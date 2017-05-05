Католические Польша и Чехия продолжают надругательство над светлой памятью советских воинов
Польское правительство продолжает уверенными шагами разрушать всё, что когда-либо было причастно к России. Их не пугает даже то, что, уничтожив всё русское, у них может не остаться ничего исторического и правдоподобного. Ведь вместо подвигов советских солдат они приписывают заслуги другим совершенно непричастным персонажам.
В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, с него-то всё и пошло. Данный закон предполагает запрет на использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим» в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей.
Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 500 таких монументов.
Принятие такого закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. Да и не только для отношений…
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в основе этого закона лежит идеология, которая навязывает польскому народу одну единую правду, которая мало общего имеет с реальной историей. Захарова сказала, что не удивится, если через 5-10 лет в учебниках истории, по которым будут учиться поляки, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне?
Декоммунизация не приведет ни к чему, кроме отупения нации. Однако польским властям этого только и хочется.
Буквально вчера по случаю приближающейся годовщины освобождения Праги советскими войсками в столице Чехии была организована памятная реконструкция тех событий. Событий, связанных с освобождением Праги и Чехословакии Красной Армией. В ходе тех боёв 11 265 советских воинов отдали свои жизни за избавление чехов от фашизма. Из союзных подразделений погибли 300 поляков, 320 румын и 112 бойцов чехословацкого корпуса.
Только… пражский спектакль оказался весьма далёк от той реальности 72-летней давности! Сравните сами два снимка: тогда и на днях…
Подобная фальсификация истории – позорнейший акт чешского правительства и народа республики. Они замахнулись на сакральную часть нашей жизни: надругались над светлой памятью отдавших свои жизни героев. Такое омерзительное действо безнаказанным для чехов не пройдёт. Судьба, Рок, Фатум, Ноосфера, Создатель, Космос,.. – как угодно, но надругательство будет наказано. Сакрально.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Радомир преде порядок наведе!
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Брахман, зачем писать такой бред? Ваш умысл – стравить Славян?
Да, в Польше есть такие случаи. Но есть примеры, когда, наоборот восставливают или добросовестно заботятся о памятниках советским солдатам. В Чехии, вообще случаи вандализма являются исключением. Везде есть идиоты!
Что касается католицизма и для вашего просвещения. А то видим, совсем одичали.
По статистике в Чехии всего около 11 % населения являются религиозными. Католиков всего 7 %. Большинство населения являются атеистами. Также сильны (и крепнут с каждым годом) ведическое мировозрение (поганьство) и кельтское наследие.
Так что … не надо гнать!