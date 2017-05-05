Причины русских проблем
Если смотреть на русских "в целом" и "издалека", то может создаться вполне благостная картинка, так как достижений и успехов вполне достаточно. И утверждение, что русские — успешный народ вполне оправданно. Но если посмотреть на наш народ более критично, то приходишь к выводу: а могли бы сделать гораздо больше, причем в разы! Если добавить сюда современные социо-культурные проблемы, то начинаешь задумываться — а что или кто русским мешает стать образцовым народом? Каковы причины русских проблем?
Привычка излишне надеяться на государство обычна для русских, ибо государство — это естественная форма консолидации русского народа. Сам русский архетип "заточен" под формирование и поддержку государства, веру в хорошего царя и актуальную форму госустройства.
Русские привыкли думать, что лучше уж плохое государство чем совсем его отсутствие
Мы, русские, постоянно надеемся и ждем, что абстрактное государство поймет наше плохое положение и начнет о нас заботиться так сильно и так справедливо, что нам сразу станет хорошо. Но это, как минимум, самообман, так как принципы удержания власти умноженные на капитализм и полиэтничность госэлиты, с добавкой космополитичности богатых слоев, совершенно не располагают к искренней и полноценной помощи русскому народу как некоей социо-общественной единице.
В виду врожденной государственности, у русских не выработана и не закреплена привычка на самостоятельность, на последовательную и на ежедневную реализацию алгоритма "я — сам кузнечик своего счастья"
2 Полиэтничная элита
Речь идет сразу обо всех серьезных уровнях людей власть имущих и при всей трудности понимания этого пункта, он - ключевой в отношениях "русский народ - российское государство". Даже более — наднациональная и многонациональная элита привыкла относиться к русским как к большому, неограниченному и неиссякаемому людскому ресурсу, который можно не беречь и который для нее, зачастую, даже не "свой" по крови.
Малые народы беречь надо, а многочисленных русских - не надо
Должности в государственном управленческом аппарате, ключевые предприятия и должности, ресурсы и финансовые потоки зачастую принадлежат представителям тех народов, у которых забота о русском народе откровенно отсутствует.
Ждать что нерусские представители госэлиты и крупного бизнеса вдруг озаботятся русскими и будут последовательно их поддерживать — это из области фантастики! Даже если это случится, то такая помощь будет механической, инструментальной, то есть для достижения неких своекорыстных целей: например, кто-то же должен в больших объемах покупать их товары и услуги?
Также надо понимать, что русские представители госэлиты и крупного бизнеса далеко не всегда хотят иметь проблемы с нерусскими коллегами по элитно-финансовому цеху, из-за проблем низового русского народа — ведь и те и другие кормятся именно с массы простых русских людей, что автоматически делает их пристрастными в вопросах заботы о соплеменниках.
Особо, следует уточнить такой факт: русские отошли от родственных связей, а большинство нерусских народов - нет. И это проявляется в том, что этнические меньшинства успешнее и результативнее используют свои связи в политике и экономике.
3 Разрушенные семейные связи
Вся история России и русских — это освоение громадных пространств, умноженное на титанические усилия народа по преодолению разного рода катаклизмов: войны, голодоморы, индустриализации, смены власти и т.д. Русское общество буквально разрывалось, растаскивалось на фрагменты между которыми истончались и исчезали личностные, семейные и родовые связи. Российское государство никогда не заботилось о сохранении целостности русского народа, а сам народ, являясь по своему архетипу "государственником", постепенно утрачивал привычку держаться своих как единственно надежной опоры.
Отсутствие устойчивых фамильных, родовых и семейных связей чревато тем, что каждое новое поколение русских начинает с нуля, с чистого лица — не принято у русских передавать достижения своей семьи из поколения в поколение, а зачастую и передавать-то нечего: то война разрушила, то смена государственного режима отняла, то, банально, было пропито предыдущими поколениями.
Каждой новой русской молодой семье не на что и не на кого опереться
Таким образом становится невозможным поступательное развитие благосостояния русского человека, ибо ему некому помочь шагнуть дальше - особенно в молодости.
На уровне народа, это не дает русским собраться с силами и закрепиться на достойном экономическом, политическом, социальном и интеллектуальном уровне. Русские постоянно вынуждены тратить свои средства и ресурсы нерационально, поэтому витальная сила народа истончается превращаясь из бурного потока в жалкие ручейки.
Отсутствие семейственности и, вытекающей из нее, взаимопомощи сказывается на таком архиважном для русского народа показателе, как количество детей в семьях. В современном дорогостоящем мире молодым людям самостоятельно не потянуть финансово содержание большого количества детей, а поддержки своего круга нет. Более того, так повелось, что русские люди привыкли рожать детей государству, а не себе, не в копилку своего семейного клана.
Отвратительная русская демография — прямое следствие разрушенных семейных связей
4 Некритичность мышления
Государственый архетип, миролюбивость, радушие и привычка к добрососедству создали в русском народе основу для легковерия, доверчивости и потребности в кумирах-вождях. Это лишает русских людей момента рациональной и прагматичной оценки происходящего вокруг них — будь то человек или ситуация. Отсутствие разумного и контролируемого недоверия делают русских легкой добычей разного рода политических, социальных и экономических аферистов.
Из века в век, русскими повторяются ошибки в основе которых лежит один и тот же принцип: безрассудочно сделали что-то или поверили кому-то.
История ничему не учит не думающих критически
5 Мифологизация самосознания
Чрезмерное величественное самоосознание приводит к необоснованным выводам и действиям. Ура-патриотизм по поводу "героического и славного прошлого" в купе с излишней оторванностью от реалий сегодняшнего дня приводят к самообману через необоснованную самонадеянность.
Привычка мыслить не приземленными категориями, внутренний отказ от опоры на цифры описывающие текущий момент жизни, регулярное обращение к обросшему вымыслами и домыслами прошлому, постоянное наличие в масс-медиа бравурных материалов — все это создает у русских мифологизированную мыслительную среду. Излишне их успокаивает и отвлекает от активной реализации своих текущих задач, переводит их образ мышления из ситуативно-объектного в абстрактно-мечтательный.
Пока русские мечтают, кто-то пользуется эти моментом...
Получается, что русские сами о себе что-то понапридумывали и живут в этих воздушных замках не отдавая себе отчета о действительном положении дел.
6 Привычка к стереотипам
Привычка жить по некоему шаблону, является продолжением таких пунктов, как некритичность мышления и мифологичность сознания. Она порождает отставание русского общества от несущегося вскачь времени и прогресса, понуждая, одновременно, постоянно что-то или кого-то догонять чрезмерно напрягая свои силы. Ведь так удобно жить по накатанной, по привычной схеме и в рамках "проверенных временем" стереотипов!
Но не следует забывать, что стереотипы частенько бывают кем-то намеренно выдуманы и корыстно навязаны, становясь своего рода аналогом НЛП — когда большая масса людей начинает послушно жить по надуманным и вредным для нее законам, одновременно выгодным третьей стороне.
Привычка жить в рамках "проверенных временем" стереотипов порождает инертность и лень.
Зачем дергаться, если на все случаи жизни есть алгоритм-лекало у которого результат заранее известен?
7 Отношение к алкоголю
Спаивание русских — это давняя государственная традиция, которая изначально предполагалась как средство пополнения государственной казны (нефти и газа при Петре I не было), а затем переросло в способ манипулирования русским обществом. В конце концов, крепкий алкоголь стал частью русского имиджа, который нам, русским, больше вредит, чем помогает.
Поэтому, к сожалению, алкоголь, во всех его формах, занимает неоправданно много места в жизни русского человека. Он буквально ежедневен - если не крепкий в виде водки, то слабый — в виде пива. За многие века его употребления и формирования для него "имиджа", алкоголь стал непременным атрибутом непринужденного общения и эмоциональной разгрузки: без него никак! Поводов для употребления спиртного слишком много: непринужденно поболтать с друзьями, праздник, веселье, горе, радость, для аппетита и т.д.
Кроме этого, поведенческого смысла алкоголя, в русском обществе укоренился и автоматически поддерживается социальная и статусная роль употребления спиртного — он стал критерием взрослости и мужественности: пьешь — значит взрослый, много можешь выпить — значит настоящий мужик.
Все бы ничего, если б речь шла о взрослых людях, состоявшихся социально, профессионально и на семейном поприще. Но основная беда выпивки в его влиянии на молодых людей: регулярное употребление алкоголя людьми репродуктивного возраста приводит к "пьяным зачатиям" и последующему рождению ослаблению потомства. Накапливающиеся, из поколения в поколение, алкогольные дефекты в здоровье людей ведут к физиологической дегенерации и вырождению народа, к ослаблению здоровья и к сокращению продолжительности жизни - то есть невозможности помочь своим детям и внукам.
Алкоголь также славен тем, что крадет продуктивное рабочее время и отучает употребляющих его людей от высокого жизненного, рабочего и интеллектуального темпа.
Но ведь другие народы как-то обходятся без алкоголя?
http://iamruss.ru/causes-of-russian-problems/