.О. Меньшиков «Из писем ближним», М., 1991 г., стр.47

[3]Общаясь со старичком Поликарпом

[4] Лев Николаевич Толстой в те же годы сравнивал одновременно возникшие голод в царской России и британской Индии, и находил организованный англичанами индийский голод более жестоким…

[5] Иван Бунин, «ДЕРЕВНЯ», М., 1996 г. И далее по тексту: «…Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе…»

[6] https://hi-tech.mail.ru/news/abandoned_s ecret_equipment_USSR/

[7] Владимир Коннов, Русская народная линия, «Обращение-обоснование по переименованию города Ульяновска в город Симбирск», Виктор Корн (там же) «Необольшевизм» – государственная идеология РФ?» и др. Корн, например, не видит в Октябрьской революции ничего, кроме жертв русского народа: «Великая Русская революция с человеческим лицом? – иронизирует он – Почему с заглавной буквы слово «Русская» – понятно: по числу потерь русского народа». В понимании Корна «потерями» ХХ век и исчерпывается. Оттого и нужно перетащить в XXI век XIX – тут-то, видимо, и жизнь хорошая начнётся…

[8] https://rufabula.com/articles/2015/10/19/r esovietization-of-the-brain// Страх быть свободным, Нищета и средний класс.

[9] http://echo.msk.ru/programs/personalno/1 414060-echo/

[10] 1 мая в эфире украинского телеканала ZIK.

[11] http://economicsandwe.com/C4110DA2A6B23D C7/

[12] Цит. по ЖЖ экс-советника президента Путина, а после «невозвращенца» А. Илларионова http://aillarionov.livejournal.com/99508 3.html