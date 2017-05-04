О вырванных из контекста цитатах Ленина

Пожалуй, чаще всего антикоммунисты используют цитаты Ленина о терроре, либо просто берут какую-нибудь работу, и вырывают из неё куски таким образом, чтобы казалось что речь в ней идёт о терроре.

Некоторые из них мы с вами уже рассматривали, но тем интереснее получающийся своего образа «перекрёстный» допрос фальсификаторов. Данный «допрос» проведён Генрихом Александровым.

б) нарезать кусочки из фраз и, произвольно склеив их, получить любой по смыслу продукт-высказывание, приписав этот продукт самому Ленину.

Близится 100-летняя годовщина Великого Октября, и в связи с этим усиливается антисоветская истерия, оправдать которую невозможно, оставаясь на территории фактов. Но если покинуть её и переместиться на территории лжи и интерпретаций, то возможным становится всё. Одно из полей данных территорий – высказывания В.И. Ленина. Следим внимательно за руками.

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»

24 – 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. — Из работы «Как организовать соревнование?»)

Тут мы видим старую, проверенную временем тактику вырывания цитат из контекста, причём из трёх разных мест одной статьи. Полные цитаты выглядят так (жирным текстом выделено то, что автор-фальсификатор «вырвал» оттуда):

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам»

«Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это – главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно»

Из первого отрывка автор «убрал» жуликов, тунеядцев и хулиганов (ну не может же кровавый Ленин бороться с отрицательными персонажами), из второго – вообще всю смысловую нагрузку, и, конечно, главное – отрывок про нарушение правил и законов, которое и предполагает неотвратимость наказания.



Последний же отрывок, по задумке г-на автора, должен наглядно показать, как именно следует карать бедненьких богатеев по задумке тирана. Но на самом деле, в нём говорится исключительно о необходимости выработки «правильных форм и способов практического учёта и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами». Речь тут идёт о перевоспитании, а не о уничтожении, причём не только буржуазных элементов, но и членов партии:

«В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их, по отбытии карцера, жёлтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвёртом – расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом – придумают комбинации разных средств и путём, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает – ибо только практика может выработать – наилучшие приёмы и средства борьбы».

Очевидно, что если просто открыть тот самый 35-й том и прочитать статью «Как организовать соревнование?» – все труды антикоммунистов, распространяющих отрывки из неё в урезанном виде, пойдут прахом.

***

Следующую цитату обожают и либералы, и националисты:

«…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас». 17 мая 1922 г. (Ленин В.И. ПСС, Т. 45. С. 190).

Действительно на первый взгляд (и особенно, на обывательский взгляд, к которому апеллируют антикоммунисты), этот отрывок из письма Ленина Д. И. Курскому, будущему наркому юстиции РСФСР, с наброском дополнительного параграфа Уголовного Кодекса звучит весьма кровожадно. Согласно примечанию (тот же том, стр. 549), «предложения Ленина были учтены при дальнейшей разработке раздела Уголовного кодекса «О контрреволюционных преступлениях».



Но всё же, надо ведь и контекст учитывать, и момент, в который эти строки писались. Террор тогда использовали буквально все стороны конфликта, причём не только в России, – только что были утоплены в крови молодые Баварская и Венгерская советские республики. Вот что Ленин писал об этом:

«Пускай лакействующие пособники белогвардейского террора восхваляют себя за отрицание ими всякого террора. А мы будем говорить тяжёлую, но несомненную правду: в странах, переживающих неслыханный кризис, распад старых связей, обострение классовой борьбы после империалистической войны 1914-1918 годов, – таковы все страны мира, – без террора обойтись нельзя, вопреки лицемерам и фразерам. Либо белогвардейский, буржуазный террор американского, английского (Ирландия), итальянского (фашисты), германского, венгерского и других фасонов, либо красный, пролетарский террор. Середины нет, «третьего» нет и быть не может». (Ленин В.И., ПСС, Т. 43, с. 234)

Могла ли Советская Россия в тех условиях отказаться от террора и при этом выжить? Очевидно, что нет. Можно ещё отметить то, что Ленин считал, что жёсткие меры необходимы и по отношению к злоупотребляющим своим положением коммунистам:

«Уклонения в худшую сторону, это – злоупотребления примазавшихся к коммунистам старых чиновников, помещиков, буржуа и прочей сволочи, которая иногда совершает отвратительные бесчинства и безобразия, надругательства над крестьянством. Тут нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно». (Ленин В.И., ПСС, Т. 43, с. 235)

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Ещё одна из особенно часто используемых антикоммунистами цитат Ленина, обычно используется как доказательство ненависти Ленина по отношению к крестьянам:

«…крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» – так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление». 19 ноября 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315).

Тут, я думаю, будет полезно дать большой отрывок, чтобы контекст был понятнее:

«Победа над Деникиным ещё окончательно не уничтожит капиталистов. Это мы все должны понимать. Мы прекрасно знаем, что они ещё и ещё раз будут делать попытки накинуть петлю на Советскую Россию. Поэтому у крестьянина выбора нет; он должен помогать рабочим, ибо малейшее колебание отдаёт победу в руки помещиков и капиталистов. Развивать это сознание среди крестьян – наша первая и основная задача.



Крестьянин, живущий своим трудом, – верный союзник Советской власти, к такому крестьянину рабочий относится как к равному, для него рабочая власть делает всё, что она может сделать, и нет такой жертвы, перед которой рабоче-крестьянская власть остановилась бы ради удовлетворения нужд такого крестьянина. Но крестьянин, который эксплуатирует благодаря тому, что имеет излишки хлеба, – наш противник.



Обязанность удовлетворить основные нужды голодной страны есть государственная обязанность. Но крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» – так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, – это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало».

Видно, что эта цитата также относится к голодному 1919 году, тяжёлому времени для Советской власти и для всей России, к времени, когда Коллонтайпроизносила свою речь «Царь-Голод нагло разгуливает по миру…», а Маяковский писал:

«Трубите ж о голоде в уши Европе!

Делитесь и те, у кого немного!

Крестьяне, ройте пашен окопы!

Стреляйте в него мешками налога!»

И направлена она против вовсе не против крестьян в целом, а против негодяев, желающих нажиться на голоде, желавших подороже продать свой хлеб в тот момент, когда он был наиболее необходим всему народу. Разве это не преступление?

50-й том

Очень популярен среди современных антикоммунистов 50-й том ПСС Ленина, настолько, что я решил выделить его здесь отдельно. Оно и понятно – в этом томе огромное количество телеграмм Ленина с указаниями советским военачальникам и партийным работникам периода Гражданской войны. Естественно, что многие из этих указаний без знания контекста могут показаться чрезмерно кровожадными – а ведь именно это и является целью публикаций ненавистников Ленина. Вот яркий пример:

«Пенза, Губисполком. …провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». 9 августа 1918 г. (Ленин В.И. ПСС, Т. 50. С. 143-144).

В данном случае цитата передана почти целиком (автор только «опустил» момент про организацию охраны – как недостаточно кровавый и неинтересный потенциальному читателю, по всей видимости):

«Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надёжных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

Здесь упущено только одно – обстоятельства, при которых эта телеграмма была отправлена. 5 августа 1918 в Пензенском уезде начался кулацкий мятеж, о чём можно прочесть в том же самом 50-м томе ПСС в примечаниях (с. 442). Ленин, возмущенный недостаточной активностью Пензенского партийного руководства, направил несколько телеграмм с указаниями об организации подавления восстания (ПСС В. И. Ленина, т. 50, с. 143-144, 148, 149 и 156). Ленин пишет о массовом терроре, но, заметим, против «кулаков, попов и белогвардейцев» в отдельно взятом Пензенском уезде.

Отмечу также, что восстание это было ликвидировано 8 августа (по другим данным – 12 августа), а единственной информацией о репрессиях в ходе подавления, являются несколько противоречивые данные: в одном источнике указано, что «участники убийства пяти продармейцев и трех членов сельского совета с. Кучки Пензенского уезда и организаторы мятежа (13 человек) были арестованы и расстреляны».



В другом же приводится даже список расстрелянных, правда, из 12 человек: «провокатор и агент царской охранки Константин Иванов, выдававший и эсеров, и социал-демократов; бывший предводитель дворянства Черниговской губернии князь Мусин-Пушкин, пробиравшийся с Украины в Самару в крестьянской одежде и собиравший сведения о частях Красной Армии, член «Союза русского народа»; бывший начальник Пензенского губернского жандармского управления Кремецкий; бывший пристав 2-й части Пензы Родин; протоиерей Павлин Смирнов (за антисоветскую пропаганду); комиссар Латышского конного эскадрона С. Гладков (за вымогательство, пьянство и сокрытие уголовного прошлого); банда из четырех грабителей, грабивших в форме красногвардейцев; два фальшивомонетчика».



К сожалению, эти источники на предмет достоверности я проверить не могу, однако, это не отменяет того, что в ситуации, сложившейся в Пензе на момент телеграмм Ленина (вооружённый мятеж на фоне гражданской войны), действия, предлагаемые Ильичом (точечный террор против зачинщиков мятежа), выглядят вполне адекватными.

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Вот очередная цитата из 50-го тома ПСС, активно распространяемая антикоммунистами:

«Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу… советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».

22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).

Это текст из телеграммы В.И. Ленина А. К. Пайкесу, уполномоченному Наркомпрода, находящемуся в Саратове, немножко урезанный, но без потери смысла:

«Сейчас буду по телефону говорить с военными о всех ваших требованиях. Временно советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. А для получения ответа от меня либо ждите на телеграфе, либо установите дежурство по очереди, либо назначьте время через час или через два. Отвечайте»

Только вот речь здесь идёт о мерах против… местных партийных начальников, ответственных за плохое снабжение, а не «бедненьких» белогвардейцев, попов или кулаков (что, вероятно, хотел показать автор-антикоммунист). В примечании к этой телеграмме на 446 странице того же пятидесятого тома указано:

«Уполномоченный Наркомпрода А.К. Пайкес и политический комиссар 4 армии Зорин сообщили из Саратова о плохом снабжении воинских частей и просили принять экстренные меры для присылки обмундирования, снаряжения и боеприпасов».

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Очередная цитата из того же тома полезна антикоммунистам вдвойне, так как, во-первых, незнающему контекста она может показаться особенно кровожадной, во-вторых – адресована она ещё одному «любимому» нашими доморощенными белогвардейцами революционному деятелю – Льву Троцкому:

«Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление…». 10 сентября 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 178).

Ну что ж, смотрим на оригинал:

«Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне,что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце»

Автор предпочел обрезать фразу про «Казань в железном кольце», оборвав телеграмму красноречивым, на его взгляд, многоточием (вероятно, подразумевающим «беспощадное истребление всего живого на территории Казани артиллерийским огнём»). Если учитывать реалии войны, тем более – войны гражданской, истребление находящегося в окружении противника – скорее необходимость, нежели блажь кровожадного Ленина. В любом случае, Казань была взята через восемь часов после получения Троцким этой телеграммы, причём без особых боёв, белые попросту бежали.

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Ещё одна популярная среди антикоммунистов цитата взята, видимо, исключительно из-за наличия в ней слова «концентрлагерь»:

«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»

3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).

Это цитата из письма В.И. Ленина И.В. Сталину от 3 июня 1919 года. Полностью фраза звучит так:

«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь, чтобы потом обменять».

Понятно, что это обыкновенное, и достаточно практичное указание – действительно, зачем высылать врагов, если можно их позже обменять на своих товарищей? Антикоммунисты явно посчитали, что у неопытного читателя данная цитата создаст впечатление, что «концлагеря выдумали вовсе не нацисты, а Ленин». Хотя общеизвестно, что концентрационные лагеря использовались и испанцами во время войны за независимость на Кубе, и англичанами во время англо-бурской войны. Но отдельные дурачки пишут статьи вроде этой, под гордым названием «Организатор первых концлагерей – В.И. Ленин».

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Последняя «цитата» из 50-го тома, которую я здесь рассмотрю, тоже относится к одной из «военных» телеграмм Ленина:

«Декретируйте и проводите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку». (Ленин В.И., ПСС, Т. 50, с. 324)

Речь здесь идёт о заключительном этапе борьбы с бандами атамана Григорьева на Украине, в мае 1919 года. Вот как цитата звучит полностью:

«Не пропускайте момента победы над Григорьевым, не отпускайте ни одного солдата из сражающихся против Григорьева. Декретируйте и проводите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку. Весь гвоздь момента: быстрая победа в Донбассе, сбор всех винтовок из деревень, собрание прочной армии».

В контексте практически партизанской войны против большевиков такой указ выглядит достаточно логично. Что же касается его «кровожадности» – достаточно просто почитать о том, что творили участники григорьевских бандформирований в занятых ими населённых пунктах. Конечно, 148 еврейских погромов (Ричард Пайпс, «Русская революция. Россия под большевиками 1918-1924») вряд ли дискредитируют Григорьева в глазах читателя-русского националиста. Однако, русских (именно по национальному признаку, как «москалей») григорьевские бандиты грабили и убивали точно так же, как и евреев.

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В целом же, ко всем цитатам из 50-го тома, используемым современными «новыми белогвардейцами», есть примечания в конце тома (собственно, как и во всех остальных томах), которые помогают лучше разобраться в том, что же подразумевалось в том или ином письме, распоряжении или телеграмме. Учитывая, что в книге есть исключительно телеграммы и письма самого Ленина, но не ответы на них, сверяться с примечаниями просто необходимо для понимания контекста. Но ультраправым школьникам это, по всей видимости, не нужно.

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Агитки «на скорую руку»

Вероятно, антикоммунистам лень прочёсывать все 55 томов Ленина в поисках «чего-то погорячее», поэтому они зачастую используют довольно сомнительные в пропагандистском плане отрывки, такие как этот, найденный мною в посте «Цитаты Ленина, от которых стынет кровь» на pics.ru:

« …Все театры советую положить в гроб.

Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».

Ленин, 26 августа 1921 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)

Читаем оригинал:

«Принять никак не могу, так как болен.

Все театры советую положить в гроб.

Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте»

Если честно, я вообще не разглядел тут ничего такого, от чего может «стыть кровь». Действительно, было бы довольно странно думать о театрах в разгар Гражданской войны и голода. Однако, ради уточнения, я заглянул в примечания:

«Настоящая телефонограмма является ответом на письмо А.В.Луначарского от 25 августа 1921 года с просьбой принять его по вопросу реорганизации Московского Художественного театра; письмо заканчивалось словами о том, что если изложенные в письме предложения принять нельзя, то театр будет «положен в гроб». Ленин использовал это выражение Луначарского в своей телефонограмме»

В общем, тут вполне можно обойтись без комментариев, особенно учитывая, что в РСФСР, в конце-концов, театры были, и «в гроб» их никто не укладывал.

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Вот ещё одна, не менее распространённая, перевранная и абсолютно утратившая свой смысл цитата:

«Юристов нужно брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает».

Она часто встречается в Интернете, обычно источником указывается 49-й том ПСС, а вот страница – всегда разная: стр. 150, стр. 154, стр. 156. Кажется, что кровожадный и ненавидящий интеллигенцию Ленин призывает угнетать юристов (ну а как же, «уголовник» ведь). Но на самом деле, это перевранная цитата из девятого тома ПСС:

«Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Заранее им объявлять: если ты, сукин сын, позволишь себе хоть самомалейшее неприличие или политический оппортунизм (говорить о неразвитости, о неверности социализма, об увлечении, об отрицании социал-демократами насилия, о мирном характере их учения и движения и т. д. или хоть что-либо подобное), то я, подсудимый, тебя оборву тут же публично, назову подлецом, заявлю, что отказываюсь от такой зашиты и т. д. И приводить эти угрозы в исполнение. Брать адвокатов только умных, других не надо». (Ленин В.И., ПСС, Т. 9, с. 171)

И речь здесь идёт о подборе правильных адвокатов для защиты товарищей по партии, а вовсе не о репрессиях против юристов.

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Ленин-русофоб

Ещё одна любимая тема антикоммунистов – это выдуманная ими же самими русофобия Владимира Ильича. Очень часто они используют «выдержки» из его работы «К вопросу о национальностях или об «автономизации».

Чаще всего используется вот этот отрывок:

«…истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника». (Ленин В.И., ПСС, Т. 45, с. 359)

Он уже был неоднократно разоблачён, в том числе ведущим Владимиром Соловьевым в недавнем выпуске телепрограммы «Поединок», но на всякий случай, приведу цитату полностью:

«При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ».

Речь в цитате, на самом деле, идёт не о русском народе, а о русском бюрократе. Иногда наши националисты ещё негодуют из-за словосочетания «русское рукоприкладство», встречающегося в этой работе, в контексте… Ах да, контекст для антикоммунистов неважен. Но всё-таки:

«Я думаю, что никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства и что тов. Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно».

Речь тут идёт о вполне конкретном случае – споре тов. Орджоникидзе с группой П. Г. Мдивани по поводу политического устройства Грузии, в ходе которого Орджоникидзе, «будучи оскорблён одним из сторонников этой группы, ударил его» (Ленин В.И., ПСС, Т. 45, с. 595). То есть, Ленин попросту называет рукоприкладство одной из русских черт (вполне обоснованно, надо заметить). И точно так же дела обстоят со всеми «русофобскими цитатами» Ильича. Вот еще:

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями».

Читаем цитату полностью – и смысл тут же меняется:

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права». (Ленин В. И., ПСС, Т. 36, с. 189)

Да и вообще, странно было бы, если бы автор статьи «О национальной гордости великороссов», внезапно оказался русофобом:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты.



Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика». (Ленин В.И., ПСС, Т. 26, с. 107)

«Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами». (Ленин В.И., ПСС, Т. 26, с. 107-108)

Мог ли автор таких строчек быть русофобом? Очевидно, что нет.



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