Пасынки империи: почему Россия неласковая мать для русских, — мнение

Это очень неприятный, надламывающий совесть, рвущий душу и сознание факт. Но это — единственное логическое объяснение, почему до сих пор не принята «карта русского» или некий пакет законов, дающий преференции «возвращенцам» — как это сделано в Израиле, Греции, Германии или Франции.

Представьте на секунду: все русские, русскоязычные, русскокультурные и пророссийские взяли и уехали из Донбасса в Россию, пишет «КП.ру». Что получается в сухом остатке — вымороченные территории без населения. Их даже не нужно завоевывать.

Допустим, все «русские» выехали с Украины в Россию — эшелонами, автобусами и паромами, и наша некогда братская ненька окончательно превращается в этнически чистый, украинизированный «Бандерштадт» — золотую мечту всех (ну или подавляющего большинства) майданных активистов. Занавес.

Нечто подобное пытался провернуть в 2008 году Саакашвили. Я видел это своими глазами. Грузинская армия до последнего не бомбила Рокский тоннель, единственную ниточку, связывающую пророссийскую Южную Осетию с Большой землей.

Расчет был на бегство нелояльного населения. Для населения лояльного, которое бы осталось в своих домах, в поселке Курта были отстроены правительственный комплекс и административные офисы, где можно было быстро поменять российский паспорт на грузинский, получить новые автомобильные права, переоформить собственность или фирму.

Но осетины в большинстве своем не убежали. А если бы было наоборот? Был бы Южно-Осетинский район Грузии.

К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков — это участь людей-щепок. Щепки летят, когда рубят лес. Империя никогда не учитывает их страданий в общей сумме выгод, тактических выигрышей и стратегических планов, рассчитанных на десятилетия.

Империи нужны свои люди на «временно оккупированных», потому что именно они будут наследовать эти земли. Потом, когда-нибудь. Объяснить прямо причины страданий «невозвращенцев» империя не может — она не будет агитировать против себя. Империя готова тянуть, помалкивать, не обращать внимания, а особо настырным переселенцам устраивать блуждания по безднам бюрократического ада.

Такова реальная современная политика, и она очень жестокая. И хочется верить, что тактические страдания людей, живущих во враждебной среде, рано или поздно конвертируются в стратегический выигрыш.

Этой надеждой и нужно жить.

Дмитрий Стешин

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