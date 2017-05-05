“Спасите наши шкуры!”

... деревня Круглово, где «нармальные пацаны» нашей области устроили себе охотничьи домики... тушить пожары. – Надо срочно учиться. – Наши действия были малоэффективны, и бесполезны... становится видно, когда они начинают спасать свою шкуру… Теперь я думаю, что...