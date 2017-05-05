Бессмертный полк надо беречь

В чем смысл акции Бессмертный полк, которая за пару лет стала новой традицией народного отмечания праздника великой Победы? Это праздник со слезами на глазах. В этот день мы вспоминаем дедов и отцов. Вспоминаем погибших, и тех, кто живыми прошли войну. От воспоминаний на глазах выступают слезы. Но 9 мая это праздник и настроение у нас праздничное. В этот день каждый патриот России чувствует себя потомком победителей, наполняется гордостью и уважением к тем, кто защитил страну от нацистов разных стран, собравшихся под знамена Гитлера.



Не секрет, что история создания акции Бессмертный полк напоминает детектив. До сих пор «независимые журналисты» и НКОшники пытаются присвоить себе инициативу создания идеи «Бессмертного полка». Заявляют, что идея принадлежит им. Но только эта была совсем другая идея. Цель «грантополучателей» была проста: атомизировать общий подвиг всего народа на отдельные подвиги отдельных участников войны, прошедших её или погибших на фронтах. С тем, чтобы в дальнейшем переформатировать сам Дух Победы, триумф победителей и их потомков, «радость со слезами на глазах» превратить в поминальные мероприятия, где будет много места для «слёз» и мало места для «радости».

В колоннах того «Бессмертного полка», который организовывали «нкошники», запрещалось использование любой символики Победы: георгиевских ленточек, Знамени Победы, российских триколоров, портретов военачальников, плакатов и транспарантов. Это делалось для того, чтобы превратить акцию «Бессмертного полка» в исключительно траурное шествие.

А как всё получилось 9 мая 2015 года, а затем 9-мая 2016 года? По факту мы увидели, как наш народ стихийно переформатировал идею настолько, что от первоначальной установки на «личную память» в отрыве от Духа Победы не осталось и следа. Мы стали свидетелями всенародного шествия под огромным Знаменем Победы.

По зову сердца люди шли в колоне с портретами своих предков, с портретами маршалов Победы, с георгиевскими ленточками, под Знаменем Победы.

И возглавил народное движение наш президент. Давайте спросим себя: какое шествие, какой Бессмертный полк возглавил Путин? Траурную акцию, поминальный ход, в котором каждый остается наедине с семейным горем и трагедией или праздник, когда мы вспоминаем ветеранов и близких, направленный на национальное объединение, где общая радость и Победа?

Очевидно, что наш национальный лидер шел впереди праздничного, а не траурного шествия.

В итоге мы получили новую грань в старом и привычном нам формате Праздника, где, в первую очередь, мы примеряем на себя роль Победителей в войне. Прикасаемся к триумфу и всенародному подвигу, к сакральному смыслу, знакомому нам с детства, который можно назвать русской «привычкой побеждать». В очередной раз «многомудрая» попытка переформатирования, размывания «русского духа», атомизации потомков победителей провалилась.

Помнить историю создания Бессмертного полка важно и нужно. Чтобы никому не удалось даже попытаться вновь превратить его в траурное, разделяющее шествие.

В мае 2015 года я писал в материале «Бессмертный полк — народный формат»:

«Однако нужно ясно понимать, что подобные попытки изменить память народа и украсть нашу Победу не прекратятся никогда. А это значит, что организация празднования Дня Победы не может быть пущена на самотёк. Государству нужно подхватить новую форму проведения Праздника с тем, чтобы не дать в дальнейшем под видом проведения марша «Бессмертного полка» ввести в праздник 9 Мая «троянского коня» «личной памяти» в ущерб всенародному Подвигу. Понимает ли это власть? Думаю, что выход Путина на улицы Москвы с праздничной колонной, залог этого понимания».

А вот ситуация 2017 года. Руководитель Тульского регионального отделения Партии Великое Отечество Н. М. Ирхина несколько дней назад получила приглашение от Администрации Тульской области на подписание межпартийного соглашения о неиспользовании партийной символики во время проведения шествия «Бессмертного полка».

У нас не было сомнения в необходимости подписания этого соглашения, поскольку ПВО считает, что на мероприятиях подобного рода, употребление партийной атрибутики неуместно. Однако для подписания были розданы образцы договора, в которых речь шла совсем не об этом. В частности пункт «Обязанности сторон», гласил :

«Тульские региональные отделения политических партий принимают участие в мероприятиях, указанных в п.1 (шествие «Бессмертного полка) Соглашения без использования любой партийной символики, А ТАК ЖЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТРЕТОВ ГЕНЕРАЛИССИМУСА, ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ И КОПИИ ЗНАМЁН ВРЕМЁН ВОВ И НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ».

Мы были согласны с неуместностью использования партийной символики, но никак не могли согласиться с тем, что портреты маршалов Победы Рокосовского, Конева, Жукова, генералиссимуса Сталина, других военачальников, не имеют права присутствовать на этом шествии!

И даже Знамя Победы, как выяснилось, здесь … тоже неуместно! Свое удивление подобным текстом Н.М. Ирхина и выразила на собрании, отказавшись подписать соглашение. Ясно и четко подчеркнув, почему мы не будем подписывать подобные тексты, не собираясь использовать партийную символику во время шествия Бессмертного полка.

Далее буквально через пару часов на ИА «Тульские новости» появилась статью, рассказывавшую о том, что … Партия Великое Отечество отказалась подписать договор о неиспользовании партийной символики. Но тут все ясно – г-н Мазов, владелец данного ИА, по совместительству — представителя партии «РОСТа». Мелкие интриги.

А вот чем были вызваны странные предложения и ограничения, прописанные в предложенном Соглашении, это вопрос куда более серьезный. Как ни суди, с какой меркой не подходи, но подобные ограничения не допустимы. Допустимы только два вида ограничений: партийную символику нельзя (моральное ограничение) и нельзя все, что запрещено УК (законодательное ограничение).

А кто и на каком основании пытается запретить нести людям портреты маршалов Победы? На основании того, что нужно отчего-то нести портрет ТОЛЬКО своего родственника? А почему так? Вот ветеран, у которого десять потомков, кто запретит им нести портрет деда и портрет маршала, под командованием которого он брал Берлин? А если потомки маршала Жукова заболели, то его портрета на марше Бессмертного полка не будет? И если они живут в Москве, то в Новосибирске, Санкт-Петербурге и сотнях других городов его портрет не может быть на этой акции Победы?

А нет потомков – так и нет портрета на марше Бессмертного полка? Так что ли? И что, кто-то будет проверять степень родства у миллионов людей, которые несут портреты героев, выяснять кто кем и кому приходится?

Предложенный в Туле к подписанию договор назывался «О неиспользовании партийной символики». Т.е. информация о генералиссимусе, Знамени Победы и пр. были просто закамуфлированы, спрятаны в этот договор. Вопрос — почему они побоялись открыто назвать договор — «о неиспользовании партийной символики, Знамени Победы и т.д.»? Побоялись открыто об этом заявить?

По радио слушаю интервью одного из организаторов акции Бессмертного полка. Говорит вещи разумные и правильные. Если нет у вас родственника, кто воевал, либо нет портрета его, можете придти в московский офис Бессмертного полка. Туда пожилые люди передают портреты своих близких. Нет сил, здоровья нет, а есть желание, чтобы отец, пусть и на портрете, прошел по Красной площади. Помогите. Возьмите этот портрет, пройдите. Значит можно нести портрет не кровного родственника? Конечно, можно!

А в Туле нам говорят нельзя идти с портретом маршала Рокоссовского? В 2016 году я лично ходил на марш Бессмертного полка в Питере с портретом К.К. Рокоссовского. Почему? Потому, что уважаю его безмерно, а портрет моего деда фронтовика несла моя дочь. А я хочу, чтобы и маршал Рокоссовский прошел по Невскому проспекту. В логике тульских авторов соглашения, меня надо … не пускать на шествие. Я нарушитель.

Хочется спросить: это глупость или именно то, о чем я предупреждал два года назад – новые попытки превратить День Победы в день траура?

Вы только представьте себе: на шествии в честь дня Победы запрещать знамя Победы!

И последнее – портрет Сталина на шествии Бессмертного полка. Это не генерального секретаря портрет – это портрет военнослужащего. Он служил во время войны в армии, имел воинское звание. 8 июля 1941 года Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим. 19 июля 1941 года решением Президиума Верховного Совета СССР И. В. Сталин был назначен на должность наркома обороны СССР. Возглавлял Государственный комитет обороны СССР (ГКО СССР) — созданный на время ВОВ чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР.

Как называется человек, служивший во время войны в армии? Ветеран. Федеральный закон №5 «О ветеранах» (ред. от 19.12.16) гласит:

«К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:

1) участники Великой Отечественной войны:

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;»

Сталин – ветеран войны, в такой же степени, как и все маршалы, генералы, офицеры, адмиралы, солдаты, старшины и мичманы, матросы. Как все те, кто приближал Победу и добился ее.

Сталин награждён множеством наград за ратный и трудовой подвиг и это никогда и никем не оспаривалось. Среди его наград два ордена Ленина, Орден Суворова I степени, медаль «За оборону Москвы», Орден «Победа», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Кто может запретить нести портрет ветерана И.В. Сталина, награжденного множеством государственных наград, среди портретов других ветеранов?

Нет, никаких постановлений, никаких судов, которые бы лишили Сталина звания ветерана, лишили бы его наград, которыми его в сове время наградило государство.

Которое он возглавлял, и которое победило нацизм.

Вот такие мысли приходят в момент, когда мы ждем наступления очередной годовщины великой Победы.

Ее надо беречь. Беречь от фальсификаторов истории. От лжи и клеветы.

Надо беречь и Бессмертный полк, как теперь уже неотъемлемую часть традиции празднования Дня Победы.

Беречь от тех, кто пытается исказить смысл 9 мая и превратить его в траурное мероприятие.

Источник: nstarikov.ru