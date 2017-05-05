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История, которую нельзя забыть

14:44. 5 мая 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ публикует рассекреченные документы о зверствах нацистов во время оккупации Херсонской области.

История, которую нельзя забыть.

Перед вами – впервые публикуемые рассекреченные уникальные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР.

Великая Отечественная война принесла народам СССР не только огромные потери на фронте, но и забрала жизни миллионов мирных граждан. Не считаясь ни с какими нормами международного права и цивилизованных отношений, фашистская армия, объявив тотальное истребление «недочеловеков» (так гитлеровцы называли и славянские народы), методично организовывала бесчеловечный террор на занятых ею территориях.

Как свидетельствует опубликованное политдонесение начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Александру Щербакову «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне» от 3 апреля 1944 года, только на территории Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.























К донесению также прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых и замученных немецкими извергами. Документ составлен по результатам раскопок одной могилы, находившейся в 7 километрах от Херсона. Осмотр могилы проходил 23 марта 1944 года в присутствии военного прокурора 3-го Украинского фронта, судебного медэксперта, представителя патологоанатомической лаборатории, главного врача города Херсона, военного следователя и местных жителей.









Примечателен тот факт, что гитлеровские оккупанты пытались всеми способами скрыть свои преступления на оккупированных территориях. Об этом свидетельствует директива верховного командования сухопутных войск вермахта о категорическом запрещении фотографирования казней и проводить экзекуции без свидетелей. В документе от 15 июня 1944 года, в частности, говорится, что фотографирование всякого вида казней запрещается, а негативы сделанных ранее фотосъемок необходимо изъять и направить в отдел пропаганды командования германских вооруженных сил.



Особую актуальность эти документы приобретают сейчас – в свете попыток различных политических сил как в нашей стране, так и за рубежом переписать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру. Представленные сегодня архивные документы – это свидетели того времени, зафиксировавшие историческую правду и оставившие в сердце человечества незаживающий кровавый след.

http://mil.ru/files/files/history_kherson/history.html – цинк

PS. Материал рекомендую к распространению.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, военные преступления, документы, история, мо рф, Нацисты, немцы, оккупация, третий рейх, херсонская область
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