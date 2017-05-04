Разведопрос: Ольга Васильева и Клим Жуков о новостях проекта “Севастополь 1942″

В сентябре в Тульскую область со всей России (и не только) съезжается множество людей. В основном это исторические реконструкторы, которые в доспехах лихо «рубятся» на знаменитом Куликовом поле. За действом с трибун с восторгом наблюдают тысячи зрителей,...