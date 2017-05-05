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Стандарты выживания по Кудрину: повысят или нет пенсионный возраст в России?

10:36. 5 мая 2017 Просмотров - 271 Один комментарий Опубликовал:

kudrin

Алексей Кудрин предлагает внедрить в жизнь новую стратегию по созданию устойчивой пенсионной системы. В идеале российские пенсионеры должны остаться в выигрыше, получив приемлемый стандарт жизни вместо минимального стандарта выживания.

Несомненно, социальное обеспечение пенсионеров в России нуждается в реформировании. Не зря многие сравнивают возможности российских бабушек и дедушек с возможностями тех же японских пенсионеров: путешествия по миру последних один из поводов для белой зависти. Но добиться подобных успехов на данном этапе, в условиях непростой экономической ситуации, пока весьма сложно.

В чем же заключается «стратегия Кудрина»?

Он предлагает гражданам софинансировать экономический прорыв, в противном случае Россия просто отстанет от цивилизованного мира. Повышение пенсионного возраста, начиная с 2019 года, женщинам до 63 лет и мужчинам до 65 лет, и более жесткие условия для получения пенсии позволят сократить численность пенсионеров на 9%, или в перерасчете на души населения – на 3,87 млн человек до 38,52 млн.

Далее – пенсионные баллы.

К 2025 году предлагается повысить минимальное число пенсионных баллов – до 30 и продолжить, постепенно увеличивая до 52. Кроме того, если гражданин не заработал себе на страховую пенсию, то социальную пенсию он получит только при достижении 68 лет.

Для сравнения: в настоящее время – мужчины в возрасте 65 лет и женщины в 60 имеют право на ее получение. С досрочными пенсиями ситуация также изменится. Так, учителям и врачам повысят стаж для ее получения до 35 лет.

Эксперты Центра стратегических разработок занимаются данным вопросом, чтобы на первоначальном этапе не пенсии повысить, а просто не допустить их сокращения. Предполагается, что стратегия позволит сократить трансферт из бюджета на финансирования пенсий на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035, то есть обнулить его.

 

В настоящее время в России средний стаж, по данным Пенсионного фонда, граждан, выходящих на пенсию, составляет 34 года и среднее количество их пенсионных баллов составляет порядка 110.

Алексей Кудрин повышения пенсионного возраста давно добивается и жалеет, что не успел реализовать данную стратегию еще в 2010 году. На тот момент общество подобные перемены спокойно бы восприняло. В настоящее же время, по поручению Дмитрия Медведева, Минфин и Минэкономразвития разработают меры по повышению МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Впрочем, стратегия стратегией, но не стоит забывать и про возможность проведения общественных слушаний по данному вопросу. Это важная и довольно болезненная тема для обсуждения в российском обществе. С одной стороны, нужно что-то менять, с другой – безболезненно не получится изменить систему. Ясно одно: число трудоспособного населения продолжает сокращаться, а число пенсионеров увеличивается. И только после 2030 года ситуация начнет в этой сфере выравниваться.

Метки: аналитика / экономика, Кудрин, новости / россия / экономика, пенсии
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Один комментарий»

  • 2506 1172
    Владимир 5 мая 2017 в 14:37 Ссылка Пометить
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    Хочешь провалить любое дело начни бесконечные реформы, чем собственно власть и занимается и решает это не Кудрин, а правительство во главе с президентом. Кудрин просто выполняет роль пугала.
    Вся эта властная нечисть давно задумала переформатирование , социального государства в ООО “РФия”.

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