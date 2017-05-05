Ростислав Ищенко: Киевская хунта может устроить провокации на «Евровидении» и обвинить Россию

«Евровидение» из культурного события стало новым способом обвинить Россию. Есть ли правила партизанской войны? Нужны ли диверсии против нацистской власти Украины? Стоит ли открыто сопротивляться киевскому режиму? На эти и другие темы недели генеральный директор «Правды.Ру» Инна Новикова поговорила с президентом Центра системного анализа Ростиславом Ищенко.

— 7 мая начинается «Евровидение». На Украине происходит масса всяких противоправных действий. «Правый сектор» бесчинствует, а власти говорят, что мы ничего не можем сделать, это возмущенный народ. Не будет ли увеличения провокаций, против которых силы правопорядка Украины якобы ничего не смогут сделать? Тогда, конечно, появится новый прекрасный повод опять сказать, что Россия виновата.

— Если там кого-то убьют и не скажут, что Путин виноват, это будет просто что-то из ряда вон выходящее. Более того, государство на Украине практически утратило контроль над бандитами. Уже даже не над какими-то нацистами, а над обычными бандитами, которые сбились в стаи, и неважно, носят они эсэсовские руны или не носят. Это уже не политические бандиты, а обычные. Государство утратило монополию на насилие, и следовательно, ожидать, что «Евровидение» пройдет благостно и без эксцессов, не приходится.

А самая хорошая рекомендация: если ты чего-то не можешь избежать — возглавь. Если вы понимаете, что у вас все равно будут эксцессы, значит, надо устроить такую провокацию, которая затмит какие-то ограбления и убийства несчастных иностранцев. В таких случаях малая кровь смывается большой кровью.

Я не исключаю того, что Украина может с подачи своего собственного правительства пойти на какую-то крупную кровавую провокацию, в которой легко было бы обвинить Россию, ДНР и ЛНР. А после попытаться с этого дела сразу состричь большое количество купонов. С одной стороны — микшировать провальность самого «Евровидения», а с другой — убрать из ленты новостей всякие убийства, ограбления и так далее, совершаемые украинскими бандитами, и получить политические очки — так же, как и с «Боингом» в свое время получилось.

Я не уверен, что у них получится, потому что украинцы плохие организаторы. Вряд ли тот же самый Запад не среагирует на это раньше, чем они успеют все реализовать. Все прекрасно понимают, чем подобного рода провокации чреваты. На Западе все-таки политики более адекватны. Но нельзя утверждать, что совсем опасности нет.

— МИД России призвал Киев обеспечить порядок в годовщину событий в Одессе 2 мая и День Победы. Его, кстати, уже запретили на Украине?

— Нет еще. Его собираются не запрещать, а просто лишить статуса праздника.

— Мероприятия 9 мая сейчас тоже требует определенной смелости на Украине. Осталась ли еще она у людей?

— В прошлом году на улицы вышло с георгиевскими ленточками и в составе «Бессмертного полка» больше людей, чем в позапрошлом. Следовательно, можно предположить, что тенденция сохранится. С другой стороны: какой смысл? Какой смысл выходить в Третьем рейхе на манифестацию против фюрера? Чтоб тебя записали и если не завтра, так через месяц или год отправили в концлагерь?

Любые мероприятия и уличные акции сейчас на Украине часто проходят стихийно. Но если они кем-то организовываются, то должны быть вписаны в определенный контекст. Сколько бы люди не выходили с георгиевскими ленточками 9 мая, режим от этого не зашатается и не упадет. Его в первую очередь раздирают внутренние причины. Они сами друг друга едят, а здесь вышли люди, их переписало СБУ, теперь могут арестовать.

— Тем не менее есть сопротивление режиму, какие-то диверсии проводятся в других городах…

— Как показывает практика, когда сопротивление скатывается уже в диверсионно-террористическую деятельность, то происходит раскол в самом сопротивлении. Люди, выступающие за мирный характер акций, то есть большая часть граждан начинает к своим собственным соратникам, которые пошли по пути диверсии и террора, относиться с опаской.

Ведь некоторые совершенно непричастные посторонние люди еще и терпят от этого ущерб. Так происходило всегда и везде. В той же самой Северной Ирландии значительная часть населения просто отказывала им в поддержке. Это неконвенционная война. Партизанами, конечно, гордятся, но есть определенные правила военных действий. Гражданские не имеют права участвовать в военных действиях против армии.

— То есть жители Украины должны сейчас соблюдать определенные правила, хотя пришла античеловеческая и людоненавистническая власть? А нормальные обычные люди обязаны терпеть и даже не иметь возможности вывесить флаг?

— Жители Украины, как жители любого другого государства, могут совершать любые действия. Даже законами нынешней украинской власти поход с георгиевской ленточкой не запрещен. Но любой украинец должен понимать, что какие-то действия будут вызывать противодействия. Человек пройдет десять раз с георгиевской ленточкой, и ему за это ничего не будет. Но кого-то могут и убить в подворотне, а другого посадить в подвал.

Когда люди выходят 2 мая в Одессе, это имеет определенный позитивный эффект. Во-первых, на улицах практически весь город. Все знают, что Одесса поддерживает своих коренных граждан, которые приходят на Куликово поле. И это демонстрация того, что город сломить не удалось и не удастся. И киевская власть это должна учитывать в своих внутриполитических раскладах. Не надо пытаться второй раз устроить такую же провокацию: может быть только хуже.

В Киеве с георгиевской ленточкой к Вечному огню 9 мая действительно тоже выходит весь город. А когда происходят публичные мероприятия осенью, зимой, летом по какому-то отвлеченному поводу, надо понимать, что это будет отслеживать Служба безопасности, и если лидеров и не тронут, просто на развод оставят, то не факт, что не пострадают те, кто туда придет. То есть это еще и способ выявления людей определенной политической ориентации. Просто надо действовать не исходя из своих эмоций, а думать о том, какой это в конечном итоге принесет результат.

— Действительно, ведь уже многие арестованы…

— В Днепропетровске некоторых жителей вообще позакапывали в посадках. Очень хочется, чтобы побольше хороших людей дожило до освобождения.

— Когда будет освобождение?

— В любом случае ситуация сначала ухудшится, потому что режим идет к распаду, бандитизация уже очевидна. Следовательно, следующий логический шаг — просто распад страны на бандитские анклавы, которые даже не делают вид, что они государство, будет уже чистая махновщина: «мне надо, я и граблю». После того, как ситуация дойдет до этой точки, тогда не просто возможно, а неизбежно начнется народное восстание и освобождение.

ДНР и ЛНР собираются полностью освободить свои территории. Это означает, что фронт на востоке распался и рухнул. Харьков может повторить провозглашение Харьковской республики. И если это двинется дальше, то в Одессе достаточно сил для того, чтобы восстановить ту же самую Одесскую республику. И я не думаю, что клевреты Коломойского станут себя спокойно чувствовать в Днепропетровске — или что в Запорожье будет такая благостная ситуация.

Ситуация с Русской весной, которая начиналась, но была подавлена в 2014 году, может, и должна повториться, хотя в значительно худших условиях. Потому что тогда все-таки существовала централизованная власть и привычка подчиняться. Украина была хоть ублюдочным и не состоявшимся, но государством. И все силовые структуры выполняли приказы. Пусть нехотя, где-то саботируя, но подавили сопротивление. Но когда в стране просто много банд и никакой центральной власти — это намного хуже.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев, Правда.ру

Источник: news-front.info