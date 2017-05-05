Главная » Новости Украины и Новороссии, События

Вместо борща вареники: как украинцы цены на продукты посчитают

17:12. 5 мая 2017 Просмотров - 271 Один комментарий Опубликовал:

an

Продуктовые индексы были изобретены еще в 80-х годах прошлого века в Америке, когда там решили подсчитать стоимость продуктов и определить покупательную способность населения, т.н. «индекс Бигмака». И если американцы подсчитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления бургера, то на Украине любимым блюдом оказался борщ.

«Индекс борща» должен был показать украинцам, что ценовая стабильность на рынке сохраняется, и борщ варить стало даже дешевле, чем раньше. Но борщ недолго продержался. Ему на смену пришли вареники. Торговые сети на Украине решили заменить борщ в индексе, отражающем колебание средней цены на набор продуктов, на другое национальное украинское блюдо - вареники с мясом и капустой.

1

Хотя трудновато посчитать цены, когда и рецепты разные, и объемы кастрюль варьируются. Одни любят считать по тарелкам, другие по порциям или даже в литрах «на душу семьи». Проще взять за основу рецепт борща с классическими ингредиентами, а именно: сметана, свекла, картофель, лук, чеснок, морковь, капуста, помидоры или томатная паста, зелень и мясо.

Но теперь их борщ не устраивает, так как не отражает всю картину изменения цен.  Набор продуктов, которые покупает каждый украинец, не вписываются в данный «рецепт». Потому гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко решил перейти на вареники. Цена на них меняется довольно часто, значит, раз в квартал можно просмотреть все изменения.

С ноября прошлого года, после снятия ограничений для наценок на продукты, вареники с мясом подорожали на 15%. Раньше они стоили 61,5 гривны, а через полгода - 70,6 гривны. Что касается вареников с капустой, то в этом случае рост индекса за шесть месяцев составил 21%.

Впрочем, украинцы свои индексы могут еще несколько раз поменять. Помимо борща, вареников и знаменитого украинского сала в список любимых входят еще и котлеты с отбивными, шашлык с холодцом, и прочие мясные блюда. Цены же растут на рынке плодоовощной продукции по ряду причин, в числе которых сокращение запасов продукции из-за сезонности, неблагоприятных погодных условий и нестабильных поставок на рынок.

Самый заметный рост цены у капусты - на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морковь стала дороже на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук репчатый - на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свекла - на 23,8% (до 5,25 грн/кг). Картофель подорожал незначительно - на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

И немного о зарплатах на Украине: задолженность по выплате зарплаты на 1 апреля составила 2,07 миллиарда гривен по сообщению Госстата. Большая часть задолженности пришлась на промышленность (75,7 процентов), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,3 процентов).

Вот только толку от смены борща на вареники? Сытней от этого украинцы себя не почувствуют. И как назовут следующий индекс: корка хлеба?

Метки: борщ, новости украины, потребительство, продукты, цены
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лапша на уши — вместо мяса в борще
...» крупными кусками плавало бы в борще. Казалось бы, национальная энергетика должна... о рекордном урожае зерновых в борщ не положишь. http://svpressa.ru...
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
...отъеду, Сберегу котел с борщом. 3 Борщ досыта, чай до .... И Гвоздев кончает дело: Борщ готовый — в термоса. Ничего...крае, Примостившись за бугром, Борщ отменный разливает Повар добрым .... Встречается с замкомбатом, и вместе начинают руководить, работать. От...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
...» устроили напоследок бойню собственного народа вместо безболезненной федерализации. Каждый день на... молча разносят глубокие миски с борщом, зал наполняет вкусный свеколько-мясной... был без ложки, больше половины борща осталось не съеденным… * * * В ходе...
Учите Русский, он прекрасен!
.... АР: И вот сейчас вместо того чтобы учить детей, как... а потом уже сварим им борщ… Так ведь некому будет есть... этот борщ… А министерству образования такой порядок...и эмоциональные оттенки, русский язык вместе с тем необычайно прост и...
Почему в школе не любят русский язык?
... глумлением. – И вот сейчас вместо того чтобы учить детей, как...а потом уже сварим им борщ… Так ведь некому будет есть... этот борщ… А министерству образования такой ...и эмоциональные оттенки, русский язык вместе с тем необычайно прост и...
Как советские спецслужбы разгромили ОУН-УПА
...продовольственных и вещевых складов. Вместе с бандитами УПА было... с тонким гибким шлангом.Борщ с "Нептуном"Впрочем, ...жидкости: водку, воду, молоко, борщ. Кстати, у агентов имелись ... генерала-хорунжего в ловушку вместе с женой перевербованный "оуновец...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>