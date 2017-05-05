Вместо борща вареники: как украинцы цены на продукты посчитают

Продуктовые индексы были изобретены еще в 80-х годах прошлого века в Америке, когда там решили подсчитать стоимость продуктов и определить покупательную способность населения, т.н. «индекс Бигмака». И если американцы подсчитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления бургера, то на Украине любимым блюдом оказался борщ.

«Индекс борща» должен был показать украинцам, что ценовая стабильность на рынке сохраняется, и борщ варить стало даже дешевле, чем раньше. Но борщ недолго продержался. Ему на смену пришли вареники. Торговые сети на Украине решили заменить борщ в индексе, отражающем колебание средней цены на набор продуктов, на другое национальное украинское блюдо - вареники с мясом и капустой.

Хотя трудновато посчитать цены, когда и рецепты разные, и объемы кастрюль варьируются. Одни любят считать по тарелкам, другие по порциям или даже в литрах «на душу семьи». Проще взять за основу рецепт борща с классическими ингредиентами, а именно: сметана, свекла, картофель, лук, чеснок, морковь, капуста, помидоры или томатная паста, зелень и мясо.

Но теперь их борщ не устраивает, так как не отражает всю картину изменения цен. Набор продуктов, которые покупает каждый украинец, не вписываются в данный «рецепт». Потому гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко решил перейти на вареники. Цена на них меняется довольно часто, значит, раз в квартал можно просмотреть все изменения.

С ноября прошлого года, после снятия ограничений для наценок на продукты, вареники с мясом подорожали на 15%. Раньше они стоили 61,5 гривны, а через полгода - 70,6 гривны. Что касается вареников с капустой, то в этом случае рост индекса за шесть месяцев составил 21%.

Впрочем, украинцы свои индексы могут еще несколько раз поменять. Помимо борща, вареников и знаменитого украинского сала в список любимых входят еще и котлеты с отбивными, шашлык с холодцом, и прочие мясные блюда. Цены же растут на рынке плодоовощной продукции по ряду причин, в числе которых сокращение запасов продукции из-за сезонности, неблагоприятных погодных условий и нестабильных поставок на рынок.

Самый заметный рост цены у капусты - на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морковь стала дороже на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук репчатый - на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свекла - на 23,8% (до 5,25 грн/кг). Картофель подорожал незначительно - на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

И немного о зарплатах на Украине: задолженность по выплате зарплаты на 1 апреля составила 2,07 миллиарда гривен по сообщению Госстата. Большая часть задолженности пришлась на промышленность (75,7 процентов), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,3 процентов).

Вот только толку от смены борща на вареники? Сытней от этого украинцы себя не почувствуют. И как назовут следующий индекс: корка хлеба?