Сводки от ополчения Новороссии 04 мая 2017

Украинская армия ночью обстреляла пригород Ясиноватой в ДНР

Украинские силовики ночью открыли огонь по селу Спартак к юго-западу от Ясиноватой, обстрелами повреждены два домостроения.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на городскую администрацию.

«Ночью был обстрел села Спартак, по улице Киевская, 58 зафиксировано попадание снаряда в летнюю кухню, по этой же улице между 59 и 61 домами был прилет мины, но повреждений жилого фонда не зафиксировано. Кроме этого, по улице Чапаева, 84 снаряд пробил боковую стену частного дома», — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв, среди мирного населения удалось избежать.

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Боевики «АТО» снова обстреляли школу в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, ПТУР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

н.п. Саханка

Дом культуры — повреждение остекления, кровли;

Школа — повреждена котельная.

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В штабе «АТО» придумали легенду о «героической» гибели ДРГ

«Штаб АТО» сообщил свою версию уничтожения трех украинских боевиков под Дебальцево.

Как ранее сообщалось ИА «Новороссия», 3 мая в районе Дебальцево бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

«Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов Народной милиции», — рассказал на брифинге в Луганске представитель Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, в результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся.

Однако в штабе «АТО» придумали свою версию произошедшего. Героическую.

«Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, применил ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте», – говорится в сообщении «штаба АТО».

«Командованием части сразу был организован поиск военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось вследствие сильного огневого противодействия противника. В настоящее время проводится процедура по возвращению тел военнослужащих», – пояснили в оккупационном ведомстве.

«Враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группы, что не соответствует действительности», – заверяют в штабе «АТО».

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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На Дебальцевском направлении уничтожена ДРГ ВСУ

На Дебальцевском направлении уничтожена ДРГ ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили разведывательно-диверсионную группу (ДРГ) ВСУ, пытавшуюся выйти в район Дебальцево. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Андрей Марочко. "Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения", – рассказал он."Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов Народной милиции", – отметил подполковник."В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся", – добавил Марочко."То, что уничтоженная группа имела целью совершение диверсий на территории ЛНР, подтверждается ее вооружением и экипировкой", – подчеркнул он.Представитель оборонного ведомства пояснил, что на месте боя были захвачены три автомата, оборудованные приспособлениями для бесшумной стрельбы, тротиловые шашки, запалы и иные приспособления для изготовления взрывных устройств. Серийные номера автоматического оружия: ЛШ 1596, 1964 года выпуска; 6081599 1989 года выпуска и 577391 1975 года выпуска."Среди личных вещей военнослужащих были обнаружены сотовые телефоны, на одном из которых имелись фотографии и видео, подтверждающие прохождение военнослужащими специальной подготовки", – добавил он."Кроме того, у диверсантов при себе не было никаких удостоверяющих документов, их форма не содержала знаков различия", – отметил подполковник. http://lug-info.com/news/one/narodnaya-m ilitsiya-lnr-unichtozhila-diversionnuyu-g ruppu-vsu-v-raione-debaltsevo-24067 – цинк

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Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Фрунзе и Калиново, сел Логвиново и Сокольники.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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