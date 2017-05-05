Эпичные проколы в Слове о полку Игореве
Когда-то я уже писал , что сам ход мыслей автора — нехристианский и не русский (например, не упоминается ни разу Христос, зато смакуется множество древних славянских богов, большей частью выдуманных в 18 веке в кружке Новикова, потому что из летописей были известны только их имена, а “специализация” — это поздние масонские разработки )
Здесь рассмотрим конкретные промахи и ошибки , вызванные тем, что при всем старании подделать древнюю речь, она была для составителя чуждой и непонятной.
“начяти старыми словесы”
Слово “старый” в допетровскую эпоху означало “старший”, “главный”, а вовсе не “древний” “ветхий”.
Тут буквально написано “начал старшими, начальническими словами”.
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“нъ своя вещиа пръсты”
Мы еще не раз встретимся с тем, что автор этой подделки путает древний смысл слова с современным ему. В данном случае он свое понимание слова “вещий” (пророческий, открывающий тайны) путает с древним “вещий”, которое означало “знающий”, “обладающий сведениями” , “опытный,” хитрый”.
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Аналогично далее
Аще и веща душа въ дерзе теле,
нъ часто беды страдаше.”
“първыхъ временъ усобице”
В допетровскую эпоху слово “время” обозначало “срок” , а не эпоху. Должно быть “первых лет” или “прежних лет” .
Тут буквально сказано “первых сроков усобицы”
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“от стараго Владимера до нынешнего Игоря”
Опять вылезло шило 18 века. Старый — это старший. Совершенно не в тему с “нынешним” .
Само слово “Нынешнего” — совершенно чуждо древнему языку.
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“Тогда Игорь възре
на светлое солнце
и виде отъ него тьмою
вся своя воя прикрыты.”
Здесь прокол в вечной путанице тьмы и тмы. Мягкий знак — это редуцированное е, которое в древности было совсем не редуцированным. Темнота — это тма. А “тема” (тьма) — это десять тысяч. Таким образом солнце прикрыло войско Игоря десятью тысячами.
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“Луце жъ бы потяту быти,”
Жалкая попытка притянуть слово “лучше” на древний лад. Слова “луце” в древности не было. Было “уне”.
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“О Бояне, соловию стараго времени!
Абы ты сиа плъкы ущекоталъ,
скача, славию, по мыслену древу,”
Бывает так, что писатель использует разные формы одного и того же слова в своем тексте — правда , очень редко. И в основном, когда цитирует других. Но чтобы в одном и том же предложении использовал и соловей и славий — это признак шизофрении.
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“оба полы сего времени“
Прокол с непониманием смысла славянского слова “время” проходит через всю подделку.
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“И рече ему буй туръ Всеволодъ:”
Жуковский хотел сказать “неукротимый”, “отважный” , но к сожалению, не знал, что “буй” по славянски — “сумасшедший”, “умалишенный”. Мало того, славянский “тур” — это вовсе не бык , а баран. (собственно поэтому башня называлась “тур” , по крепости лба барана и упрямства)
Таким образом вместо эпичного героя получилось, “и сказал ему умалишенный баран Всеволод”.
да. шефдевр древнерусской литературы.
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“оседлани у Курьска напереди”
Слово “оседланы” — анахронизм. в древности было “убраны”, “уздены”, или просто “готови”,
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“Солнце ему тъмою путь заступаше”
Опять солнце заслонило путь какими то десятью тысячами
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“ночь стонущи ему грозою птичь убуди”
Слово “гроза” в древности означало “угроза”. Буквальный перевод — “ночь стонавши ему угрозой, разбудила птиц”
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“и тебе, Тьмутораканьскый блъванъ!”
Тмутаракань (Тамань) в 12 веке было вполне себе русским православным княжеством. Болван — это идол. Какой идол был в православном русском княжестве — вопрос к автору подделки.
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“А половци неготовами дорогами побегоша къ Дону великому”
Не осмелюсь утверждать, что в древнерусском языке не было слова “дороги” , хотя сам не встречал, но что в Великой Степи их отродясь не было — в этом я убежден. Скорее всего, автор пытался употребить слово “дорога” в качестве синонима слова “путь” в качестве синонима слова “направление”, но не справился на извивах аллюзий и въехал в лужу.
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“крычат телегы полунощы”
Крычу я, потому что слово “крик” появилось у нас только после польского нашествия (по той простой причине, что это польский вариант слова “кликати”)
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“влъци грозу въсрожатъ по яругамъ”
Не знаю что такое восрожат, но мне сложно представить, чтобы волки делали это с угрозой в оврагах.
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“С зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя”
Поддельщик хотел сказать ” с утра в пятницу полки половецкие затопотали”, но по невежеству сказал что неизвестные лица затоптали прямо утром в пятницу всех половцев.
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и япончицами“
Самый эпичный прокол. Мало того, что на Руси (как и в Европе и в Азии, кроме Китая и Кореи) в 12 веке никто ничего не знал о существовании Японии, так ее так никто не называл до самого конца 17 века. Так Япония тогда не торговала тканями ни с кем, потому что был недосуг — это было начало сёгунского режима.
Любой японист (даже начинающий) на этом месте просто заплюет весь пол.
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“начашя мосты мостити по болотомъ“
Мосты мостят по болотам только кабинетные сочинители подделок 18 века.
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“и грязивымъ местомъ“
Грязивое место — это рассматриваемая подделка. Блато (болото) в древнем русском языке и означало “грязь”, а не географическое явление. Это все равно , как сейчас сказать “Он закурил сигарету и другие бумажные палочки с табаком”.
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“тамо лежатъ поганыя головы половецкыя”
Поганый (“языческий”) это эпитет применяемый к вере и народу, но никак не к частям тела. Это все равно что сказать “там лежали христианские руки” или “повсюду валялись мусульманские ноги”.
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“Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше”
Опять восемнадцатый век лезет. “крамола” в смысле “предательства”, “бунта” — это осьмнадцатый век. в то время как древний смысл это “разбой”. Князь Олег мечом что, разбоем на больших дорогах занимался?
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“Тоска разлияся по Руской земли;
печаль жирна тече средь земли Рускыи.”
Жиро — это северный (владимирский) диалектический вариант слова “жито”.
Означает “хлеб”, “пшеница”, в переносном значении — “продовольствие”, “запас”. В “слове” употреблено в современном значении “жирный”=” толстый, большой”. Таким образом , “гений древнерусской словесности” сказал буквально “печаль хлебная/продовольственная побежала средь земли Русской”.
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“емляху дань по беле отъ двора.”
Сумасшедшие половцы назначли дань по белке от двора.
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“взмути ръки и озеры”
Сложно понять, зачем он мутил рокы, потому что что такое роки — можно понять, только если учитывать, что это бездарная подделка с преднамеренным уродованием слов.
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“Се бо готьскыя красныя девы”
Во первых по славянски готфскыя , а не готеския. Во-вторых, что делали готы в двенадцатом веке — сложно представить.
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“Ваю храбрая сердца
въ жестоцемъ харалузе скована
а въ буести закалена.”
Опять князь говорит, что отважные сердца Игоря и Всеволода были закалены сумасшествием.
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“Ты, буй Рюриче, и Давыде!”
Ты умалишенный Рюрика и Давида
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“Единъ же изрони жемчюжну душу”
Слово жемчуг В Древней Руси было неизвестно до татар (потому что это тюркщина) . В древности могли выронить только перловую или бисерную душу.
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“Тому въ Полотьске позвониша заутренюю рано”
К заутрене в допетровскую эпоху не звонили (по крайней мере в колокола) . Звонили ко всенощной и к обедне.
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“Ни хытру,
ни горазду,
ни пытьцю горазду
суда божиа не минути“.
Опять прокол с незнанием смысла слова, сместившегося ко времени составления подделки. “Хитрый” в древности означало “мастерский”, “профессиональный”. А “хитрый” в нашем значении — это “мудр” или как раз “вещий”.
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“А Игорь князь поскочи
горнастаемъ къ тростию”
Горностай обитает на крайнем севере (архангельск, поморье) и в тайге. Ни в тростниках, ни белым гоголем в воду он не прыгает. Какого лешего Киевский боян (Южная Русь) решил пояснить поведение князя Игоря горностаем, которого не видели ни он, ни его слушатели (разве что в качестве шкурки) — неизвестно никому, кроме сочинителю этой ахинеи.
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“чайцами на струяхъ”
Мало того что, неправильная псевдославянская форма, так и само слово “чайка” послепетровский интервент в русский язык.
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Завершается все эпичным
“Слава Игорю Святъславличю,
буй туру Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!”
Слава сумасшедшему барану Всеволоду!
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У меня все.
То, что великие академики восхищаются этим непрекращающимся фейспалмом, как Памятником Древнерусской Литературы, что всякие Фасмеры на его основе клепают свои этимологии, говорит только о том, стоит ли тратить что-либо (время, деньги, интерес) на этих академиков.
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Источник: www.kramola.info
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“Противник был жалок, путался в показаниях” (ortheos). И кто такой этот ortheos, автор вышеизложенного?
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Автор статьи совершенно не знает, когда появилось христианство на Руси! Если князь Владимир принял Христианство, то это не значит, что оно утвердилось на Руси. Процесс христианизации Руси длился веками. Читайте историю христианства.
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Буй – глупый, несмышлённый. Например: “сложил буйну голову”. (Б) преобладание, (ОУК) – чувств, эмоций, (И) единственное. В единстве с эмоциями. То есть буйный есть тот, кто с головой не дружит, а весь на эмоциях.
Остальные тезисы надо проверять. Но это у автора верно.