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Разведопрос: Ольга Васильева и Клим Жуков о новостях проекта “Севастополь 1942″

14:55. 4 мая 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Помочь фильму: http://sevastopol1942.ru/
Хронометраж выпуска:
1:46 – О дальнейших планах и кастинге.
7:41 – О съёмках тизеров.
21:15 – Про выбор названия фильма.
39:33 – Участие реконструкторов в съёмках тизеров.

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
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Источник: www.youtube.com

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