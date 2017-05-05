Пробудились от анабиоза Ведун Родамиръ и Лама Итигэлов

Из публикаций в интернете стало известно, что в Иране обнаружен саркофаг и находившееся в нём тело древнего Ведуна — Родамира.

Вместе с саркофагом обнаружены 5 золотых книг и карта древнего Русского государства. Все надписи сделаны на понятном современному человеку Русском языке и легко читаемы.

Знают о точном местонахождении в Иране этой находки — единицы, т. к. эта информация — засекречена. В России она известна РПЦ и Правительству.

Ранее Иран назывался Перунова Русь (Перусия), потом Персия. Об этом помнят те, кто обнаружил артефакты. В результате обнародования находок — могут полностью поменяться имеющиеся представления о Летописях, Культуре и Ведании Жизни наших Предков, древних Русов, создав условия для объединения всех Славяно-Ариев на основе Ведической Культуры.

Известный учёный — исследователь дохристианской Руси профессор В.А. Чудинов сообщил, что упомянутые выше артефакты обнаружены при строительстве дома.

Строителями был найден подземный мавзолей, построенный по данным иранских археологов 10-12 тысяч лет назад, в котором находились три саркофага. Первый — с пятью книгами, сделанными из кожи животных. Второй с системой управления и психофизической защиты мавзолея.

Третий — со спящим телом Ведуна Родамира — Свещеннослужителя со Славяно-Арийскими чертами лица. Как выяснилось, его тело не было мумифицировано, а спало в глубоком анабиозном сне. Он ждал, когда его разбудят, чтобы оказать помощь нашей больной цивилизации в решении судьбоносных вопросов.

Профессор В.А. Чудинов утверждает, что возраст находки не 10-12 тысяч лет, а чуть более 1-й тысячи лет. Свои утверждения он сделал на основе прочтённых надписей на саркофаге.

Найденные в мавзолее книги содержат сведения не только о Культуре и правдивом прошлом народов Земли, но и о технологиях, которыми владели наши Предки. Вблизи от места нахождения саркофагов обнаружен захороненный подземный город с ещё большим количеством книг.

На момент обнаружения тысячелетнего Ведуна Родамира его тело было жёстким, кожные покровы сухими. Впоследствии оно стало более мягким. При нажатии на тело пальцем оно проминалось.

Более того, на глазах у наблюдателей за короткое время выросла его борода и волосяной покров на груди.

Это означало, что Ведун Радомиръ постепенно выходил из анабиоза и через определённое время должен был проснуться.

На сегодняшний день, по утверждению профессора В.А. Чудинова, Ведун Родамиръ начал ходить и стал принимать участие в беседах.

Он утверждает, что когда таких проснувшихся людей будет четверо, жизнь на Земле кардинально изменится.

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Второй просыпающийся из анабиоза Священнослужитель — это буддийский Лама Даши Доржо Итигэлов. Тело Ламы, ушедшего из мира Яви в 1927 году, согласно его завещанию, было поднято из бумхана (кедрового короба) 7 сентября 2002 года, а дата его рождения — 1852 год. Следовательно, ему в этом году исполнится 165 лет.

Одно из исследований тела Хамбо Ламы Итигэлова проводилось силами Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Для экспертизы были взяты волосы, отшелушившаяся кожа и четыре миллиграмма ногтя с большого пальца правой ноги.

«Оказалось, что органически состояние тела Хамбо Ламы Итигэлова не претерпело никаких изменений», — рассказывает Янжима Васильева. Есть три состояния тела после смерти: мумификация, когда тело высохло, второе состояние — когда тело попадает в болото и становится красного цвета, и третье состояние — жировоск, или мыло (в таком состоянии находится тело доктора Боткина).

Тело Хамбо Ламы Итигэлова показывает все признаки жизни, оно находится в вертикальном состоянии и его температура — 34 градуса. Во время молитв он открывает глаза, потеет, и общается телепатически с монахами-помощниками.

Как изменится наша жизнь после того, как ещё два Свещеннослужителя будут найдены и, выйдя из анабиоза, обретут нормальное (в нашем понимании) состояние, пока сказать трудно.

Надеемся, что это приведёт к яркому всплеску духовного уровня народа в их родных странах. Возможно, это пробудит во всех людях Земли Совесть и стремление исполнять надлежащим образом свою Дхарму (Жизненное Предназначение).

Вот тогда на деле (а не только по календарю) наступит Малый День Сварога, который составит 10.000-летнее «Золотое вкрапление» в нашу 432.000-ю Ночь Сварога (Кали югу).

Фильмы, иллюстрирующие статью

Славянский Ведун Родамиръ ожил через 1000 лет.

В Перуновой Руси (Персии), ныне Иране, Славянский Ведун Родамиръ ожил через 1000 лет. Подробности — в фильме.

Буддийский Лама Итигэлов ожил через 75 лет.

В Бурятии буддийский Лама Итигэлов ожил через 75 лет. Подробности — в фильме.

Источник: nashaplaneta.su