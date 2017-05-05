Французскому писателю и лётчику Антуану де Сент-Экзюпери , погибшему в воздушном бою с немецким асом, принадлежит знаменитая фраза: ,,В каждом человеке живёт Моцарт, но его убивает капитализм''.

Я долго размышлял над тем, какой смысл вкладывал в свою фразу Антуан Экзюпери, но понял, что он имел ввиду сравнительно недавно, уже после того как внимательно изучил устройство глобального капиталистического общества.

Глобальное капиталистическое общество строится на принципе всеобщего пожирания людей в борьбе за материальные ресурсы или, иначе говоря, на принципе ,,Человек человеку волк''.

Государство при этом лишь зорко следит за тем чтобы в ходе борьбы за ресурсы граждане не совершали запрещённых приёмов, то есть кушали друг - друга по заранее установленным правилам, именуемым в экономической литературе правилами игры. Миллиарды людей тратят свою жизненную энергию на антигуманную конкуренцию с себе подобными, конкуренцию из которой невозможно выйти победителем потому что проигравший борьбу за материальные ресурсы обрекается на влачение нищенского существования, а выигравший борьбу за ресурсы осознаёт перед смертью то, что всю жизнь занимался не тем о чём мечтал и не реализовал свои высшие творческие способности.

Воистину капитализм убивает Моцартов, убивает Творцов, живущих в душах людей! Необходима радикальная гуманизация отношений между людьми. Нужно построить общество, основанное на принципе ,,Человек человеку друг'', общество, люди в котором будут тратить свою жизненную энергию не на животную грызню друг - с - другом за хлеб насущный, а на пробуждение и раскрепощение своих высших творческих способностей.

На что можно опереться при строительстве общества, основанного на принципе ,,Человек человеку друг''? Были ли уже в истории человечества попытки построить такое общество? Да, одна такая попытка была и осуществлялась она в Советском Союзе.

К сожалению, в конце двадцатого века Советский Союз распался и все входившие в его состав республики погрузились в регресс. Наши отцы и деды не сумели реализовать свою заветную мечту, не смогли построить самое справедливое общество на Земле и указать человечеству путь к процветанию, вывести его из социального Ада в социальный Рай. Советская эпоха ушла в прошлое, но оставила нам бесценный, драгоценнейший опыт. Тщательно изучив тот опыт, проанализировав все гуманистические достижения и провалы погибшего Советского Союза, мы обязательно сумеем успешно реализовать на практике обновлённый коммунистический проект и построить общество, в котором люди будут тратить свою жизненную энергию на раскрепощение и пробуждение своих высших творческих способностей.

Коммунизм не в прошлом, а в будущем, товарищи, а посему - до встречи в СССР!

Андрей Шахтин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108383/18387/-