Главная » Наследие Славян, События Настоящего

Причины русских проблем

12:54. 5 мая 2017 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:

9

Если смотреть на русских "в целом" и "издалека", то может создаться вполне благостная картинка, так как достижений и успехов вполне достаточно. И утверждение, что русские — успешный народ вполне оправданно. Но если посмотреть на наш народ более критично, то приходишь к выводу: а могли бы сделать гораздо больше, причем в разы! Если добавить сюда современные социо-культурные проблемы, то начинаешь задумываться — а что или кто русским мешает стать образцовым народом? Каковы причины русских проблем?

 
1 Надежда на государство
 

Привычка излишне надеяться на государство обычна для русских, ибо государство — это естественная форма консолидации русского народа. Сам русский архетип "заточен" под формирование и поддержку государства, веру в хорошего царя и актуальную форму госустройства.

Русские привыкли думать, что лучше уж плохое государство чем совсем его отсутствие

Мы, русские, постоянно надеемся и ждем, что абстрактное государство поймет наше плохое положение и начнет о нас заботиться так сильно и так справедливо, что нам сразу станет хорошо. Но это, как минимум, самообман, так как принципы удержания власти умноженные на капитализм и полиэтничность госэлиты, с добавкой космополитичности богатых слоев, совершенно не располагают к искренней и полноценной помощи русскому народу как некоей социо-общественной единице.

В виду врожденной государственности, у русских не выработана и не закреплена привычка на самостоятельность, на последовательную и на ежедневную реализацию алгоритма "я — сам кузнечик своего счастья"

2 Полиэтничная элита

Речь идет сразу обо всех серьезных уровнях людей власть имущих и при всей трудности понимания этого пункта, он - ключевой в отношениях "русский народ - российское государство". Даже более — наднациональная и многонациональная элита привыкла относиться к русским как к большому, неограниченному и неиссякаемому людскому ресурсу, который можно не беречь и который для нее, зачастую, даже не "свой" по крови.

Малые народы беречь надо, а многочисленных русских - не надо

Должности в государственном управленческом аппарате, ключевые предприятия и должности, ресурсы и финансовые потоки зачастую принадлежат представителям тех народов, у которых забота о русском народе откровенно отсутствует.

Ждать что нерусские представители госэлиты и крупного бизнеса вдруг озаботятся русскими и будут последовательно их поддерживать — это из области фантастики! Даже если это случится, то такая помощь будет механической, инструментальной, то есть для достижения неких своекорыстных целей: например, кто-то же должен в больших объемах покупать их товары и услуги?

Также надо понимать, что русские представители госэлиты и крупного бизнеса далеко не всегда хотят иметь проблемы с нерусскими коллегами по элитно-финансовому цеху, из-за проблем низового русского народа — ведь и те и другие кормятся именно с массы простых русских людей, что автоматически делает их пристрастными в вопросах заботы о соплеменниках.

Особо, следует уточнить такой факт: русские отошли от родственных связей, а большинство нерусских народов - нет. И это проявляется в том, что этнические меньшинства успешнее и результативнее используют свои связи в политике и экономике.

 

3 Разрушенные семейные связи

Вся история России и русских — это освоение громадных пространств, умноженное на титанические усилия народа по преодолению разного рода катаклизмов: войны, голодоморы, индустриализации, смены власти и т.д. Русское общество буквально разрывалось, растаскивалось на фрагменты между которыми истончались и исчезали личностные, семейные и родовые связи. Российское государство никогда не заботилось о сохранении целостности русского народа, а сам народ, являясь по своему архетипу "государственником", постепенно утрачивал привычку держаться своих как единственно надежной опоры.

Отсутствие устойчивых фамильных, родовых и семейных связей чревато тем, что каждое новое поколение русских начинает с нуля, с чистого лица — не принято у русских передавать достижения своей семьи из поколения в поколение, а зачастую и передавать-то нечего: то война разрушила, то смена государственного режима отняла, то, банально, было пропито предыдущими поколениями.

Каждой новой русской молодой семье не на что и не на кого опереться

Таким образом становится невозможным поступательное развитие благосостояния русского человека, ибо ему некому помочь шагнуть дальше - особенно в молодости.

На уровне народа, это не дает русским собраться с силами и закрепиться на достойном экономическом, политическом, социальном и интеллектуальном уровне. Русские постоянно вынуждены тратить свои средства и ресурсы нерационально, поэтому витальная сила народа истончается превращаясь из бурного потока в жалкие ручейки.

Отсутствие семейственности и, вытекающей из нее, взаимопомощи сказывается на таком архиважном для русского народа показателе, как количество детей в семьях. В современном дорогостоящем мире молодым людям самостоятельно не потянуть финансово содержание большого количества детей, а поддержки своего круга нет. Более того, так повелось, что русские люди привыкли рожать детей государству, а не себе, не в копилку своего семейного клана.

Отвратительная русская демография — прямое следствие разрушенных семейных связей

4 Некритичность мышления

Государственый архетип, миролюбивость, радушие и привычка к добрососедству создали в русском народе основу для легковерия, доверчивости и потребности в кумирах-вождях. Это лишает русских людей момента рациональной и прагматичной оценки происходящего вокруг них — будь то человек или ситуация. Отсутствие разумного и контролируемого недоверия делают русских легкой добычей разного рода политических, социальных и экономических аферистов.

Из века в век, русскими повторяются ошибки в основе которых лежит один и тот же принцип: безрассудочно сделали что-то или поверили кому-то.

История ничему не учит не думающих критически

5 Мифологизация самосознания

Чрезмерное величественное самоосознание приводит к необоснованным выводам и действиям. Ура-патриотизм по поводу "героического и славного прошлого" в купе с излишней оторванностью от реалий сегодняшнего дня приводят к самообману через необоснованную самонадеянность.

Привычка мыслить не приземленными категориями, внутренний отказ от опоры на цифры описывающие текущий момент жизни, регулярное обращение к обросшему вымыслами и домыслами прошлому, постоянное наличие в масс-медиа бравурных материалов — все это создает у русских мифологизированную мыслительную среду. Излишне их успокаивает и отвлекает от активной реализации своих текущих задач, переводит их образ мышления из ситуативно-объектного в абстрактно-мечтательный.

Пока русские мечтают, кто-то пользуется эти моментом...

Получается, что русские сами о себе что-то понапридумывали и живут в этих воздушных замках не отдавая себе отчета о действительном положении дел.

6 Привычка к стереотипам

Привычка жить по некоему шаблону, является продолжением таких пунктов, как некритичность мышления и мифологичность сознания. Она порождает отставание русского общества от несущегося вскачь времени и прогресса, понуждая, одновременно, постоянно что-то или кого-то догонять чрезмерно напрягая свои силы. Ведь так удобно жить по накатанной, по привычной схеме и в рамках "проверенных временем" стереотипов!

Но не следует забывать, что стереотипы частенько бывают кем-то намеренно выдуманы и корыстно навязаны, становясь своего рода аналогом НЛП — когда большая масса людей начинает послушно жить по надуманным и вредным для нее законам, одновременно выгодным третьей стороне.

Привычка жить в рамках "проверенных временем" стереотипов порождает инертность и лень.

Зачем дергаться, если на все случаи жизни есть алгоритм-лекало у которого результат заранее известен?

7 Отношение к алкоголю

Спаивание русских — это давняя государственная традиция, которая изначально предполагалась как средство пополнения государственной казны (нефти и газа при Петре I не было), а затем переросло в способ манипулирования русским обществом. В конце концов, крепкий алкоголь стал частью русского имиджа, который нам, русским, больше вредит, чем помогает.

Поэтому, к сожалению, алкоголь, во всех его формах, занимает неоправданно много места в жизни русского человека. Он буквально ежедневен - если не крепкий в виде водки, то слабый — в виде пива. За многие века его употребления и формирования для него "имиджа", алкоголь стал непременным атрибутом непринужденного общения и эмоциональной разгрузки: без него никак! Поводов для употребления спиртного слишком много: непринужденно поболтать с друзьями, праздник, веселье, горе, радость, для аппетита и т.д.

Кроме этого, поведенческого смысла алкоголя, в русском обществе укоренился и автоматически поддерживается социальная и статусная роль употребления спиртного — он стал критерием взрослости и мужественности: пьешь — значит взрослый, много можешь выпить — значит настоящий мужик.

Все бы ничего, если б речь шла о взрослых людях, состоявшихся социально, профессионально и на семейном поприще. Но основная беда выпивки в его влиянии на молодых людей: регулярное употребление алкоголя людьми репродуктивного возраста приводит к "пьяным зачатиям" и последующему рождению ослаблению потомства. Накапливающиеся, из поколения в поколение, алкогольные дефекты в здоровье людей ведут к физиологической дегенерации и вырождению народа, к ослаблению здоровья и к сокращению продолжительности жизни - то есть невозможности помочь своим детям и внукам.

Алкоголь также славен тем, что крадет продуктивное рабочее время и отучает употребляющих его людей от высокого жизненного, рабочего и интеллектуального темпа.

Но ведь другие народы как-то обходятся без алкоголя?

 

 

http://iamruss.ru/causes-of-russian-problems/

Метки: геноцид, проблемы русских
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как русским обустроить Россию?
... о геноциде русских. Эти вопли уводит сознание русского от истины: причины всех своих... внутри себя. Как только русский ищет причины своих проблем вовне – это самообман! Это...
Возрождение Русской деревни и общины личностей путь к процветанию России
...понять состояние деревни и причины ее проблем сложнее. Лишь относительно ... и психологические исследования современной русской деревни, которые дают неожиданную...статьи. Психосоциологические исследования современного русского человека из деревни проводят,...
В прицеле Русский Дух (информационное исследование). Часть 7.
...Аракчеева и других русских мучеников, чтобы навсегда решить проблему СевКавказа, уничтожить ...: Белковский - идеолог русской нацдемовщины! Судьбу русских должны решать русские, а не белковские... как Навальный, а по причинам. И проблему той же Чечни мы решим...
Крым и Донбасс – причина или повод для давления Запада?
...утверждение. Присоединение Крыма – причина или повод для давления...киевская власть), что положение русского населения на проамериканской и...самой идеологии России и русского народа, который единственный... – это причина текущих проблем России (да и проблем ли? им...
Культурная мощь Русского мира
... целом… Уже по этой одной причине русский язык не может считаться сегодня..., сказывается национальный менталитет.Что есть Русский мир? Русский мир — это пределы того... необходимость перейти от тревожных описаний проблем России к поиску глубинных потенций...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...просят его решить эту проблему, в «воз  проблем и ныне там»....  по понятным  причинам «Газетой  Русского Национально-Освободительного движения» - «Русской правдой» которой руководят...-  ДНР и ЛНР, и проблем с русскими ополченцами. Поэтому  понятно и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>