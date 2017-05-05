Война и мир в Крыму 1921-го

... на "украинскую Ривьеру". Сама война затрагивает Крым опосредованно. Здесь много беженцев с... есть негатив - "там война идет, а он в Крыму сидит") и у... работали вместе и их регулярно мирят, пытаясь направить кипучую конфликтную энергию...