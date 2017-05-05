...сделать германский фашизм, сумел совершить сионизм». «Выступая в израильском парламенте ...сделать германский фашизм, сумел совершить сионизм». «Выступая в израильском парламенте ... выказывания идеологов сионизма. А один из основателей сионизма и организаторов ...