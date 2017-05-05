Католические Польша и Чехия продолжают надругательство над светлой памятью советских воинов



Польское правительство продолжает уверенными шагами разрушать всё, что когда-либо было причастно к России. Их не пугает даже то, что, уничтожив всё русское, у них может не остаться ничего исторического и правдоподобного. Ведь вместо подвигов советских солдат они приписывают заслуги другим совершенно непричастным персонажам.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, с него-то всё и пошло. Данный закон предполагает запрет на использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим» в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей.

Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 500 таких монументов.

Принятие такого закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. Да и не только для отношений…