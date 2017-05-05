Этот текст не отвечает на "вечные русские вопросы": "Кто Виноват?" и "Что Делать?". В его 17 пунктах в сжатой форме приводится констатирующее описание той ситуации, в которой оказался русский народ в начале XXI века. Ответы на вечные вопросы, вытекающие из этой ситуации, каждый может дать по своему разумению и в рамках своей политической идеологии.

1. Русская проблема состоит в том, что русский народ не имеет собственного государства. Это положение тем более парадоксально если учесть, что русский народ является пятым по численности народом мира и первым по численности культурно и расово единым народом мира.

2. Русские составляют более 80% населения государства Российская Федерация и, тем не менее, это государство ни в своем целом, ни в своих частях, не рассматривает себя и не является на деле государством русского народа.

3. Русский народ не упоминается в конституции Российской Федерации, равно как и в уставных документах её субъектов. Некоторые другие народы проживающие в Российской Федерации упоминаются в конституциях входящих в нее субъектов.

4. Национальные организации русских, выступающие за предоставление России статуса государства русского народа не регистрируются или запрещаются. Лозунги, агитационные материалы или публикации, содержащие высказывания в пользу признания России государством русского народа, включаются в списки экстремистских материалов.

5. Этноним "русский" систематически вытесняется из официального языка на территории Российской Федерации и заменяется политонимом "российский". Само употребление слова "русский" в любом контексте, кроме негативного, рассматривается как неполиткорректное и часто пресекается.

6. Не имея собственной государственности русский народ не имеет возможности использовать в интересах собственной самозащиты и саморазвития те инструменты, которые предоставляет в его распоряжение современное государство. Он не может добиваться принятия законов в своих интересах. Он не может направлять государственное финансирование на приоритетные для себя задачи. Он не имеет возможности обеспечить свою защиту при помощи органов полиции, следствия, прокуратуры и судов.

7. Российская Федерация представляет собой асимметричную федерацию в которой субъекты, где проживает преимущественно русское население неполноправны по сравнению с субъектами где титульным народом считается какой-то другой, а не русские ("автономиями").

8. Субъекты федерации где титульны не русские народы, "автономии", располагают целым рядом привилегий, которые закреплены формальными или негласными договорами с центром. Эти соглашения предусматривают как преимущества в бюджетном финансировании, так и элементы особого юридического статуса - отбывание наказания в его субъекте, повышенная юридическая защищенность подозреваемых и т.д. Во многих случаях количество русских в таких субъеках федерации больше количества представителей титульной народности. Однако на привилегиях и особом статусе это никак не сказывается.

9. Большинство имеющих стратегическое и экономическое значение полезных ископаемых России сосредоточено на территории "автономий".

10. В некоторых субъектах федерации в 1990-е годы были совершены акты геноцида в отношении русского населения. Эти акты геноцида не были надлежаще расследованы и правовая оценка им дана не была.

11. Русское население некоторых субъектов Российской Федерации принуждается к изучению в школе наряду с государственным русским языком языков титульных народностей. Эта практика закреплена Конституционным Судом Российской Федерации отказавшим русским гражданам в праве не изучать не государственные языки, навязываемые в субъектах федерации.

12. Попытки постановки вопроса о создании в рамках РФ субъекта федерации в котором русскому народу будут обеспечены права и привилегии равные с правами и привилегиями титульных народностей в других субъектах РФ рассматриваются представителями властей и официозными СМИ как "провокация", "сепаратизм", подвергаются обструкции и преследуются в полицейском порядке. Предложения установить статус всей России как государства русского народа отклоняются как противоречащие постулируемой "многонациональности" РФ.

13. Русские - крупнейший разделенный народ мира. Около 25 млн. русских недобровольно проживают за пределами Российской Федерации и зачастую подвергаются дискриминации. Никакой реальной политики на воссоединение русского народа не проводится. Проблемы дискриминации русских используются лишь как козырная карта в коммерческих внешнеполитических играх.

14. Русские не имеют никаких приоритетов на получение права на гражданство РФ. Когда требование такого приоритета было предъявлено, представители правящей в РФ партии предложили законопроект о привилегиях для всех уроженцев стран отделившихся от СССР в 1991 г.

15. Самобытность русского народа и его право на свой образ жизни и культуру отрицаются. Заявляется официальными лицами, что смысл существования русского народа состоит в том, чтобы поддерживать единство прочих народов РФ. При этом не только подразумевается, но и в открытую говорится, что это поддержание может и должно осуществляться в ущерб интересам самого русского народа.

16. Русские жители наиболее экономически развитых регионов РФ сталкиваются с сокращением своей доли в населении региона в связи с неконтролируемым ростом миграции из стран бывшего СССР. Эти демографические изменения сопровождаются ухудшением криминальной обстановки, социальной напряженностью, падением качества образования и медицинского обслуживания, ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, изменением языковой ситуации.

17. Требования изменить миграционную политику и оградить русское население от ее последствий отклоняются властями РФ со ссылкой на нежелание ухудшить отношения с государствами бывшего СССР. Требования ввести визовый режим со странами - основными источниками миграции также отвергаются. В то же время, эти государства рассматривают как повод для ухудшения отношений даже преследование своих уроженцев на территории РФ за уголовные преступления.

Егор Холмогоров. 21.10.2013.