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Русские варяги

13:13. 5 мая 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

Русские варяги. Кто и зачем продвигает идею внешнего управления для России?

Сторонники теории Норманизма уверены, что цивилизацию на русские земли принесли скандинавские и германские племена, так называемые варяги. Однако последователи теории Антинорманизма доказали, что варяги – это не что иное, как одно из названий многочисленных славянских племен. И ни скандинавам, ни германцам Русь своим развитием ничем не обязана. 

Как дикие варяги могли опережать в своем развитии такой мощный социально-культурный феномен как, например, Великий Новгород? И почему до сих пор не установлено ни единого варяжского слова? И зачем на самом деле древние славянские племена обратились к соседям-скандинавам, называемым варягами?

Метки: история, Русы, славяне
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