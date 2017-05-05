Майама-мама. Двойная жизнь наших звезд эстрады

Признаюсь: ни разу в жизни не была ни на одном концерте наших поп-"звёзд". Даже в голову такое никогда не приходило. А ведь люди ходят! Прямо целые стадионы любителей попсы собираются. И билеты покупают. И несут свои денежки. Ну есть, конечно, несколько имён, за которые, может, и стоит заплатить, чтобы увидеть и услышать. Есть талантливые. Их по пальцам пересчитаешь - одной руки хватит.

И где-то далеко, на необъятных просторах нашей Родины, народ платит, и платит... Всем подряд. Кто приехал. Кто мелькал на телеэкранах. Страна большая. Огромные деньги в результате собираются. Всем хватает: и артистам, и продюсерам, и композиторам, и их детям. А вот что несёт людям этот дорогостоящий кич? В лучшем случае - ничего. В основном - пошлость, дурновкусие, убогий, примитивный язык... Отнимает не только деньги, но и жизненную энергию, притупляет разум. Вот так, на этом дерьме воспитывается поколение за поколением.

И что интересно: сами-то эти наши "звёзды" шоу-бизнеса здесь, среди населения, воспитанного на их халтуре, жить не хотят. И своих детей увозят подальше, например, в Майами. Там у них дома, квартиры. Там живут. Живут, и детей там содержат на те самые деньги, которые им приносят наши доверчивые, граждане.

И "звёзды" не стесняются рассказывать в популярных телепрограммах про свои заграничные владения. Их дети не стесняются говорить, о том, что никогда не будут жить в России, что их с Россией ничего не связывает...

Вот узбеки, таджики, украинцы, молдаване и прочие мигранты здесь работают, деньги заработанные домой везут. И дети у них дома живут. А не на Рублёвке. А у нас - абракадабра какая-то...

Это я сейчас увидела фрагмент одной телепрограммы. И там всё это... Интересно: поп "звёзды" налоги платят? За вывоз капитала? И какой налог полагается за, отравленное их халтурой, сознание наших граждан - молодых и старых?

Александра Ливанская

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/5/18393/-