У ВМФ России появился боевой кот
10:39. 4 мая 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министерство обороны РФ опубликовало фото первого кота, совершившего на корабле Северного флота дальний поход к берегам Сирии.
Пользователи начали активно подыскивать имя хвостатому моряку и договорились именовать его Матроскиным. Следом появились многочисленные предложения невест для главного кота ВМФ России.
Необычный моряк привлек внимание и зарубежных изданий. У российского кота гораздо более опасная работа, чем у его сородичей из Вестминстера – те в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей, пишет британская Telegraph. Хотя у России и Запада много разногласий, любовь к кошкам – это то, что их объединяет, отметила газета.
Дальний поход кораблей Северного флота ВМФ России в Средиземное море продолжался с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017-го. Эскадра во главе с флагманом СФ тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" прошла 18 тысяч морских миль. В походе участвовали тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", суда обеспечения.
Пользователи начали активно подыскивать имя хвостатому моряку и договорились именовать его Матроскиным. Следом появились многочисленные предложения невест для главного кота ВМФ России.
Необычный моряк привлек внимание и зарубежных изданий. У российского кота гораздо более опасная работа, чем у его сородичей из Вестминстера – те в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей, пишет британская Telegraph. Хотя у России и Запада много разногласий, любовь к кошкам – это то, что их объединяет, отметила газета.
Дальний поход кораблей Северного флота ВМФ России в Средиземное море продолжался с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017-го. Эскадра во главе с флагманом СФ тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" прошла 18 тысяч морских миль. В походе участвовали тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", суда обеспечения.
Утреннее построение на гвардейском ракетном крейсере «Москва»: весь экипаж в сборе! https://t.co/ssC4MHPsgr pic.twitter.com/qpighBTTNk— Минобороны России (@mod_russia) May 2, 2017
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com