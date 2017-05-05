Глава Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества и безопасности продуктов

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

", – сказал глава ведомства.

Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.

При этом он указал на то, что сейчас контролировать рынок – довольно сложная задача, поскольку проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель.

"Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача – качество и безопасность", – подчеркнул Данкверт.

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