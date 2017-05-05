Россия исчерпала лимит на контрреволюцию. Дуть дальше взад – смерти подобно

Если попытаться назвать одним словом то, что происходит в России последние 30 лет, это слово будет – контрреволюция. Вот главные приметы этого явления, которое засасывает нас в болотную трясину и лишает будущего:

1. Поколение Мары Багдасарян. Постсоветская элитка вырождается не в пример быстрее, чем советская номенклатура. Представьте себе, что будет со страной, когда отцовское имущество приберут к рукам мары багдасарян. Современные, многократно и справедливо клятые олигархи покажутся нам тогда праведниками и мучениками за благо народа. А тот уровень презрения к народу, то нежелание и неумение сколько-то регулярно заниматься управленческим трудом, что нам явят счастливые наследнички – гарантируют необратимую сомализацию страны.

2. Война. Чубайсизация научно-технической деятельности в самом обозримом будущем сделает нас совершенно беззащитными от гуманитарных бомбардировок. Когда старые инженеры и конструкторы вымрут, а работяги-пенсионеры уйдут на покой, мы не сможем поддерживать производство даже уже освоенных видов военной продукции. Как и чем будем тогда отвечать на новые вызовы? Особенно с учётом того, что к руководству предприятиями ВПК всё в большем количестве приходят «эффективные менеджеры» и папины сынки – профаны, не способные отличить болта от гайки.

3. Труба зовет! Продолжение существующего экономического и политического курса сделает нас куда более совершенным аграрно-сырьевым придатком Запада. Обрушение остатков высокотехнологичных производств повлечёт за собой дальнейшее падение уровня жизни, распад страны на экспортно-ориентированные зоны с различными интересами и с ориентацией на разные страны и политические блоки. Большая часть населения при этом будет вычеркнута из жизни за ненадобностью с точки зрения капитала.

4. Моральное и физическое вырождение. Та степень «открытости» и тот стиль борьбы с наркотиками, которые сложились к настоящему времени, гарантируют вырождение нации, насыщение страны моральными и физическими мутантами. А тут ещё и алкоголь и сигареты, изготовленные по новейшим технологиям, «оптимизация» структуры питания и «корректировка» качества продовольственных товаров.

6. Отсутствие стратегического целеполагания. Народное восстание в Новороссии – первое победоносное со времен партизанских отрядов в тылу фашистов в Великой Отечественной – поставлено в рамки и ограничено. Задрапировано и закамуфлировано, как Мавзолей перед Парадом Победы. Хотя необходимость поддержать это восстание вплоть до полной победы очевидна – даже с точки зрения воспроизводства капитала и соединения промышленных цепочек.

Да, есть герои-самородки, есть народные вожаки, массовый героизм и стойкая народная поддержка правого дела – но кому это всё нужно? Власти явили сущий страх перед этой стихией, которую сам Бог велел использовать для державного прорыва: как бы чего не вышло, как бы кто на Западе, где наша знать держит свои капиталы, не разгневался!

Было бы глупо отрицать, что Россия все же исподволь поддерживает Донецк и Луганск. Но не еще ли глупей из заведомо выигрышной позиции переходить в глухую оборону?

7. Полное обессмысливание жизни и превращение народа в население, в биомассу, в совокупность биологических единиц. Бесконечное глумление над родной историей, культурой, педагогикой, разрушение семьи ювенальной юстицией, невозможность защитить детей от тотального засилия «меньшинств»… Превращение главной русской святыни – артельного, коллективного труда на общее благо – в постылую и нудную барщину... Мы из кожи вон доказываем всяким лесбиянкам типа Меркель, что геям, то есть педерастам, у нас везде дорога, что их права железным образом защищены…

Теперь вопрос: а какие есть альтернативы вышеописанному гибельному курсу?

1. Подождать: вдруг все само рассосётся.

2. Вернуться в эпоху Ельцина – когда у нас имелась «настоящая» свобода: свобода волков грызть прямо на улицах зазевавшихся овец.

3. Разнести все в щепки посредством российского майдана и убедиться, что будет ещё гаже и хуже, чем на Украине.

4. Не рубя с плеча, чинно и благородно попросить Америку сделать нас своим протекторатом (к чему, собственно, и сводятся все пожелания неполживой интеллигенции).

5. Посадить на трон Гошу или Машу Гогенцоллерн или что-то подобное – и вместе с депутаткой Поклонской раскорячиться с поклонах перед ними.

6. Сделать православие государственной религией – а санкции статьи за оскорбление чувств верующих дополнить публичным сожжением еретиков и утоплением ведьм в Химкинском водохранилище.

Только скажите мне, какой из этих альтернативных путей приведет к исправлению той опасной ситуации, в которую Россия вползла на брюхе ее контрреволюции?

Сколько еще надо проб и ошибок, чтобы убедиться, что наш революционный путь был для нас, если брать в целом всю страну и население – самым эффективным?

Кто-то в ответ на это тут же скажет с саркастической ухмылкой: ага, а другие страны – дураки, если живут без всяких революций, их поступательным цивилизованным путем?

Вот именно – что «их»! Который имел и свои революции (во Франции по сей день гимном служит «Марсельеза»), и гражданские войны, но главное – преемственность, от которой мы позорно захотели отказаться. Китай как шел, так и идет своей дорогой, без оглядки на фетишизированный нами Запад – и побеждает его. То же самое можно сказать и об обгоняющих нас Индии, Сингапуре и даже крохотной Северной Корее, только что надававшей Штатам обидных щелчков.

А посему повторю ещё раз: Россия исчерпала свой лимит на контрреволюцию. В весьма достойном гимне Франции поется: «Вперед, сыны отечества! Дрожите, тираны!» А вот слова «назад», ставшего знаменателем наших последних лет, как и идеи примирения с тиранами-олигархами или тиранами-царями – нет уже давно в политической доктрине ни одной более-менее успешной страны.

Надо взять в руки наш успешный опыт, очистить его от той гнили, что заставила в свое время изменить ему – и дуть своей дорогой. Именно своей – как это делают все состоятельные страны. А не чужой, которая всегда ведет в кювет.

По материалам Михаил Зарезин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18395/-