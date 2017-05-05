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Католические Польша и Чехия продолжают надругательство над светлой памятью советских воинов

20:19. 5 мая 2017 Просмотров - 133 2 коммент. Опубликовал:


Польское правительство продолжает уверенными шагами разрушать всё, что когда-либо было причастно к России. Их не пугает даже то, что, уничтожив всё русское, у них может не остаться ничего исторического и правдоподобного. Ведь вместо подвигов советских солдат они приписывают заслуги другим совершенно непричастным персонажам.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, с него-то всё и пошло. Данный закон предполагает запрет на использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим» в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей.

Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 500 таких монументов.

Принятие такого закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. Да и не только для отношений…

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в основе этого закона лежит идеология, которая навязывает польскому народу одну единую правду, которая мало общего имеет с реальной историей. Захарова сказала, что не удивится, если через 5-10 лет в учебниках истории, по которым будут учиться поляки, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне?

Декоммунизация не приведет ни к чему, кроме отупения нации. Однако польским властям этого только и хочется.

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Увы, Мария Владимировна лишь слегка ошиблась: оказывается, избавление от фашизма Восточной Европе принесли не инопланетяне, а … американцы!!!

Буквально вчера по случаю приближающейся годовщины освобождения Праги советскими войсками в столице Чехии была организована памятная реконструкция тех событий. Событий, связанных с освобождением Праги и Чехословакии Красной Армией. В ходе тех боёв 11 265 советских воинов отдали свои жизни за избавление чехов от фашизма. Из союзных подразделений погибли 300 поляков, 320 румын и 112 бойцов чехословацкого корпуса.

Только… пражский спектакль оказался весьма далёк от той реальности 72-летней давности! Сравните сами два снимка: тогда и на днях…

Подобная фальсификация истории – позорнейший акт чешского правительства и народа республики. Они замахнулись на сакральную часть нашей жизни: надругались над светлой памятью отдавших свои жизни героев. Такое омерзительное действо безнаказанным для чехов не пройдёт. Судьба, Рок, Фатум, Ноосфера, Создатель, Космос,.. – как угодно, но надругательство будет наказано. Сакрально.

*
P.S. Кстати, что объединяет Польшу и Чехию? Католицизм. Тут есть над чем задуматься…

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, польша, советский, фальсификация, фашизм, чехия
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2 коммент.»

  • 149 113
    макс 5 мая 2017 в 20:24 Ссылка Пометить
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    Радомир преде порядок наведе!

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  • 1221 740
    ратник 5 мая 2017 в 21:01 Ссылка Пометить
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    Брахман, зачем писать такой бред? Ваш умысл – стравить Славян?
    Да, в Польше есть такие случаи. Но есть примеры, когда, наоборот восставливают или добросовестно заботятся о памятниках советским солдатам. В Чехии, вообще случаи вандализма являются исключением. Везде есть идиоты!

    Что касается католицизма и для вашего просвещения. А то видим, совсем одичали.
    По статистике в Чехии всего около 11 % населения являются религиозными. Католиков всего 7 %. Большинство населения являются атеистами. Также сильны (и крепнут с каждым годом) ведическое мировозрение (поганьство) и кельтское наследие.

    Так что … не надо гнать!

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