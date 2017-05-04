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У ВМФ России появился боевой кот

10:39. 4 мая 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:
Министерство обороны РФ опубликовало фото первого кота, совершившего на корабле Северного флота дальний поход к берегам Сирии.

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Пользователи начали активно подыскивать имя хвостатому моряку и договорились именовать его Матроскиным. Следом появились многочисленные предложения невест для главного кота ВМФ России.

Необычный моряк привлек внимание и зарубежных изданий. У российского кота гораздо более опасная работа, чем у его сородичей из Вестминстера – те в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей, пишет британская Telegraph. Хотя у России и Запада много разногласий, любовь к кошкам – это то, что их объединяет, отметила газета.

Дальний поход кораблей Северного флота ВМФ России в Средиземное море продолжался с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017-го. Эскадра во главе с флагманом СФ тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" прошла 18 тысяч морских миль. В походе участвовали тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", суда обеспечения.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вмф, котопост, котэ, флот
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