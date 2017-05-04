Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2017

У кого что болит, тот о том и говорит – Эрдоган о ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что критическая ситуация в Сирии стала больным вопросом Турции и России.



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В Сирии могут ввести иностранные воинские контингенты

Проект меморандума о создании зон деэскалации, представленный на рассмотрение участников межсирийских переговоров в Астане, предусматривает, что на линии разграничения вокруг зон безопасности в Сирии могут быть размещены иностранные воинские контингенты.

«Власти РФ надеются, что Меморандум о создании зон деэскалации будет подписан завтра в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых помимо России участвуют представители еще двух стран-посредников (Турция и Иран). Из проекта документа, оказавшегося в распоряжении газеты, в частности, следует, что на линии разграничения вокруг зон безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты», — говорится в публикации.

По информации издания, в документе сказано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступают Россия, Турция и Иран. Зоны деэскалации предлагается создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии, а вдоль границ зон деэскалации предполагается создание линии разграничения (в документе они названы зонами безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами».

Из арабского и английского вариантов меморандума не совсем ясно, о каких государствах идет речь, поскольку Россия, Турция и Иран в них везде называются «гарантами», а в этом месте говорится о «странах-наблюдателях».

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в беседе с изданием не исключил, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. По его словам, российские военные могли бы поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь.

«Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов», — уточнил Озеров.

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ВАЖНО: Боевой дрон США сжёг лагерь беженцев из Алеппо у турецкой границы — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

В среду неопознанный ударный беспилотник нанёс авиаудар по лагерю беженцев на сирийско-турецкой границе недалеко от города Даркуш в провинции Идлиб. Убито несколько взрослых и один ребенок, многие ранены, а сам лагерь очень сильно разрушен. Инфраструктура пострадала от взрывов и огня. В этом лагере находились сторонники и родственники боевиков оппозиции, эвакуировавшиеся из города Алеппо. Ряд «оппозиционеров» в социальных медиа вовсю обвиняют ВВС Сирии и ВКС России, которые никак не могут быть причастны к атаке боевого БПЛА. Элементарный анализ доказывает, что удар с наибольшей вероятностью нанесла коалиция США. Первые же сообщения в крупнейших СМИ сирийской оппозиции рассказывали о применении боевого дрона для бомбардировки этого лагеря беженцев. Но позже, понимая, что ни Россия, ни Сирия не имеют ударных беспилотников, некоторые пропагандисты начали писать о звуках военного самолёта. Эти лжецы начали обвинять сирийскую и Российскую авиацию. «Белые каски» — одни из немногих, кто постеснялся писать правду про дрон и сообщили, что удар нанёс «неизвестный самолёт». Напомним, что они получают огромное финансирование от западных стран за свою ложь. Напомним, что в Сирии только лишь у американских войск есть боевые БПЛА «Хищник» и «Жнец», способные поражать наземные объекты. Кроме того, Сирия прекратила все воздушные удары по северной территории во время 4-го раунда переговоров в столице Казахстана. Бомбардировка похожа на идеальное время для провокации, чтобы сорвать мирные переговоры в Астане, прекратив свое участие. Похоже, что кто-то не достиг своих целей во время переговоров и просто решил саботировать весь процесс. Одно из СМИ сирийской оппозиции «Алеппо сегодня» сообщает: «…сожжены 150 палаток в „лагере Алеппо 1“ в Идлибе после авиаудара с беспилотника». Читайте также: ВКС РФ и танки САА в бою: силы ИГИЛ выбиты с ключевых гор и из ряда поселков у Пальмиры (ВИДЕО)

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Кадры операции: Спецназ уничтожил главаря сирийских террористов у них в тылу (ВИДЕО)

2 мая 2017 г. министерство обороны САР обнародовало видео подрыва белого автомобиля, двигающегося по шоссе на большой скорости. Поясняющая надпись к ролику весьма лаконична: «Видео ударов армии по террористическим группам, передвигающимся в провинции Дераа». Источник «Русской Весны» в военной разведке Сирийской Арабской Армии пояснил, что ролик демонстрирует видеоотчет об успешных засадных действиях разведывательной группы специального назначения из состава 15 дивизии СпН. Данное соединение проводит операции в районе г. Дераа, где помимо штурмовых действий в городских условиях ведет активную работу в тылу боевиков, нарушая систему снабжения бандформирований и уничтожая их главарей. По агентурным данным, подтвержденным результатами засады, в подорванном спецназовцами автомобиле находился командир девятой бригады группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») Радуан Авад. Интересно также, что в автомобиле Р. Авада находились два активиста известной псевдогуманитарной организации «Белые каски» (их имена не раскрываются), действующей исключительно на контролируемой боевиками территории и при этом отрицающей свои связи с террористами. В данном случае сотрудничество с экстремистами оказалось для «Белых касок» смертельным. Читайте также: Сюрприз для Эрдогана: Колонна российских войск вошла в курдский Африн — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

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ВКС РФ и танки САА в бою: силы ИГИЛ выбиты с ключевых гор и из ряда поселков у Пальмиры (ВИДЕО)

В среду командование Сирийской Армии, после 48-часов непрерывных боев против террористов ИГИЛ, объявило об освобождении гор Шумария, что севернее древней Пальмиры. Во главе с подготовленным Россией 5-м Армейским Корпусом и при поддержке ВКС РФ Сирийская Арабская Армия нанесла важные контрудары и вернула ранее утраченные территории. Это контрнаступление, в конечном счете, помогло 5-му Армейскому Корпусу САА прорвать оборону «игиловцев» и взять под свой контроль большой холм Талат Аль-Аълам в горах Шумария. Здесь армейцы уничтожили ряд боевиков и их военную технику Медиа-крыло «Хезболлы» выпустило видеоматериалы с операцией САА по захвату горной цепи Шумария и близлежащих населенных пунктов. На кадрах запечатлены моменты боев, в ходе которых правительственные силы при поддержке ВКС РФ изгнали выживших террористов с важных высот и из поселков. Теперь, когда правительственные войска взяли под контроль горы Шумария, они могут сосредоточиться на оставшихся газовых скважинах, захваченного боевиками газового месторождения Аль-Шаер на северо-востоке провинции Хомс. После того, как местность Аль-Шаер будет освобождена, армейцы переключат свое внимание на восточную сельскую местность у города Аль-Саламия, где они надеются перерезать основной маршрут поставок ИГИЛ* из Хомса до Ракки. После взятия гор САА и ВКС освобождают 3 поселка После захвата горной цепи Аль-Шумария в среду, САА приступила к освобождению трех близлежащих поселков.. Достигнув районов, контролируемых ИГИЛ с 2014 года, 5-й легион и Национальные силы обороны (NDF) продвинулись дальше по оси Джубб Аль-Джарра, изгнав джихадистов из селений Аль-Тадмурия, Аль-Халилия и Аль-Махшам. Авиаудары ВКС России сыграли важную роль в уничтожении позиций и подкреплений ИГИЛ, убив по меньшей мере десять боевиков и заставив многих выживших бежать. Ниже показаны кадры освобождения вышеупомянутых селений и охота на транспортные средства ИГИЛ, пытающиеся покинуть поле битвы. В ролике можно увидеть и удары российской военной авиации. Этот регион на востоке провинции Хомс стратегически очень важен, так как он защищает Пальмиру, в то время как банды террористов ИГИЛ представляют серьезную угрозу для оплота САА — района Саламия. Читайте также: Шокирующий «Завтрак туриста»: чем кормят украинских военных (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Бои в Карасях: САА перерезала линию снабжения «Аль-Каиды» и атаковала боевиков на юге Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)

Сирийская Армия совместно с «Хезболлой» днем в среду провели ряд успешных атак на позиции боевиков «Аль-Каиды» в южной части провинции Алеппо. Используя тяжелую артиллерию и ракеты класса «Земля-Земля», Сирийская Арабская Армия нанесла значительный урон оборонительным позициям террористов «Хайят Тахрир Аш-Шама», действующим под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) в городах Халса и Караси (Аль-Карасси), сообщают арабские военные источники. По данным военкоров, силы САА сегодня уничтожили, по меньшей мере, 15 боевиков в южном Алеппо. После чего, правительственные войска и отряды «Хезболлы» взяли под огневой контроль трассу Алеппо — Дамаск, ведя прицельный огонь по этому шоссе и не давая боевикам перевозить боеприпасы (организовывать снабжение) из провинции Идлиб в южную часть провинции Алеппо. В течение нескольких недель «южный фронт» в Алеппо был относительно спокойным, однако, из-за недавних передвижений большого количества бандгрупп в этой области, Сирийская Армия наращивает здесь интенсивность своих военных операций, с целью предотвратить любое возможное нападение террористических группировок на подконтрольные Дамаску населённые пункты. Бойцы правительственных войск публикуют фотографии танков Т-90, участвующих в боевых действиях в этой части сирийской провинции Алеппо. Городские бои в пригородах Алеппо В то же время группировка «Ахрар Аль-Шам» опубликовала свое видео, в подписи к которому сказано, что члены этого незаконного вооруженного формирования наблюдают за передвижениями отрядов Армии Сирии в южном пригороде самого города Алеппо. В ролике бандиты обстреливают здания, удерживаемые армейцами в пригороде Джамиет Аль-Захра в западной части Алеппо. Террористы используют кустарные системы «Адский огонь», крупнокалиберные минометы и пулеметы. Зафиксировав все это на камеру, исламисты выпустили несколько снарядов из безоткатных орудий СПГ-9 (станковый гранатомет) по зданиям, удерживаемым САА. Результаты всех этих обстрелов вызывают большое сомнение, больше похоже, что боевики ведут огонь по пустым развалинам для отчета перед спонсорами. На кадрах все же можно было заметить одного солдата САА, перемещающего мешок с песком на место в отверстии для пушки и реагирующего на вражеский огонь. Хотя город Алеппо находится полностью под контролем правительства, столкновения периодически продолжаются на окраинах провинциальной столицы. Читайте также: Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (+ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии российском подполковнике

Российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников, погибший в Сирии, был добрым, общительным человеком, у него было много друзей, рассказал РИА Новости Игнат Токарев, который учился вместе с Алексеем Бучельниковым в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище (ЕВАКУ) и служил с ним в одной дивизии. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение. «В училище мы не были знакомы, познакомились в 2005 году на учениях на Тоцком военном полигоне. Он служил в Карабаше (Челябинская область), а я в Верхней Пышме (Свердловская область). Он тогда был старшим лейтенантом, а я лейтенантом, младше по званию, в училище не со своим годом поступил, но у меня были друзья в том подразделении, в котором Алексей служил. Хороший, добрый парень. Общительный, друзей много было. После учений пару раз пересекались с ним. Очень жаль его», — сказал Игнат Токарев. Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно. В среду его похоронили в Екатеринбурге. Читайте также: В Сирии погиб российский военный (ФОТО)

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