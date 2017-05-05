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Либералам – черным налом

21:33. 5 мая 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Журналисты РЕН ТВ отследили источники финансирования российского либерализма и впервые раскроют их в Документальном спецпроекте "Либералам - чёрным налом".
От 300 до 400 тысяч на руки - за приличный внешний вид и лояльность М. Ходорковскому. Именно столькопредлагала бывший пресс-секретарь Национально-Демократической Партии Татьяна Касимова людям с улицы за то, что они будут баллотироваться в муниципальные депутаты от "Открытой России". Желающих набралось около 300 - выходит, только на бонусы кандидатам у "Открытой России" есть 120 млн рублей! Откуда деньги?
Журналисты расследовали случаи, когда представители движения, не имея официальных доходов, тратили значительные суммы в рублях и в валюте. В ходе изучения материалов и сбора эксклюзивного видео всплыли истории как откровенных нарушений закона, так и теневых финансовых махинаций. Результаты расследования стали основой документального фильма РЕН ТВ.
Что скрывает один из лидеров движения "Открытая Россия" Мария Баронова? Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Чем на самом деле занимается помощница М. Ходорковского Мария Манахова? И почему координатор Школы муниципальных депутатов ОР Николай Левшиц решил покаяться?
Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? Кто из них пользуется фальшивыми документами? Связан c оффшорными махинациями? И наконец - кто получает деньги напрямую из США?
Вся схема финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах - в новом документальном спецпроекте "Либералам - чёрным налом".

Метки: иностранные агенты, предатели, Россия
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