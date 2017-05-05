Главная » Здоровье, Мировоззрение, Политика

Глава Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества и безопасности продуктов

18:56. 5 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сергей ДанквертГлава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нужно сегодня возвращаться к тем стандартам, которые были раньше. Почему мы говорим, что стандарты Советского Союза были плохие? Они не были плохими, они были правильными, потому что тогда мы имели гарантированное качество", – сказал глава ведомства.

Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.

При этом он указал на то, что сейчас контролировать рынок – довольно сложная задача, поскольку проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель.

"Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача – качество и безопасность", – подчеркнул Данкверт.

***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: советский
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лукашенко запутался в своих чувствах к России
... возбудить уголовное дело по Данкверту (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт — ред.) за нанесение... самолетов — мы же единая группировка», — предложил Лукашенко. Читайте также: Кремль: Россия... средней зарплаты до 500 долларов. Вернемся к сути: судя по тому...
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2015
....Президент Украины Петр Порошенко предложил премьеру Арсению Яценюку рассмотреть ...отразится на торговом балансе России Глава Россельхознадзора Алексей Алексеенко сегодня сделал ... который предложит решить местные проблемы в стиле "а давайте вернемся на ...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...ДНР, — Мининформ ДНР . Россельхознадзор запрещает импорт продукции свиноводства..., и встретилась с главой ДНР Александром Захарченко. ... В результате, была предложена схема, по которой миллионер...Другой колоритный персонаж, пытающийся вернуться в Донбасс — Юрий ...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2015
... уголь», — цитирует главу Республики Донецкое агентство новостей... что Украина должна вернуть газовые месторождения, которые...газета» сообщение регионального управления Россельхознадзора. Как ранее сообщала ... направлении я уже предложил «Одесский пакет реформ...
Новости России и Крыма. Сегодня 3 декабря 2014
...напишут итоговое сочинение. Вернуть в школы сочинение ...потенциал такого человека и предложить ему соответствующую карьерную ... экономическую зону страны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер...службе», — отмечается в сообщении Россельхознадзора. По оценке ведомства, ...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции. Последние новости
...находящимся в Турции россиянам вернуться на родину. 17... по итогам церемонии глава государства прокомментировал ситуацию ... Российской Федерации поручило Россельхознадзору поставить на усиленный контроль... встрече с Обамой предложил ему в целях предупреждения...

Нет комментариев»

  • 294 240
    Вадим 5 мая 2017 в 20:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А заодно и к стандартам в образовании,медицине,качестве промышленных товаров и ко всем тем стандартам по которым наша страна занимала одни из лидирующих позиций в мире.

    Ответить
  • 78 64
    Руса 5 мая 2017 в 22:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    С. Данкверт абсооютно прав.
    Качество и безопасность продуктов в
    СССР гарантировали ГОСТы, а сейчас в стране сплошная хрень, гробят здоровье людей.
    Также необходимо срочно воссоздать хлебную инспекцию.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>