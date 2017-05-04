СКЕЛЕТЫ В ЕВРО-ШКАФУ…

Как пишет известный экономист Михаил Делягин: “Мы привыкли оценивать действия современных европейцев на опыте лишь второй половины ХХ века, да еще и на основании их собственной саморекламы. Это порождает в нас граничащее с ужасом недоумение в связи с отказом нынешней Европы от того, что она провозгласила своими ценностями, – как в связи с изуверской жестокостью ювенальной юстиции и безумием полового просвещения детей, граничащим с их развращением, так и из-за открытой и публичной русофобии, возводимой в ранг идеологии и доходящей до прямой и активной поддержки нацизма. Однако это недоумение вызвано лишь нашей неграмотностью: знакомство с историческими реалиями Европы в их полноте, а не в их рекламной оскопленности, делает естественным и ужасающую жестокость европейской политики, и ее лживость, и ее беспомощность перед новыми завоевателями Европы”.

По данным портала “Моя планета”, каннибализм безо всяких оговорок должен быть призан традиционной европейской ценностью. Еще в 1858 году кровь казненного использовалась в качестве лекарства (не где-нибудь в глуши, а университетском Геттингене!), а 1912 году немецкие фармацевты бойко торговали человеческими мумиями. Гитлеровская переработка людей в мыло, удобрения и сувениры, таким образом, была не извращением, а базировалась на фундаментальных культурных ценностях и исторических традициях.



Итак, “Моя планета”: “«Лучше всего раздобыть тело рыжеволосого мужчины лет 24 от роду, умершего насильственной смертью, — писал немецкий медик Иоганн Шредер в XVII веке. — У рыжеволосых кровь легче, а плоть здоровее». В Европе каннибализм был более развит, чем некогда в Южной Америке или Новой Гвинее. Причем по медицинским соображениям. До XIX века…

Медицинское людоедство …исходит из идеи, что мертвое тело сохраняет все достоинства умершего человека. Например, здоровье. …Европейцы… ели трупы казненных или убитых (только не тех, кто умер от кровопотери, — медики тех лет верили, что вместе с кровью из тела утекает душа).

Торговля трупами, а еще лучше — мумиями (особенно египетскими) начиная с XVI века становится в Европе доходным бизнесом. А главное — легальным.

Впрочем, труп — продукт скоропортящийся. Как и его целебные свойства. Три-четыре дня — и все, души как не бывало. Так что употреблять его надо «свеженьким». И вообще выбирать тех, кто помоложе.

Этим и руководствовались эскулапы в 1492 году, когда отпаивали умирающего папу Иннокентия VIII кровью, только что взятой у трех мальчиков. Все трое, к несчастью, умерли. Но и папа, к счастью, тоже. Что заставило главного идеолога медицинского каннибализма, знаменитого швейцарского алхимика Парацельса сделать «уточнение»: «Полезнее всего плоть и кровь казненных преступников».

И это, увы, не связано с соображениями гуманности (если о ней вообще уместно здесь говорить) — мол, достать труп казненного человека проще и убивать никого не надо. По мнению культуролога Анны Бергман, автора книги о медицинском каннибализме «Бездыханный пациент», это связано с христианскими ритуалами казни.



Инквизиторы, кстати, для того и пытали людей, дабы те «очищались» от грехов. Логика простая: пытки — аналог Христовых мук. Поэтому тела таких «очищенных» ценились особо. Но самое ценное — кровь (душа казненного). Так что, когда кому-то отрубали голову (любая казнь, даже если она совершалась не инквизицией, уже рассматривалась как пытка), тут же к палачу прибегали люди с бутылями. Это эпилептики. Считалось, что причина эпилепсии — «утечка души» из тела. Кровь казненного возвратит им душу.

И это не какие-то Темные века— это 1858 год (конкретно — город Геттинген в Германии)! В это время уже изобретен электромагнитный телеграф. Фарадей открыл свой принцип электромагнитной индукции, а в Англии запущена первая железная дорога.

Но малой кровью дело в буквальном смысле не ограничивалось. Самое ценное, как ни ужасно, — трупы. Врачи достают их через палачей, простой люд ворует по ночам из могил.

Особенно ценится подкожный жир. Немецкий энциклопедический словарь книготорговца Цедлера 1739 года описывает множество рецептов того, как в домашних условиях приготовить из него целебную мазь. Еще более ценен порошок из мумий. Желательно, конечно, египетских, но таковых на всех не напасешься, поэтому аптекари не брезгуют сушить трупы бродяг, жертв эпидемий и даже мертворожденных детей.

Немецкая фармацевтическая фирма «Мерк» предлагала в своем каталоге «настоящие египетские мумии» вплоть до 1912 года! Использование порошка из перетертых частей мумифицированных тел — не удел свихнувшихся оккультных служителей, а обыденная жизнь знати. Стоит ли удивляться, что известный историк медицины Ричард Сагг считает, что каннибализм цвел куда более пышным цветом не в диких племенах, а в «цивилизованной» Европе.

Но есть ведь еще третий вид людоедства (помимо медицинского и ритуального) — голодное. Оно существовало (и, вероятно, будет) всюду и всегда…

Например, во время первого крестового похода. Крестоносцы тогда не гнушались трупами врагов из захваченного арабского города Маарра. Хронист Ральф Коэн писал: «Некоторые люди говорили, что им, ограниченным в пище, приходилось варить взрослых мусульман в котлах, а детей насаживать на вертела и зажаривать».

В своей книге «Смутное время» польский историк Казимир Валишевский рассказывает об осажденных в 1612 году в Кремле поляках и литовцах: «…Они выкапывали трупы, потом стали убивать своих соплеменников. …Лейтенант и гайдук съели каждый по двое из своих сыновей; другой офицер съел свою мать!.. Ссорились из-за трупов…»

Похожую картину рисуют очевидцы отступления в Литве армии Наполеона в 1812 году. Из книги историка Евгения Тарле «Нашествие Наполеона на Россию»: «…Часто встречали французов в каком-нибудь сарае… сидящих около огонька на телах умерших своих товарищей, из которых они вырезали лучшие части, дабы тем утолить свой голод. …Сами тут же падали мертвыми, чтобы быть, в их очередь, съеденными новыми едва до них дотащившимися товарищами»”.

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