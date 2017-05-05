Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2017

Поселок Трудовские после обстрела ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной

«Поселок Трудовские ул. В. Гюго, вечер прошел довольно таки напряженно, были прилеты снарядов украинской армии, по словам мирных жителей было выпущено несколько мин по поселку, есть разрушения к счастью обошлось без человеческих жертв», — рассказала военный корреспондент Катерина Катина.

«Видите, ударило крышу, защитили ветки ореха, вот такие фашисты», — рассказал житель поселка.

«Снаряд оттуда прилетел, был дома, дверь заклинило не мог открыть, пришлось вызывать МЧС, приехали выломали, помогли выйти», — отметил житель пос. Трудовские

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Тренировка спецназовцев МВД ЛНР

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Спецназовцы МВД ЛНР провели тренировку в преддверии Дня открытых дверей. Военнослужащие отработали основные этапы торжественной части, а также провели репетицию показательных выступлений.

6 мая состоится День открытых дверей в рамках празднования второй годовщины вручения Боевого Знамени МВД. В программе мероприятия ожидаются показательные выступления бойцов спецназа, кинологической и взрывотехнической служб, принятие присяги курсантами Училища первоначальной подготовки и торжественное вручение Краповых беретов четырем бойцам спецназа ОМОН «Беркут», СОБР, УИН и Генпрокуратуры, неделей ранее завоевавшим право на его ношение.

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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики в ночь на 5 мая

В ночь на 5 мая ВС Украины подвергли обстрелам населенные пункты Республики:

Район н.п. Саханка, высота «Дерзкая» 21.27, н.п. Коминтерново 21.26, Докучаевск 21.32, г. Донецк Петровский район 21.23, г. Донецк (Вольво-Центр) 21.37, АП 21.36, н.п. Спартак 21.27, Алмаз-1 21.22, ЯБП (промзона) 21.22, н.п. Широкая Балка 21.19, район перехода н.п. Майорск 21.40, н.п. Зайцево 20.47 4 мая по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, ПТУР, гранатометы и стрелковое оружие.

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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О боях на Светлодарской дуге

Материал о боях на Светлодарской дуге во время "безальтернативного минского процесса".— Реальную картину можно охарактеризовать одним словом — там просто ад. Наши позиции буквально ровняли с землей. Обстреливали постоянно, всем чем можно, днем и ночью. Целый месяц нас долбила ствольная артиллерия, минометы 120-е, «Василек» и проч. Про стрелковое я просто молчу, это в порядке вещей. Если честно я думал, что вообще не вернусь. Боестолкновения практически каждый день. Диверсионные группы проникают как на нашу территорию, так и наши к ним. Мы их прощупываем, они нас. Идет нормальная позиционная война. Буквально перед ротацией они попытались «прощупать» нашу оборону. Хотя если честно, как правило, они боятся идти.Мы менялись первого апреля, когда в ночь с 31 марта на 1 апреля с ноля часов было объявлено «пасхальное перемирие». В эту же ночь они обстреливали нас целый час. САУшка (самоходная артиллерийская установка, — ред.) выехала и долбила наши позиции, потом перекатилась к соседям. Раньше ВСУ искали повод для обстрелов и придумывали оправдания, а сейчас нам наглядно показывают, что соблюдать перемирие они не собираются. Они уже не скрывают, что приезжают натовские инструктора, снайпера, артиллеристы и прочие спецы. Ситуация поменялась и мое видение — они скоро пойдут, так как прослеживаются явные намерения решить конфликт силовым путем в ближайшее время.— Я вижу наращивание техники. Техника не просто дислоцируется практически у нас на виду, а идет постоянно ее накапливание. Она обновляется, подвозятся боеприпасы постоянно. Наращивается живая сила противника и прочее. Вопреки словам, что солдаты ВСУ бегут с позиций, я не увидел у них упадка духа или чего-то подобного. Наоборот. Они стали очень борзые, заряженные, готовые на эту войну. Они пойдут. По их заряду, их желанию это видно. Психологически они не просто готовы к наступлению, они его требуют, по сути, рвутся в бой. В данный момент нужно признать, что они сильны. Стреляют хорошо, они учатся. Время реагирования на наши действия, я сам лично видел и засекал — составляет пять минут и приезжает усиление на два блок-поста. Это очень хороший показатель. И так у них постоянно. Нам есть чему поучиться. У них есть вторая линия обороны, третья, пятая, седьмая, у них все четко расписано и согласовано, а у нас пока такого нет.По многим показателям они сильны, но у них не хватает духа. Мы защищаем свою землю, свою веру, свои семьи. За нами правда и мы знаем, за что умирать. У них этого нет. Одна бравада, но как доходит до дела — начинаются гнуться и неохотно идут вперед.— Да. 54-я бригада ВСУ.— Да срочники. От наших позиций до укров расстояние примерно 600 метров, и мы с ними постоянно перекрикиваемся. Я им кричу «Шахтер» чемпион»! Они в ответ — «москаляку на гиляку», так и общаемся. На печально известной позиции Кикимора, которую, нужно отдать должное ребятам, отбили путем неимоверных усилий и потерь, расстояние местами вообще доходит до 50 метров. Слышимость просто идеальная.Но недавно еще появились наемники-снайпера. Это настоящие профи. Объясню почему. Был очень сильный ветер и один парень хотел зарядить ленту и снимал крышку ствольной коробки пулемета. Получилось так, что он высунулся случайно буквально на секунду, и в тот же момент снайпер его снял. Царство ему небесное. С такого расстояния и при очень сильном ветре сделать подобный выстрел мог только настоящий профессионал.— Какие там убежища. Просто сложили бревна в два наката, и это считается нормальная землянка, вот и все убежище. А так в окопе, вгрызаемся в землю.— Мы на высоте, а сам понимаешь, что по высоте корректировать огонь очень просто, и не нужно специальных навыков. Вот нас и утюжили днем и ночью. Про стрелковое молчу, потому что оно работало постоянно. Плюс снайпера. Я, извините, пошел в уборную и думал все, уже не вернусь. Меня заметили и начали «накидывать» и мины, и «Утес», АГС. Вот, думаю, сходил в последний раз. 20 минут полз на брюхе до блиндажа, а там расстояние метров 10-15 максимум. Вот представь — целый месяц бегать на полусогнутых ногах, ползать на брюхе и на карачках, не имея возможности элементарно выпрямиться в полный рост. А так приносим им всякие неприятности, напоминаем о себе, в общем, не даем скучать. Делаем свою солдатскую работу. Они нас боятся, нервничают, делают глупости. На диалог, правда, не идут. Разведка у нас на уровне. Хочу отметить артиллерийскую разведку. Их высокий уровень профессионализма. Только благодаря им нашу высоту не разнесли в щепки. Иначе я бы перед тобой сейчас не сидел. Самое примечательное — у меня дед освобождал Дебальцево во время ВОВ. А я его сейчас защищаю." https://vk.com/strelkov_info?w=wall-5742 4472_143512%2Fa988422549f43d4777 – цинкPS. И в дополнение.В электронном виде вышла книга Михаила Поликарпова "От Славянска до Дебальцево" – https://www.litres.ru/mihail-polikarpov/d onbass-ot-slavyanska-do-debalcevo-hronik i-zapisannye-krovu-okopnaya-pravda-grazh danskoy-voyny/

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В ДНР ранен молодой парень из-за обстрела украинской армии

В Донецкой Народной Республики сообщили об одном раненом за сутки из-за обстрелов Вооруженных силы Украины.

«В результате обстрелов ВСУ г.Ясиноватая ранение в спину получил Быков Александр Владимирович, 1997 г.р.. Госпитализирован в Ясиноватскую центральную районную больницу № 2», — сообщи источник в ВС ДНР.

Напомним, что за прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня.

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В ДНР рассказали о разрушениях за сутки из-за обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись пятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

04.05.17 г.

н.п. Зайцево

ул. Мирная, 10 — дом разрушен.

ул. Красных партизан 14 — дом сгорел.

ул. Красных партизан 15 — частичное разрушение дома.

ул. Рыбалка, 187 — прямое попадание.

ул. Полетаева, 127 — повреждена кровля.

04.05.17 г.

21.05 ч

Кировский район г.Донецк — пгт. Старомихайловка:

ул.Пионерская, 12 – прямое попадание в дом, летнюю кухню, огнем уничтожены все надворные постройки и крыша дома.

ул.Дальневосточная, 3а-повреждено остекление дома.

04.05.17 г.

19.00 ч – 21.00ч

пос. Трудовские г.Донецк:

ул. Лукьяненко, 23-повреждение кровли, кровли на летней кухне;

ул.Павлуновского, 29 — повреждение кровли, перекрытия.

ул. В.Гюго д.39А — возгорание частного дома.

ул. Пионерская д.12 — сгорела летняя кухня, сарай и частично поврежден дом.

н.п. Коминтерново

ул. Ахматова 2 — возгорание частного дома. Дом не жилой.

н.п. Безыменное

База отдыха «Дончанка» — возгорание гаража.

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Фиксация подрыва машины ОБСЕ

Коротко про видео с подрывом машины ОБСЕ.





Придерживаюсь мнения, что произошедшее является случайностью.

Украинская ДРГ (предположительно, это были диверсанты 8-го полка спецназа ГУР МОУ http://colonelcassad.livejournal.com/339 0572.html), просочилась через неплотную линию фронта, поставила мины в том же районе, где ранее уже подрывались машины армии ЛНР и отошла. Ожидалось, что там могла поехать какая-то техника, а камера должна была зафиксировать подрыв для закрытой отчетности. По каким-то причинам, по этой прифронтовой дороге двигались ОБСЕшники, которые и наехали на противотанковую мину, которую ставили не для них. Трудно сказать, на что они рассчитывают публикуя это видео, так как оно скорее подтверждает версию о том, что за заминированной дорогой велось наблюдение и подрыв ожидался.

Менее вероятной, но не исключенной версией, можно рассматривать организацию провокации с целенаправленным подрывом машины ОБСЕ с убийством наблюдателей и последующим обвинением ЛДНР в этом. Но в силу того, как обстоит дело, если такая цель и существовала, то с такой топорной реализацией, вряд ли можно говорить об успехе такой провокации. В любом случае, вряд ли кто-то понесет ответственность за подрыв машины ОБСЕ.

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново.

Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия.

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