Главная » События Настоящего

Проблемы русских

13:03. 5 мая 2017 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

10

Перечислю кардинальные проблемы, стоящие перед русскими, в том порядке, в каком их необходимо решать, на мой взгляд.

 

Проблема №1: Отсутствие национальной интеллигенции и культурно-информационной среды. Русские интеллигенты не выделены в обособленную культурно-информационную среду, они «вплавлены» в общую массу русскоязычной интеллигенции и находятся под ее контролем. Русская интеллигенция в массе – расколота и запугана. Отсутствует пул лидеров русского общественного мнения, которые выделялись бы из «общероссийской» элиты в качестве русских и признавались бы «своими» большинством русского населения.

Проблема №2: Отсутствие влиятельных организационных структур. Русские – это народ, не имеющий никакой организации: ни традиционной, в виде общин и диаспор, ни современной, в формате гражданского общества, массовых партий, движений и клубов. При этом русские разделены внутри себя множеством социальных и идеологических перегородок, значимость которых для многих русских не уступает значимости этнического единства. 

Проблема №3: Отсутствие национального очага. Русские – это народ, не имеющий собственного государства. В Конституции РФ слово «русский» употребляется только применительно к языку, а «русского народа» не существует. Поголовная нищета и вымирание русских – вполне ожидаемое следствие, ибо всякое правительство заботится прежде всего о «своих», а не о каких-то «несуществующих русских».

Проблема №4: Разделенность национальной территории. Русские – это народ в рассеянии, местообитание которого разделено между несколькими странами, причем ни одна из этих стран не озабочена воссоединением русских земель. Для крупного народа Европы после 1945 года это немыслимая ситуация. Русскую нацию исключили из консенсуса, достигнутого по итогам Второй мировой войны. Тем самым многомиллионные жертвы русских в этой войне – попраны и оплеваны. Де-факто для русских реализуется именно тот вариант будущего, который хотел навязать Гитлер, если не худший. Разрушение российской армии, разоружение русского населения и воспитание из некоторых народов России (тех же, кому покровительствовал Гитлер) «колониальных надсмотрщиков за русскими», – вполне естественные фрагменты этой картины. 

Проблема №5: Гнетущие национальные комплексы. Русские – это народ, над которым в XX веке издевались больше, чем над каким-либо иным народом мировой истории. И эти мерзости до сих пор не отмщены, что вызывает чувство позора и унижения. Отмщение всем, кто делал русским зло с 1917 года, и их потомкам, в пропорции 1 к 10, – это главная «Русская Идея» (шутка), после того, как будут решены более жизненные задачи. Это отмщение не обязательно должно быть брутальным, это может быть опережение в развитии и «перехват» той глобальной ниши, которую мечтал занимать другой народ.

Вы заметили, что в этом списке нет «поисков национальной идеи»? С идеей как раз все понятно. Национальная идея России – это сами русские. Национальная идея любой нации – и есть сама эта нация, ее развитие, процветание, реализация заключенного в ней потенциала.

 
http://confuz.ru/society/p2_articleid/948
 
Метки: общество, Россия, русские
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...фейерверки, парады, решены проблемы с русским языком, под защитой ...неграмотность – две самые большие проблемы русского народа. Ещё в середине... СОВРЕМЕННАЯ ЗЛОБОДНЕВНАЯ ПРОБЛЕМА РУССКОГО НАРОДА      Главная  современная  проблема русского народа и других...
Основы Русской Национальной идеологии
...и по настоящее время) Проблемы Русского Народа в России общем-то..., нежели русский специалист. Но теперь, когда остро стоит проблема демографического,... культурного, политического, экономического кризиса русской нации, нам...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...целях для радикального решения «русского вопроса», убеждены: русский народ уже побеждён, ...народов, представители которых создают проблемы практически во всех странах Европы... Вместо того, чтобы пытаться решить проблемы русского народа «сверху», через власть (...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...целях для радикального решения «русского вопроса», убеждены: русский народ уже побеждён, ...народов, представители которых создают проблемы практически во всех странах Европы... Вместо того, чтобы пытаться решить проблемы русского народа «сверху», через власть (...
Что делать Путину с «русским вопросом»? (2014)
... обратить внимание Президента на проблемы русского народа? Кто диктует российской... Путина с Русским движением? Будут ли решаться проблемы русского народа? Обратит...не учитывает интересы русского народа, не учитывает проблемы русского народа, не учитывает...
Государственное нестроительство в Новороссии: о системной проблеме Русского мира
...для решения жизненно важной геополитической проблемы России. Все годы своей независимости... Явно имеют место более глубинные проблемы, не связанные с конкретными личностями... основной проблеме народного движения в Новороссии, да и, пожалуй, всего русского мира...

Один комментарий»

  • 369 332
    Дана 5 мая 2017 в 15:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Можно комментировать по каждому пункту, как и у Козлова выше. Коснусь одного.
    Автор пишет, что необходимо “Отмщение всем, кто делал русским зло с 1917 года, и их потомкам…”. А хочется спросить автора: А что, до 1917года русским зло не делали? Что не царь ли батюшка в 1905г. подавил первую революцию и проиграл войну, а 9 января 1905г. не было расстрела мирного шествия с петицией к нему же? А Ленский расстрел рабочих на приисках разве не состоялся? А буржуазия, взяв власть в феврале 1917 г., как ею воспользовалась? Да, пропустила 1914й – Первая мировая (кстати, тогда она называлась везде в документах – Великой). А Колчак кого в Сибири пытал и расстреливал? Вообще молчу, на кого они (Колчак, Деникин, Юденич и Со) работали, точнее – кому служили и присягали? А не Михаил ли Романов в 17 веке закрепостил народ? А крестьянские восстания не Романовы ли давили и в 17м, и в 18м, и в 19вв.? А 90% безграмотного и нищего населения царской России – это чья заслуга? Ну, и продолжать можно долго, так что ограничение 1917 годом не уместно, тем более, это открытый намёк, на кого хотят всё нынешние беды России повесить. Не получится.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>