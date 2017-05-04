Новости Украины и Новороссии 04 мая 2017

Украинские шахтеры объявили забастовку под землей

Горняки четырех шахт Криворожского железорудного комбината отказались подниматься на поверхность и настаивают на повышении им оплаты труда.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Независимого профсоюза горняков Украины.

«Вся ночная смена шахт «Батькивщина», «Гвардия, » Терновская «, » Кривбасшахтоуправление» и десять горняков шахты «Октябрьская» не выехали на поверхность. Шахтеры требуют повышения заработной платы», — сообщил источник, уточнив, что в акции принимают участие несколько сотен человек. При этом горняки не прекращали выполнять свою работу.

В настоящее время шахтеры проводят собрание под землей. К ним спустились и работники предыдущей смены.

Все шахты принадлежат Криворожскому железорудному комбинату. Совладельцами являются крупнейшая украинская финансово-промышленная группа «Приват» и горно- металлургическая компания «Метинвест».

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Нужна ли «Газпрому» щедрость «Нафтогаза»? Александр Фролов

«Нафтогаз» снизит тарифы на транзит российского газа. С 2020 года «Газпрому» придется платить на 10% меньше за каждую тысячу кубов, прокачанных через территорию Украины. По мысли руководства «Нафтогаза», это условие сделает украинский коридор более выгодным, чем маршрут, включающий «Северный поток». Дело за малым: «Газпром» должен гарантировать прокачку 110 млрд куб. м голубого топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Однако предложение «Нафтогаза» выглядит абсурдно, и российская компания его вряд ли примет.

Щедрое предложение озвучено не официально, а в интервью одного из руководителей «Нафтогаза» немецкому агентству DPA. И оно прямо противоречит официальной позиции украинского руководства. Еще в конце 2014 года Украина планировала изменить систему тарификации на прокачку российского газа. Нынешняя система строится таким образом: «Газпром» платит за 1 тыс. куб. м прокачанных на 100 км. В новой системе Украина намеревалась обязать «Газпром» платить за точку входа и точку выхода.

Это нововведение подавалось как часть «европейских» реформ. Такая система неплохо приспособлена для условий Евросоюза — большого количества потребителей и поставщиков голубого топлива при относительно небольших расстояниях и развитой газотранспортной сети. Но для Украины применение этой системы выглядит странно.

Сразу ввести новую систему в употребление не удалось. Но руководители Незалежной заявили о твердом намерении внедрить ее после 2019 года, когда закончится действие контракта с «Газпромом». Нововведение уже закреплено на законодательном уровне. Главное — внедрение этой системы приведет к двукратному росту платежей со стороны «Газпрома».

Так как в этой связи нужно воспринимать слова о снижении тарифа, прозвучавшие из уст представителя «Нафтогаза» в СМИ? Предположим на секунду, что его слова действительно обращены к «Газпрому». Получается, если российская компания будет прокачивать порядка 110 млрд куб. м газа в год через украинскую ГТС, то ей придется платить на 10% меньше. Выгодно ли это?

В 2016 году «Газпром» прокачал через территорию Украины более 82 млрд куб. м газа. Если суммарные объемы поставок российского голубого топлива в Европу и Турцию сохранятся на том же уровне, то «Газпрому» придется «осушить» в пользу Украины либо газопровод «Ямал–Европа», который проходит через территорию Белоруссии, либо «Северный поток». Но представитель «Нафтогаза» уверяет, что с новым тарифом это будет выгоднее, чем прокачивать через «Северный поток-2». И здесь благоглупости «Нафтогаза» сталкиваются с неумолимыми цифрами.

«Северный поток-2» логично сравнить с его действующим собратом. Прокачка по «Северному потоку» обходится «Газпрому» в $2,1 за 1 тыс. куб. м за 100 км. А по украинской ГТС — в $2,5. Если тариф снизится на 10%, то украинский коридор всё равно будет дороже. Кроме того, оператор «Северного потока» — предприятие Nord Stream AG, в котором «Газпрому» принадлежит 51%. Если упростить, то получается, что часть денег за прокачку на этом направлении российская компания платит самой себе. Ситуация становится еще интереснее, если вспомнить, что оператор «Северного потока-2» принадлежит «Газпрому» на 100%. То есть в любом случае «Северные потоки» будут обходиться дешевле. Но и это не всё.

Северный коридор включает в себя не только «Северные потоки», но и газопроводы на территории России. А также добычные мощности. Сейчас всё большую роль в российской газодобыче играет полуостров Ямал. Происходит это по естественным причинам — старые месторождения Западной Сибири вошли в стадию падающей добычи. А Ямал начал разрабатываться лишь несколько лет назад. И со временем его роль лишь усилится.

Расстояние от нового центра газодобычи до Германии по северному коридору примерно на 2 тыс. км короче, чем по украинскому. Разумеется, российский газ нужен не только Германии. Есть потребители, которые располагаются ближе к Украине. Но в этом случае стоит вспомнить, что на северном коридоре стоит новейшее, эффективное оборудование. Поэтому и затраты энергии на прокачку здесь ниже.

Стоит ли теперь напоминать, что на ремонт и модернизацию украинской ГТС требуются суммы больше, чем затраты на строительство «Северного потока-2»? А взять их «Нафтогазу» негде. То есть имеется риск банального выхода системы из строя. Особенно если через нее начнут прокачивать на 30 млрд куб. м газа больше.

На наш взгляд, слова представителя «Нафтогаза» стоит воспринимать не как деловое предложение, а как попытку напомнить Европе об украинской ГТС. Что стало особенно актуально после того, как нашлась схема финансирования для «Северного потока-2».

Александр Фролов, газета «Известия»

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Дмитрий Харатьян попал на «Миротворец» за посещение Крыма

Данные российского актера Дмитрия Харатьяна внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Причиной послужило посещение артистом Крыма.

Интернет-сайт «Миротворец» — открыт в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины, националиста Антона Геращенко.

В течении всего времени существования сайта, когда на нем публиковались личные данные российских журналистов и украинских журналистов, имеющих взгляды отличные от взглядов украинского руководства, он оставался незамеченным международной правовой общественностью. Несмотря на то, что сайт попадал во многие скандалы, он оставался открытым и никаких судебных действий к его создателям не применялось. Однако, после публикации на нём в мае 2016 года персональных данных журналистов, среди которых оказались журналисты мировых СМИ таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Форбс мировая правовая общественность высказалась за запрет публикации их личных данных, которую поддержала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Она выступила с заявлением, что сайт нарушает права человека и должен быть закрыт.

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Только один город согласился принимать львовский мусор

По состоянию на 3 мая лишь город Червоноград во Львовской области заявил о готовности подписать договор на прием 10 тонн твердых бытовых отходов из Львова. Об этом сообщает львовский горсовет. «У нас есть единственное подтверждение, от города Червоноград. Он готов подписать договор на 10 тонн (в день — прим. ред.). Я говорил с (другими) мэрами: одни ссылались на сессии, другие — на общественные обсуждения. В одном из городов общественные обсуждения назначены на 26 мая», — жалуется руководитель департамента жилищного хозяйства горсовета Львова Сергей Бабак. При этом местные СМИ отмечают, что Червоноград фактически сможет принять львовские отходы начиная со следующей недели. Действующее соглашение, как обещают, будет действовать два года. Читайте также: Реки отходов и вооруженные боевики: чем встречает Киев гостей «Евровидения» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Украинское вещание на Крым отменяется. Пропагандисты разворовали деньги на оборудование

Украинские программы в крымском эфире реально ждали. Так хотелось посмеяться! Ну нет ничего глупее, чем эти «шоу дураков» в исполнении киевских медиа. Тем более, жители полуострова как никто другой могут оценить брехню «небратьев» из-за Перекопа.

После Крымской Весны все украинские телеканалы свободно вещали по республике. Из новостей всевозможных «каналів чесних новин» крымчане с удивлением узнавали, что у них начался голод и террор, что магазины пусты, татары протестуют, на улицах танки, воды нет и курортников тоже…

На самом деле, это было ложью от начала до конца. Профессиональные пропагандисты знают, что хорошая «деза» должна иметь хотя бы 25% правды. Великие укры не заморачивались профессиональным изыском. В чем смысл их бесконечного вранья? Четвертый год подряд Таврида живет нормальной, по-человечески достойной жизнью. Магазинные полки полны товаром, народ в абсолютном большинстве своем сыт и доволен. Естественно, никаких танков, зато пляжи заполонили миллионы российских отдыхающих.

Еще в 2014-м в Крыму находились психически неуравновешенные люди, терзавшиеся мыслью – не может же братский украинских народ лгать буквально обо всем! Однако после череды блокад и жесточайшего энергетического блекаута даже сильно сомневающиеся личности поняли, что вместе с дикой злобой «небратья» продуцируют тотальную ложь. Так украинские информационные потоки получили устойчивый крымский мэм #НовостиИзДурдома. Теперь это чистый «недоторканий» прикол, свободно текущий из интернета.

Ещё в начале 2017 года украинские власти хвалились, что в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области запускается 150-метровая передающая телевышка, которая начинает впрямую транслировать на Крым шесть украинских телеканалов и одну радиостанцию. Типа не нужно влезать в мировую паутину, просто врубай телик и тащись… В проекте грозилось участвовать Украинское бюро «Радио Свобода», Первый национальный канал, провокаторы из «Крым.Реалии» и прочие.

Непосредственно курирует вышку киевское Министерство информационной политики. 28 февраля на торжественное открытие вещания в несчастный Чонгар прибыли сам министр Юрий Стець и главарь меджлиса Рефат Чубаров. «Сейчас началось тестирование станции. Планируется, что полностью станция заработает уже в ближайшее время…», — обещал тогда Ю.Стець. Вместе с дипломированным идиотом, главой Генического района Александром Воробьевым они пели «Щеневмэрлу» на нейтральной полосе моста через Сиваш и позорно бежали, как только у моста показался КАМАЗ с «зелеными человечками».

Идет неделя за неделей, уже май на дворе, а передач нет! Шо такое? Осведомленные источники сразу сообщили, что огромное бюджетное финансирование на Чонгарскую радиопередающую станцию попросту разворовано.

Что бы там ни говорили, через два месяца ожидания можно однозначно констатировать, что обещанное киевскими чиновниками телевизионное вещание на Крымский полуостров – в лучшем случае обычный блеф. «По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанацией. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут», — комментирует ситуацию глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Он также предположил, что номенклатурные майдауны просто списали под это дело бюджетные средства. Возразить на такое предположение совершенно нечего.

Илья Сергеев, ИА «Антифашист»

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«Декоммунизация» убивает: постамент памятника Ленину раздавил подростка

При попытке демонтировать оставшийся после сноса памятника Ленину постамент в деревне Городец Ровенской области Украины погиб 13-летний мальчик.

По свидетельствам местных, крестьяне обрабатывали земельный участок, посередине которой стоял постамент от бывшего памятника Ленину.

Люди решили убрать остатки памятника с огорода, перед этим обкопали его по периметру.

В результате бетонная глыба потеряла равновесие, подвинулась и раздавила парня.

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«Критикуешь власть? Отдавай имущество и пошел вон из страны!» «Страна», Украина

Сомнительная конфискация «миллиардов Януковича» и лишение нардепа Артеменко украинского гражданства говорит о появлении новой системной стратегии власти

В украинском политикуме не угасает обсуждение двух резонансных скандалов, произошедших накануне майских праздников. Во-первых, спорное изъятие неких 1,5 миллиарда долларов, якобы принадлежавших Виктору Януковичу, при чем, накануне заседания суда по уголовному делу, открытому против экс-президента, во-вторых, подтвержденные Банковой слухи о лишении нардепа Андрея Артеменко украинского гражданства.

О чем говорят эти скандалы, разбиралась «Страна».

На вооружении власти — метода расправ с оппонентами

Прецедент депутата Андрея Артеменко, которого, якобы, лишили украинского гражданства, обрастает новыми подробностями. Как оказалось, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины (именно по решению этой комиссии президент может издавать указы о принятии в гражданство, и о выходе из него) на своем заседании не рассматривала ситуацию с Артеменко, и о том, что гражданство Артеменко было прекращено, сами узнали из СМИ. Более того, в настоящее время члены комиссии оказались в недоумении — что им ответить на письмо самого депутата о его правах.

Об этой коллизии рассказал журналистам член комиссии, нардеп и член комитета по правам человека Валерий Пацкан.

Как известно, опала Артеменко началась с того, что издание The New York Times написало, что украинский парламентарий предложил экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну свой план прекращения конфликта на Донбассе. Когда оказалось, что автор плана — это депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко, в этой политической силе приняли решение об исключении Артеменко из парламентской фракции.

Поскольку в Украине двойное гражданство запрещено, Генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери нардепом Артеменко украинского гражданства на основании того, что в 2005 году им было получено канадское гражданство.

Позже сам Артеменко заявил, что свой канадский паспорт уже сдал, а если президент на самом деле подписал Указ о лишении его гражданства, то он будет этот Указ обжаловать (статья 25 Конституции Украины прямо запрещает лишать украинцев гражданства своей страны).

Если указ президента о прекращении гражданства депутата Артеменко действительно существует в природе, этот случай станет первым в истории Украины.

О том, что добрая часть депутатского корпуса является счастливыми обладателями паспортов других стран, говорит «Стране» и нардеп Сергей Каплин, впрочем, отказывается назвать имена.

Многие политические эксперты в прецеденте Артеменко усматривают новый виток ужесточения политики властей в отношении своих оппонентов.

Экс-парламентарий Александр Онищенко на своей странице в Facebook уже написал, что «сходящий с реек режим» Порошенко взял на вооружение методы большевиков.

«И эта метода — лишение гражданства. Начали они с того, что сначала обкатали технологию лишения мандата неугодных нардепов, как это было проделано с Томенко и Фирсовым (бывшими народными депутатами от «Блока Петра Порошенко» Николаем Томенко и Егором Фирсовым — Прим. Ред.). Тогда предлог был: написали заявление о выходе из фракции. Теперь пошли дальше и начинают лишать уже не только мандата, но и гражданства за наличие иностранного паспорта, — пишет Онищенко у себя на ФБ. — Но это уже даже не беспредел. Это чистой воды тирания. Пул неугодных будет только расти. Сначала пойдут неугодные политики, «неправильные» бизнесмены, «непатриотичные» общественные деятели, а закончится все тем, что начнут сортировать уже избирателей. Не голосуешь за Петра Порошенко? Не нравится «БПП»? Критикуешь власть? Пошел вон из страны! Да, и имущество не забудь оставить! Думаете, это фантастика? Откройте глаза. Это наша современная Украина. Это здесь и сейчас и вокруг нас».

«Если это не фейк, то грубо нарушена Конституция, по которой никто не может быть лишен гражданства. Это первое за почти 26 лет независимости решения такого рода, и, по-моему, оно противоречит принципам правового государства. Какой же умник советует принимать такие антиправовые акты? Потому что это не что иное, как избирательное применение закона. В стране десятки, если не сотни, тысяч людей находятся в такой ситуации — так называемого «спящего» двойного гражданства, когда гражданство «просыпается», если человек переехала в соответствующей страны. Например, все, кто уехал на ПМЖ в Израиль, сохраняют украинское гражданство, если стали там на консульский учет. Они, вернувшись в Украину, восстанавливают свое украинское гражданство так, словно его и не теряли. Я знаю кучу таких случаев. Решение о прекращении гражданства Артеменко, по моему мнению, только будет усиливать сомнения в европейском пути Украины. Недаром недавний обыск и выемка в Международном центре перспективных исследований в связи с тем же уголовным производством вызвали такой переполох в Брюсселе», — считает председатель правления Украинской Хельсинкской группы по правам человека Евгений Захаров.

«Президент переходит к ужесточению политики, хождению на грани закона. И это такой общий тренд. Идет доминирование президентской вертикали. Пока на это нет сильной реакции ни внутри страны, ни за ее пределами. Потому что, во-первых, война оправдывает некоторые вещи, во-вторых, нет внимания и контроля со стороны Запада. В условиях, когда нечего показывать, нет социальных результатов, нет экономических результатов, и еще действовать по процедуре — тогда вообще не будет никаких побед у этой власти», — говорит «Стране» политолог Вадим Карасев.

«Разыграли фарс в погоне за рейтингом»

Пояснений со стороны власти не хватает и по резонансному делу — изъятию 1,5 миллиардов долларов, приписываемых Генпрокуратурой бывшему президенту Виктору Януковичу. Несмотря на то, что «Страна» уже обнародовала скандальное решение Краматорского суда на эту тему, и в нем четко видно, что спецконфискация применяется в результате сделки директор-фунта одной из фирм Курченко Аркадия Кашкина со следствием, а изъятию подлежат в основном облигации госзайма, генпрокурор продолжает утверждать, что в Госказначейство были перечислены именно деньги, а не ценные бумаги.

Вот, например, что пишет Юрий Луценко в Facebook в переписке с представителем омбудсмена Михаилом Чаплыгой.

Депутат Сергей Лещенко уже назвал эту ситуацию «трэшем и угаром».

«Сенсация последних дней — якобы конфискация 1,5 миллиардов долларов Януковича — это полный трэш и угар. Только сегодня понял, какой спектакль нам всем втюхали. Приговор Краматорского суда, которым изъяли деньги, касался фиктивного владельца фирмы Курченко. Это некий Аркадий Кашкин — он «никто» и звать его «никак», человек, который за 500 долларов продал свои паспортные данные. Два года назад он уже признавал свою вину — и суд присуждал ему штраф… 51 тысячу гривен. А теперь — новый вердикт. При чем весь процесс, от открытия производства и до приговора, занял… две недели. Иными словами, Луценко с подчиненными разыграл фарс в погоне за рейтингом и в расчете на то, что лохи «схавают». На самом деле, никакого фактического прорыва в деле банды Януковича не произошло. Но зато эту туфту можно бесконечно долго продавать избирателям», — считает депутат.

«Эту историю можно было бы просто считать пиаром в острой форме, если бы не та подоплека, которая за ней скрывается. Власть пытается сегодня заручиться поддержкой радикальной аудитории, чтобы сконцентрировать максимум влияния в своих руках. В эти же рамки вписывается ухудшение положения со СМИ, лишение гражданства Артеменко. С одной стороны, у власти силы есть, но легальных инструментов остаться при власти не осталось, поэтому они начали нагло ломать противников через колено. Началась беспрецедентная борьба за ресурсы. 10 тысяч погибших на Донбассе, многочисленные политические убийства, которые до сих пор не раскрыты — Бузины, Шеремета, Грабовского не дают им таких шансов. Они понимают, что сперва наступит политическая, а потом юридическая ответственность. Уйти красиво и остаться в системе — инструментов сегодня мало. Поэтому и борьба за власть и за ее удержание с каждым становится особенно ожесточенной», — говорит «Стране» политический эксперт Руслан Бортник.

Отобрать и лишить

Среди политиков и экспертов уже ходят слухи, что примененные к Артеменко и в деле о «1,5 миллиарда» методы будут использованы и в дальнейшем — через сомнительный механизм спецконфискации, на основании показаний неких сомнительных лиц (вроде «фунта» Кашкина) будет отбираться имущество у строптивых бизнесменов или политиков. А чтоб у тех было меньше возможности себя защищать, их еще и лишат гражданства по обвинению о наличии второго паспорта. К слову, последний вариант может быть использован и против многих нардепов — таким образом они теряют свой мандат и перестают быть неприкосновенными.

Отметим, что альтернативой системному ужесточению политики властей к оппонентам (проистекающей из малых шансов победить на выборах в условиях равной конкуренции) в кругах украинской элиты рассматривается вариант перехода к парламентской республики с нивелированием полномочий президента (чтоб личность будущего главы государства ничего не значила). Об этом уже подробно писала «Страна». В необходимости пойти на такой шаг Петра Порошенко сейчас якобы активно уговаривает и «Народный фронт», и премьер Гройсман, и даже часть близкого окружения главы государства.

Правда, судя по последним действиям Банковой по Артеменко и «конфискованным миллиардам», у Порошенко все еще не потеряли веру в то, что могут победить, предельно закрутив гайки и монополизировав контроль над необходимыми для победы на выборах ресурсами. Вопрос лишь в том, как быстро на этом пути их постигнет разочарование.

Галина Студенникова, «Страна», Украина

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Новости Украины: «Интер» не сможет показать фильм про оборону Ленинграда

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать украинскому телеканалу «Интер» прокатное удостоверение на показ сериала «Танкист» из-за его российского производства, сообщает глава Госкино Филипп Ильенко в среду на своей стране в Facebook.

«Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Танкист», показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», — написал Ильенко.

По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов «Интер» планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий «Танкист», который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года. СМИ пишут, что сериал является российско-белорусским, снят был в Белоруссии.

В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.

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