Эпичные проколы в "Слове о полку игореве"

Когда-то я уже писал , что сам ход мыслей автора — нехристианский и не русский (например, не упоминается ни разу Христос, зато смакуется множество древних славянских богов, большей частью выдуманных в 18 веке в кружке Новикова, потому что из летописей были известны только их имена, а “специализация” — это поздние масонские разработки )

Здесь рассмотрим конкретные промахи и ошибки , вызванные тем, что при всем старании подделать древнюю речь, она была для составителя чуждой и непонятной.

“начяти старыми словесы”

Слово “старый” в допетровскую эпоху означало “старший”, “главный”, а вовсе не “древний” “ветхий”.

Тут буквально написано “начал старшими, начальническими словами”.

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“нъ своя вещиа пръсты”

Мы еще не раз встретимся с тем, что автор этой подделки путает древний смысл слова с современным ему. В данном случае он свое понимание слова “вещий” (пророческий, открывающий тайны) путает с древним “вещий”, которое означало “знающий”, “обладающий сведениями” , “опытный,” хитрый”.

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Аналогично далее

Аще и веща душа въ дерзе теле,

нъ часто беды страдаше.”

“първыхъ временъ усобице”

В допетровскую эпоху слово “время” обозначало “срок” , а не эпоху. Должно быть “первых лет” или “прежних лет” .

Тут буквально сказано “первых сроков усобицы”

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“от стараго Владимера до нынешнего Игоря”

Опять вылезло шило 18 века. Старый — это старший. Совершенно не в тему с “нынешним” .

Само слово “Нынешнего” — совершенно чуждо древнему языку.

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“Тогда Игорь възре

на светлое солнце

и виде отъ него тьмою

вся своя воя прикрыты.”

Здесь прокол в вечной путанице тьмы и тмы. Мягкий знак — это редуцированное е, которое в древности было совсем не редуцированным. Темнота — это тма. А “тема” (тьма) — это десять тысяч. Таким образом солнце прикрыло войско Игоря десятью тысячами.

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“Луце жъ бы потяту быти,”

Жалкая попытка притянуть слово “лучше” на древний лад. Слова “луце” в древности не было. Было “уне”.

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“О Бояне, соловию стараго времени!

Абы ты сиа плъкы ущекоталъ,

скача, славию, по мыслену древу,”

Бывает так, что писатель использует разные формы одного и того же слова в своем тексте — правда , очень редко. И в основном, когда цитирует других. Но чтобы в одном и том же предложении использовал и соловей и славий — это признак шизофрении.

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“оба полы сего времени“

Прокол с непониманием смысла славянского слова “время” проходит через всю подделку.

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“И рече ему буй туръ Всеволодъ:”

Жуковский хотел сказать “неукротимый”, “отважный” , но к сожалению, не знал, что “буй” по славянски — “сумасшедший”, “умалишенный”. Мало того, славянский “тур” — это вовсе не бык , а баран. (собственно поэтому башня называлась “тур” , по крепости лба барана и упрямства)

Таким образом вместо эпичного героя получилось, “и сказал ему умалишенный баран Всеволод”.

да. шефдевр древнерусской литературы.

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“оседлани у Курьска напереди”

Слово “оседланы” — анахронизм. в древности было “убраны”, “уздены”, или просто “готови”,

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“Солнце ему тъмою путь заступаше”

Опять солнце заслонило путь какими то десятью тысячами

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“ночь стонущи ему грозою птичь убуди”

Слово “гроза” в древности означало “угроза”. Буквальный перевод — “ночь стонавши ему угрозой, разбудила птиц”

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“и тебе, Тьмутораканьскый блъванъ!”

Тмутаракань (Тамань) в 12 веке было вполне себе русским православным княжеством. Болван — это идол. Какой идол был в православном русском княжестве — вопрос к автору подделки.

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“А половци неготовами дорогами побегоша къ Дону великому”

Не осмелюсь утверждать, что в древнерусском языке не было слова “дороги” , хотя сам не встречал, но что в Великой Степи их отродясь не было — в этом я убежден. Скорее всего, автор пытался употребить слово “дорога” в качестве синонима слова “путь” в качестве синонима слова “направление”, но не справился на извивах аллюзий и въехал в лужу.

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“крычат телегы полунощы”

Крычу я, потому что слово “крик” появилось у нас только после польского нашествия (по той простой причине, что это польский вариант слова “кликати”)

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“влъци грозу въсрожатъ по яругамъ”

Не знаю что такое восрожат, но мне сложно представить, чтобы волки делали это с угрозой в оврагах.

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“С зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя”

Поддельщик хотел сказать ” с утра в пятницу полки половецкие затопотали”, но по невежеству сказал что неизвестные лица затоптали прямо утром в пятницу всех половцев.

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“

и япончицами“

Самый эпичный прокол. Мало того, что на Руси (как и в Европе и в Азии, кроме Китая и Кореи) в 12 веке никто ничего не знал о существовании Японии, так ее так никто не называл до самого конца 17 века. Так Япония тогда не торговала тканями ни с кем, потому что был недосуг — это было начало сёгунского режима.

Любой японист (даже начинающий) на этом месте просто заплюет весь пол.

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“начашя мосты мостити по болотомъ“

Мосты мостят по болотам только кабинетные сочинители подделок 18 века.

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“и грязивымъ местомъ“

Грязивое место — это рассматриваемая подделка. Блато (болото) в древнем русском языке и означало “грязь”, а не географическое явление. Это все равно , как сейчас сказать “Он закурил сигарету и другие бумажные палочки с табаком”.

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“тамо лежатъ поганыя головы половецкыя”

Поганый (“языческий”) это эпитет применяемый к вере и народу, но никак не к частям тела. Это все равно что сказать “там лежали христианские руки” или “повсюду валялись мусульманские ноги”.

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“Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше”

Опять восемнадцатый век лезет. “крамола” в смысле “предательства”, “бунта” — это осьмнадцатый век. в то время как древний смысл это “разбой”. Князь Олег мечом что, разбоем на больших дорогах занимался?

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“Тоска разлияся по Руской земли;

печаль жирна тече средь земли Рускыи.”

Жиро — это северный (владимирский) диалектический вариант слова “жито”.

Означает “хлеб”, “пшеница”, в переносном значении — “продовольствие”, “запас”. В “слове” употреблено в современном значении “жирный”=” толстый, большой”. Таким образом , “гений древнерусской словесности” сказал буквально “печаль хлебная/продовольственная побежала средь земли Русской”.

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“емляху дань по беле отъ двора.”

Сумасшедшие половцы назначли дань по белке от двора.

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“взмути ръки и озеры”

Сложно понять, зачем он мутил рокы, потому что что такое роки — можно понять, только если учитывать, что это бездарная подделка с преднамеренным уродованием слов.

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“Се бо готьскыя красныя девы”

Во первых по славянски готфскыя , а не готеския. Во-вторых, что делали готы в двенадцатом веке — сложно представить.

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“Ваю храбрая сердца

въ жестоцемъ харалузе скована

а въ буести закалена.”

Опять князь говорит, что отважные сердца Игоря и Всеволода были закалены сумасшествием.

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“Ты, буй Рюриче, и Давыде!”

Ты умалишенный Рюрика и Давида

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“Единъ же изрони жемчюжну душу”

Слово жемчуг В Древней Руси было неизвестно до татар (потому что это тюркщина) . В древности могли выронить только перловую или бисерную душу.

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“Тому въ Полотьске позвониша заутренюю рано”

К заутрене в допетровскую эпоху не звонили (по крайней мере в колокола) . Звонили ко всенощной и к обедне.

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“Ни хытру,

ни горазду,

ни пытьцю горазду

суда божиа не минути“.

Опять прокол с незнанием смысла слова, сместившегося ко времени составления подделки. “Хитрый” в древности означало “мастерский”, “профессиональный”. А “хитрый” в нашем значении — это “мудр” или как раз “вещий”.

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“А Игорь князь поскочи

горнастаемъ къ тростию”

Горностай обитает на крайнем севере (архангельск, поморье) и в тайге. Ни в тростниках, ни белым гоголем в воду он не прыгает. Какого лешего Киевский боян (Южная Русь) решил пояснить поведение князя Игоря горностаем, которого не видели ни он, ни его слушатели (разве что в качестве шкурки) — неизвестно никому, кроме сочинителю этой ахинеи.

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“чайцами на струяхъ”

Мало того что, неправильная псевдославянская форма, так и само слово “чайка” послепетровский интервент в русский язык.

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Завершается все эпичным

“Слава Игорю Святъславличю,

буй туру Всеволоду,

Владимиру Игоревичу!”

Слава сумасшедшему барану Всеволоду!

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У меня все. То, что великие академики восхищаются этим непрекращающимся фейспалмом, как Памятником Древнерусской Литературы, что всякие Фасмеры на его основе клепают свои этимологии, говорит только о том, стоит ли тратить что-либо (время, деньги, интерес) на этих академиков.