Русские варяги. Кто и зачем продвигает идею внешнего управления для России?

Сторонники теории Норманизма уверены, что цивилизацию на русские земли принесли скандинавские и германские племена, так называемые варяги. Однако последователи теории Антинорманизма доказали, что варяги – это не что иное, как одно из названий многочисленных славянских племен. И ни скандинавам, ни германцам Русь своим развитием ничем не обязана.

Как дикие варяги могли опережать в своем развитии такой мощный социально-культурный феномен как, например, Великий Новгород? И почему до сих пор не установлено ни единого варяжского слова? И зачем на самом деле древние славянские племена обратились к соседям-скандинавам, называемым варягами?