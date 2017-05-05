Сионизм.
19:20. 5 мая 2017 Просмотров - 178 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Тайное и явное - Цели и деяния сионистов.
Тайное и явное - Цели и деяния сионистов.
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Ох как эти дарвины по лютовали в 17том засалились в кремль погребали ой да что я говорю они и сейчас там.
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Знаете…Я всегда себе задаю вопрос…А дальше что…Хочу я новый ноутбук.Ну куплю,ну может быть быть быстрее интернет будет…Нет.Можно играть в крутые игры,в которые я и не играл никогда.Я могу поставить себя на место другого человека и попытаться понять его образ мышления(плевать еврей,пират,мусульманин,англичанин),но вопрос-”А дальше что” никогда не на втором месте.Чем дальше “ответ”,тем больше смысла интересоваться.Смысл этого “нытья” в фильме…Можно же еще выше подняться…Это-тюрьма.Тюрьма без границ.Жидовки-это “бугры”,может быть Бог-это вселенная мирозданья.Я здесь вижу только тюрьму.ПравИло душ,другое дебильное название…Жидовка-это всегда смертник.Потому что надзиратель.Исключительно поэтому у них фамилия передается по матери(изнасилованная негром еврейка-рожает все-равно еврея),они мимикрируют и прочее…Их убивают всегда первыми и не в первый раз.А мой вопрос-”А дальше что”…А мой Бог…Нет у меня его и во мне Этого.Здесь “еб…ый круговорот”.Прапрадедов-нет.Я никого не знаю из тех кто знает.Дагестанцы,кубанские казаки-…максимально прадед…Я задавал вопросы…(психовали…нет ни у кого генеалогического древа-это современное изобретение,это никому не нужно было).Не будет нового технологического уклада…Другая парадигма.Добраться бы …до админа этого ….”урока”.