Либералам – черным налом

Журналисты РЕН ТВ отследили источники финансирования российского либерализма и впервые раскроют их в Документальном спецпроекте "Либералам - чёрным налом".

От 300 до 400 тысяч на руки - за приличный внешний вид и лояльность М. Ходорковскому. Именно столькопредлагала бывший пресс-секретарь Национально-Демократической Партии Татьяна Касимова людям с улицы за то, что они будут баллотироваться в муниципальные депутаты от "Открытой России". Желающих набралось около 300 - выходит, только на бонусы кандидатам у "Открытой России" есть 120 млн рублей! Откуда деньги?

Журналисты расследовали случаи, когда представители движения, не имея официальных доходов, тратили значительные суммы в рублях и в валюте. В ходе изучения материалов и сбора эксклюзивного видео всплыли истории как откровенных нарушений закона, так и теневых финансовых махинаций. Результаты расследования стали основой документального фильма РЕН ТВ.

Что скрывает один из лидеров движения "Открытая Россия" Мария Баронова? Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Чем на самом деле занимается помощница М. Ходорковского Мария Манахова? И почему координатор Школы муниципальных депутатов ОР Николай Левшиц решил покаяться?

Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? Кто из них пользуется фальшивыми документами? Связан c оффшорными махинациями? И наконец - кто получает деньги напрямую из США?

Вся схема финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах - в новом документальном спецпроекте "Либералам - чёрным налом".