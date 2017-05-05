Если смотреть на русских "в целом" и "издалека", то может создаться вполне благостная картинка, так как достижений и успехов вполне достаточно. И утверждение, что русские — успешный народ вполне оправданно. Но если посмотреть на наш народ более критично, то приходишь к выводу: а могли бы сделать гораздо больше, причем в разы! Если добавить сюда современные социо-культурные проблемы, то начинаешь задумываться — а что или кто русским мешает стать образцовым народом? Каковы причины русских проблем?

1 Надежда на государство

Привычка излишне надеяться на государство обычна для русских, ибо государство — это естественная форма консолидации русского народа. Сам русский архетип "заточен" под формирование и поддержку государства, веру в хорошего царя и актуальную форму госустройства.

Русские привыкли думать, что лучше уж плохое государство чем совсем его отсутствие

Мы, русские, постоянно надеемся и ждем, что абстрактное государство поймет наше плохое положение и начнет о нас заботиться так сильно и так справедливо, что нам сразу станет хорошо. Но это, как минимум, самообман, так как принципы удержания власти умноженные на капитализм и полиэтничность госэлиты, с добавкой космополитичности богатых слоев, совершенно не располагают к искренней и полноценной помощи русскому народу как некоей социо-общественной единице.

В виду врожденной государственности, у русских не выработана и не закреплена привычка на самостоятельность, на последовательную и на ежедневную реализацию алгоритма "я — сам кузнечик своего счастья"

2 Полиэтничная элита

Речь идет сразу обо всех серьезных уровнях людей власть имущих и при всей трудности понимания этого пункта, он - ключевой в отношениях "русский народ - российское государство". Даже более — наднациональная и многонациональная элита привыкла относиться к русским как к большому, неограниченному и неиссякаемому людскому ресурсу, который можно не беречь и который для нее, зачастую, даже не "свой" по крови.

Малые народы беречь надо, а многочисленных русских - не надо

Должности в государственном управленческом аппарате, ключевые предприятия и должности, ресурсы и финансовые потоки зачастую принадлежат представителям тех народов, у которых забота о русском народе откровенно отсутствует.

Ждать что нерусские представители госэлиты и крупного бизнеса вдруг озаботятся русскими и будут последовательно их поддерживать — это из области фантастики! Даже если это случится, то такая помощь будет механической, инструментальной, то есть для достижения неких своекорыстных целей: например, кто-то же должен в больших объемах покупать их товары и услуги?

Также надо понимать, что русские представители госэлиты и крупного бизнеса далеко не всегда хотят иметь проблемы с нерусскими коллегами по элитно-финансовому цеху, из-за проблем низового русского народа — ведь и те и другие кормятся именно с массы простых русских людей, что автоматически делает их пристрастными в вопросах заботы о соплеменниках.