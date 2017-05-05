Проблемы русских

Перечислю кардинальные проблемы, стоящие перед русскими, в том порядке, в каком их необходимо решать, на мой взгляд.

Проблема №1: Отсутствие национальной интеллигенции и культурно-информационной среды. Русские интеллигенты не выделены в обособленную культурно-информационную среду, они «вплавлены» в общую массу русскоязычной интеллигенции и находятся под ее контролем. Русская интеллигенция в массе – расколота и запугана. Отсутствует пул лидеров русского общественного мнения, которые выделялись бы из «общероссийской» элиты в качестве русских и признавались бы «своими» большинством русского населения.

Проблема №2: Отсутствие влиятельных организационных структур. Русские – это народ, не имеющий никакой организации: ни традиционной, в виде общин и диаспор, ни современной, в формате гражданского общества, массовых партий, движений и клубов. При этом русские разделены внутри себя множеством социальных и идеологических перегородок, значимость которых для многих русских не уступает значимости этнического единства.

Проблема №3: Отсутствие национального очага. Русские – это народ, не имеющий собственного государства. В Конституции РФ слово «русский» употребляется только применительно к языку, а «русского народа» не существует. Поголовная нищета и вымирание русских – вполне ожидаемое следствие, ибо всякое правительство заботится прежде всего о «своих», а не о каких-то «несуществующих русских».

Проблема №4: Разделенность национальной территории. Русские – это народ в рассеянии, местообитание которого разделено между несколькими странами, причем ни одна из этих стран не озабочена воссоединением русских земель. Для крупного народа Европы после 1945 года это немыслимая ситуация. Русскую нацию исключили из консенсуса, достигнутого по итогам Второй мировой войны. Тем самым многомиллионные жертвы русских в этой войне – попраны и оплеваны. Де-факто для русских реализуется именно тот вариант будущего, который хотел навязать Гитлер, если не худший. Разрушение российской армии, разоружение русского населения и воспитание из некоторых народов России (тех же, кому покровительствовал Гитлер) «колониальных надсмотрщиков за русскими», – вполне естественные фрагменты этой картины.

Проблема №5: Гнетущие национальные комплексы. Русские – это народ, над которым в XX веке издевались больше, чем над каким-либо иным народом мировой истории. И эти мерзости до сих пор не отмщены, что вызывает чувство позора и унижения. Отмщение всем, кто делал русским зло с 1917 года, и их потомкам, в пропорции 1 к 10, – это главная «Русская Идея» (шутка), после того, как будут решены более жизненные задачи. Это отмщение не обязательно должно быть брутальным, это может быть опережение в развитии и «перехват» той глобальной ниши, которую мечтал занимать другой народ.

Вы заметили, что в этом списке нет «поисков национальной идеи»? С идеей как раз все понятно. Национальная идея России – это сами русские. Национальная идея любой нации – и есть сама эта нация, ее развитие, процветание, реализация заключенного в ней потенциала.

http://confuz.ru/society/p2_articleid/948