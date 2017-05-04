У ВМФ России появился боевой кот

... земли В Верховной Раде появился законопроект (№6255), который ... учитывали его статус участника боевых действий — однако много ... страны Прибалтики, Молдова, Кот-д’Ивуар или Мексика....Даже чисто теоретически, помимо ВМФ России, такой корабль мог оказаться...