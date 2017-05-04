Немецкие генералы, ятаган и винтовка

История вооружений имеет массу малоизвестных страниц. Одну из них нам сегодня раскроет постоянный автор ресурса nstarikov.ru Юрий Максимов, один из лучших авторов в теме оружия в нашей стране.

Источник: http://www.maksimov.su/

«Штык или ятаган?

Сказ о хозяйственных прусских генералах

Суверенное государство на оборонные нужды тратит значительную часть бюджета. Но тут есть нюансы. Если у отдельного взятого государства есть желание контролировать весь мир, то его расходы на армию и флот неизбежно становятся огромными. И здесь в полной мере вступают в силу финансовые законы современного капиталистического мира, где освоение больших денег построено на узаконенном лоббировании и сложной системе «откатов». Да, здесь может играть некоторую роль позиция профессионалов. Но что всё это в сравнении с по-настоящему большими деньгами?

Поэтому в США и некоторых странах Европы регулярно вспыхивают скандалы, связанные с принятием на вооружение крайне дорогостоящей, но малоэффективной или вообще негодной к применению боевой техникой. Это очень интересная тема для разговора, но сегодня речь пойдёт о давно минувших днях, когда в вопросах перевооружения армии экономические факторы замысловато переплелись с личными воззрениями некоторых военных.

Мысль о применении на военном огнестрельном оружии рубящего штыка появилась ещё со времен дульнозарядных ружей. В ряде армий, для повышения эффективности штыка и его максимальной универсальности, классические «иголки» (трёхгранные и четырёхгранные штыки) постепенно стали заменяться тесаками. Такие штыки, помимо ножевидного клинка, получили развитую гарду и довольно удобную рукоять. Но никакой штык-тесак не мог сравниться со штыком-ятаганом. По визуальному воздействию, разумеется. В Европу ятаганы были занесены из Африки, где его специальное назначение было издавна определено местными обычаями — Kopfabschneiden (с нем. — рубка голов). После итальянской компании 1859 года, как отмечали современники, «сумасбродные и безосновательные восхваления ятагану, распространяемые зуавами и туркосами (турками – прим. Ю.М.), были доведены до крайних пределов».

Албанец-барабек с ятаганом

Историческая справка: Зуавы (франц. zouaves, от арабского зуауа — название одного из кабильских племён в Алжире) — род лёгкой пехоты во французских колониальных войсках; формировались из жителей Северной Африки и добровольцев-французов, проживавших там же; с начала 20 в. — на основе воинской повинности.

Франко-прусский военный конфликт 1870-1871 гг. стал последней войной, выигранной немцами. Тогда Бисмарк «железом и кровью» объединил Германию. Начиналась новая эпоха, которой потомки Железного канцлера гордятся и поныне. Но даже на фоне славных прусских традиций в немецкой армии всегда находилось место для тех, кому личные предпочтения были намного ближе здравого смысла и государственных интересов.

Один из вариантов классического ятагана

…После победы 1871 года германцы стали владельцами сотен тысяч трофейных французских винтовок Шасспо с диковинными штыками-ятаганами. Даже на подготовленного человека эти клинки производили неизгладимое впечатление. Ещё бы – страшная экзотика, во всех смсылах. А если на это дело взглянуть с хозяйственной или прикладной точки зрения… Так ведь взглянули! В итоге какая-то светлая голова из военного ведомства посчитала нужным приспособить ятаганы на новейшие казнозарядные винтовки Маузера образца 1871. Вот тут-то для прагматичных немцев и встал вопрос о целесообразности такого решения. На первый взгляд, идея заслуживала внимания: клинковые штыки всегда стоили дорого. Почему бы действительно не сэкономить? А вот на второй взгляд всё было куда сложнее.

Французская винтовка Шасспо образца 1866 года штатный штык-ятаган к ней. Именно он стал причиной дискуссий среди прусских военных

Изначально к винтовке Маузера предполагалось принять клинковый штык. В армейской и экспертной среде возникли разногласия. Военные чиновники сообщили о желании выслушать мнения со стороны специалистов. При этом любые предложения по типу штыка было необходимо снабдить, как пишут источники того времени, «хорошо аргументированными основаниями». Официально принятие клинкового штыка вместо игольчатого было основано на желании не только соединить выгоды штыка и тесака, но и уменьшить общий вес снаряжения солдата.

Прослышав о планах прусского военного министерства принять к винтовке Маузера вместо практичного тесака «модный» ятаган, некоторые военные, пока это было ещё не поздно, попытались поколебать данное решение и добиться его отмены. Здравомыслящие профессионалы понимали всю абсурдность использования ятаганного штыка в военных реалиях того времени.

Противники штыков-ятаганов через открытую печать объясняли свою позицию тем, что уже во времена дульнозарядного оружия существовала проблема быстрой утомляемости стрелков из-за сильного перевеса дульной части винтовки, по причине именно примкнутого штыка. И уже тогда были предложения допускать стрельбу с примкнутым штыком только «в крайних, редких и исключительных случаях». Отмечалось, что при стрельбе из скорострельной винтовки, даже без штыка, левая рука стрелка обременена больше, чем при употреблении дульнозарядного оружия. Поэтому «перевес дульной части новой винтовки ни в коем случае нельзя увеличивать».

Следующий веский аргумент – «при скорой пальбе рядами с примкнутым ятаганом левые руки стрелков вскоре сильно устали бы, и это повлияло бы как на скорость, так и на меткость стрельбы». А когда стрельба никудышная, то, согласитесь, все заботы и старания об уменьшении носимого солдатами груза можно отнести к разряду припарок для мёртвых.

Общий вес солдатского тесака (665 г) и обычного штыка (280 г) составлял около килограмма. Поэтому, по мнению противников ятагана, его вес не должен превышать 535 граммов. Таким образом, принятие к ружью системы Маузера полукилограммового ятагана вместо штыка прибавило бы лишние четверть кило к дульной части оружия. А ружья тогда были длинные и тяжёлые. И каждый лишний грамм на дульной их части ощущался при стрельбе очень сильно. Что, понятно, негативно сказывалось на результативности стрельбы. Противники ятагана также указывали на попытки самих французов поскорее отделаться от такого штыка.

Что касается прямого назначения штыка-ятагана — рукопашного и штыкового боя, то здесь, по мнению немецких военных, ятаган однозначно проигрывает обычному штыку, особенно в домах и прочих тесных помещениях. Опыт баварской армии в боях под Парижем наглядно показал, что и в бивуачных работах ятаган куда менее практичен, чем тесак. Недостатки ятагана, не способного сочетать в себе свойства штыка и тесака, привели к необходимости возить за войсками большое количество топоров. А это обстоятельство уже не оправдывалось некоторым уменьшением груза, носимого солдатами. Солдаты тоже крайне неодобрительно относились к ятаганному штыку — непрактичному, тяжёлому и мешающему стрельбе.

Любопытна настоятельная рекомендация военному ведомству Пруссии: «…если же, вопреки всем техническим и тактическим требованиям, уже решено принять ятаган к ружью Маузера, то остается только желать, что бы государства Севера (Германии) постановили примыкать ятаган или штык-тесак как можно реже…»

В Баварии, при принятии на вооружение ятагана к винтовке Вердера образца 1869 года, многие военные также громко, но безуспешно препятствовали этому. Причину принятия ятагана баварцами, по мнению оппонентов Военного ведомства, следует искать не только «…в невежестве членов опытной комиссии, но также и в различных отсталых взглядах и воззрениях, вроде того, что будто бы примкнутый ятаган даёт красивый и грозный вид солдату на парадах и прочих торжественных случаях». Как говорится, без комментариев.

Вопреки всем возражениям прогрессивной военной прослойки ятаган к новой прусской винтовке всё-таки был принят. За этим штыком сохранилась чрезмерно утрированная слава страшного оружия, создаваемая его внешним видом и драматическими легендами.

Русские военные к ятаганному штыку относились столь же саркастически, как и прогрессивно мыслящая часть прусского офицерства. Не было никаких причин искать альтернативу нашему игольчатому штыку. Уничтожающий удар «в штыки» всегда был визитной карточкой русской пехоты, против которой в одном из эпизодов Крымской войны 1853-1856 гг. не выстоял даже спецназ французов, гроза Европы – те самые страшные зуавы. Ятаганы им не помогли…

Сторонники штыков-тесаков всегда оправдывали их применение некоей универсальностью, не принимая во внимание изменения в массе и балансе винтовки. Хотя, в чём мы убедились выше, уже в 1870-х гг. в среде специалистов существовала хорошо обоснованная точка зрения, не оправдывающая совмещение в штыке сразу нескольких функций. В России за всеми новациями в военно-технической сфере следили пристально: активно работала разведка и «НИИ» того времени, в специализированных изданиях открыто обсуждались все нюансы применения оружия в реальных боевых действиях, проводились открытые и секретные исследования, результаты которых скрупулёзно учитывались. В СССР эти традиции были продолжены. Именно поэтому игольчатый штык с минимальными изменениями сохранялся в Советской армии вместе с трёхлинейными винтовками и карабинами обр. 1891/30/44 гг. вплоть до массового перевооружения армии на автоматы Калашникова и самозарядные карабины Симонова (первая модификация СКС имела игольчатый штык) в 1950-х гг.

Советские моряки-батийцы, вооружённые винтовкой Мосина с примкнутым игольчатым штыком. Фото времён Великой Отечественной войны

Безусловно, и в России во все времена порой принимались ошибочные решения. Этого никто не отрицает. Но и идеализировать всё происходящее и происходившее за границей тоже нельзя – это попросту противоречит исторической истине. Ведь действия прусского «комсостава» в пользу принятие на вооружение немаленькой сабли вместо нормального штыка является наглядной иллюстрацией не только непрофессионализма, но и «продавливания» военными чиновниками спорных решений для удовлетворения личных интересов».

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Источник: nstarikov.ru