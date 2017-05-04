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Пасынки империи: почему Россия неласковая мать для русских, — мнение

09:00. 4 мая 2017 Просмотров - 191 5 коммент. Опубликовал:
Пасынки империи: почему Россия неласковая мать для русских, — мнение | Русская весна

Это очень неприятный, надламывающий совесть, рвущий душу и сознание факт. Но это — единственное логическое объяснение, почему до сих пор не принята «карта русского» или некий пакет законов, дающий преференции «возвращенцам» — как это сделано в Израиле, Греции, Германии или Франции.

Представьте на секунду: все русские, русскоязычные, русскокультурные и пророссийские взяли и уехали из Донбасса в Россию, пишет «КП.ру». Что получается в сухом остатке — вымороченные территории без населения. Их даже не нужно завоевывать.

Допустим, все «русские» выехали с Украины в Россию — эшелонами, автобусами и паромами, и наша некогда братская ненька окончательно превращается в этнически чистый, украинизированный «Бандерштадт» — золотую мечту всех (ну или подавляющего большинства) майданных активистов. Занавес.

Нечто подобное пытался провернуть в 2008 году Саакашвили. Я видел это своими глазами. Грузинская армия до последнего не бомбила Рокский тоннель, единственную ниточку, связывающую пророссийскую Южную Осетию с Большой землей.

Расчет был на бегство нелояльного населения. Для населения лояльного, которое бы осталось в своих домах, в поселке Курта были отстроены правительственный комплекс и административные офисы, где можно было быстро поменять российский паспорт на грузинский, получить новые автомобильные права, переоформить собственность или фирму.

Но осетины в большинстве своем не убежали. А если бы было наоборот? Был бы Южно-Осетинский район Грузии.

К сожалению, империя при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков — это участь людей-щепок. Щепки летят, когда рубят лес. Империя никогда не учитывает их страданий в общей сумме выгод, тактических выигрышей и стратегических планов, рассчитанных на десятилетия.

Империи нужны свои люди на «временно оккупированных», потому что именно они будут наследовать эти земли. Потом, когда-нибудь. Объяснить прямо причины страданий «невозвращенцев» империя не может — она не будет агитировать против себя. Империя готова тянуть, помалкивать, не обращать внимания, а особо настырным переселенцам устраивать блуждания по безднам бюрократического ада.

Такова реальная современная политика, и она очень жестокая. И хочется верить, что тактические страдания людей, живущих во враждебной среде, рано или поздно конвертируются в стратегический выигрыш.

Этой надеждой и нужно жить.

Дмитрий Стешин

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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5 коммент.»

  • 13901 5863
    Ursus 4 мая 2017 в 11:07 Ссылка Пометить
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    Не просто зачет, это прорыв в агитационной работе.
    Но нужно развивать эту тему дальше. Примерно так: Все сложности и проблемы в жизни россиян не просто так. Это часть великого стратегического замысла руководства страны. По выведению и закалке нового типа человека – гражданина Великой Империи. Что тебя не убивает – делает тебя сильнее.
    Более того, никакой утечки мозгов нет. Есть скрытая операция по экспансии русских умов по всему миру. Для того, чтобы аккуратно, шаг за шагом взращивать там ростки Империи.
    10 из 10 по шкале хуцпометра.

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  • 6 2
    Владимир Овчинников 4 мая 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    я конечно понимаю есть проблема вернутся с постсоветского пространства ее надо решать, но почему должны облегчить возврат тем кто сбежал за рубеж в поисках лучшей жизни. Извините бежали на свой страх и риск, вот и возвращайтесь таким же макаром, что не нравится?

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  • 14775 9534
    Ликвидатор 4 мая 2017 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Всё намного хуже. И империя тут ни при чём.

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  • 1982 72
    Михаил 4 мая 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
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    Любые программы адаптации репатриантов требуют денег, а “денег нет”.
    Не говоря уже о том, что для привлечения русских на родину нужен определенный уровень жизни в стране. Если бы мы не разворовывали и разрушали страну последние 20 лет, а развивались и богатели, как Китай, страны бывшего СССР не в Евросоюз бы рвались, а просились в состав России.

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