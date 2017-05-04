Кто не знает своего прошлого, не стоит своего будушего. Кому выгодно переписать историю Второй мировой
Близится 72-я годовщина Дня победы. Вместе с ней возникают в юных головах вопросы про то, зачем отмечать эту дату, ведь уже прошло больше 70 лет. Не лучше ли организовать новый современный праздник, отойдя от «совковой идейности».
Да и зачем что-либо доказывать кому-либо спустя столько лет, ведь наши деды и прадеды победили.
Стоит напомнить таким «рационализаторам», что на Западе запросто согласились бы с трактовкой маленького вклада СССР в победу над фашистской Германией. США и Великобритания с удовольствием пересмотрят итоги Второй мировой и поделят победу между собой, в лучшем случае вписав СССР в «титры потерь».
И никто не будет даже вспоминать о том, как долго и с каким трудом ковалась эта Великая победа. Наших прадедов, дедов и отцов просто выкинут на свалку истории, предпочитая забыть о еще живых свидетелях Великой отечественной, как это делают сегодня в Украине.
Не стоит думать, что попытки «переписать историю» при живых ветеранах не происходят в наше время.
Сегодня в Европе и по всему миру уничтожаются памятники и документы, позволяющие сохранять правду о войне. Задача фальсификаторов — не оставить от подлинной истории минувшей войны камня на камне, в том числе — и в самой России, где, увы, множится число тех, кто призывает «двигаться вперед, не зацикливаясь на вчерашнем дне».
Искажение исторических фактов ведет к негативным последствиям, таким как, уничтожение ценностей людей, формирующих патриотизм нации. Все чаще появляются предложения от иностранных историков о необходимости «нового» прочтения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн с целью дать ответы на вопросы: кто спровоцировал и начал войну, кто сыграл решающую роль в разгроме фашистской Германии.
Особого внимания заслуживают обвинения в адрес нашей страны в «совиновности» с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, умаление роли СССР в достижении победы стран антигитлеровской коалиции над государствами фашистского блока. В учебниках стран Балтии утверждается, что виновниками начала Второй мировой войны в равной степени являются Германия и Советский Союз. В данном вопросе страны Прибалтики поддерживают другие европейские державы, которые преследуют цель занизить роль России в международных делах в рамках “нового прочтения” итогов Второй мировой войны. Это позволило бы перевести Россию из разряда страны-победителя в разряд государства-агрессора. А сегодня это тем более актуально, когда Украина пытается представить нашу страну, как оккупанта.
Западные фальсификаторы искажая исторические события ,считают СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны. Такие заявления основываются на «Пакте Молотова – Риббентропа» от 23 августа 1939 г., который фальсификаторы истории демонстрируют в качестве своего основного аргумента. Главной тезис, на котором строится это утверждение: это был сговор Гитлера и Сталина который привел к главной трагедии ХХ века. При этом в Европе, как и в США, умалчивают факты безответственной политики западных стран накануне войны, когда США, Великобритания и Франция пытались сдержать Гитлера, отдавая взамен всю Центральную и Восточную Европу в надежде на столкновение Германии и Советов. При этом западные политологи как бы «забыли» про Мюнхенский договор и расчленение Чехословакии в сентябре 1938 г., когда рухнула не продержавшаяся и пяти лет система европейской безопасности, выстроенная в 1935 году. Умалчивается и то, что Великобритания и Франция раньше СССР подписали с Германией декларации о ненападении, в то время как советское руководство неоднократно предлагало им согласовать свою внешнюю политику по отношению к Германии, но каждый раз натыкалось на стену молчания. Поэтому «германо-советский договор о ненападении» был ответной реакцией Москвы на Мюнхенский сговор.
Западные историки также подвергают сомнениям все достижения Советского Союза в военном деле.
Так, американский историк X. Болдуин, западногерманский ученый К. Рейнгардт и др. пишут о превосходстве советских войск над вермахтом в битве под Москвой. М. Говард в своих «исследованиях» пишет, что в январе 1943 года гитлеровские соединения на южном крыле советско-германского фронта были растянуты, и поэтому под Сталинградом и на Кавказе соотношение сил сложилось в пользу советских войск - 3:1 по численности людей и 4:1 - по боевой технике.
Утверждения подобного рода абсолютно не соответствуют действительности. В январе 1943 года, когда полным ходом шло наступление советских войск, участвовавших в битве под Сталинградом и на Кавказе, превосходство в людях и боевой технике в СССР было значительно меньшим, чем утверждает М. Говард: по людям 1,4:1, в артиллерии - 2,1:1, в танках - 1,8:1, в авиации - 1,7:1. В районе Курского выступа к началу битвы соотношение сил в пользу Советской Армии выражалось в следующих величинах: по людям - 1,4:1, по танкам - 1,2:1, по артиллерии - 1,9:1, по самолетам - 1:1.Численного превосходства, на котором так настаивают иностранные историки, просто не было. И успех в боевых операциях достигался только при условии подлинно искусного использования всех сил и средств Советского Союза.
Только для нас очевидно, что основой победы в войне против фашизма явился массовый героизм самоотверженность советских воинов. В постсоветском пространстве нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Высокую цену за победу отдали бойцы Советской Армии, люди всех национальностей одной шестой части планеты выступили в этой войне как патриоты и защитники своей Родины и всего мира от коричневой чумы.
Именно сегодня, как никогда следует помнить уроки Второй мировой войны. К сожалению, фашизм не уничтожен. Он возвращается и вновь угрожает не только России. Именно поэтому особое внимание нужно уделять внимание и «Бессмертному полку», и другим акциям, приуроченным к Дню победы. Сегодня важно научиться чтить героев прошлого, и не забывая об их подвигах, ведь многие из них отдали свою жизнь за победу над фашизмом.
Ирина Симоненко
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Вопрос к тем,кто знает свою историю- почему Берлин штурмовали советские войска а принадлежал Берлин всегда Германии? Это ведь советские войска победили.Так почему ушли из Берлина? Ответьте!И почему Германию поделили на зоны оккупации неправильно- советская часть была меньше чем западных стран.Кто так поделил??? Выходит,сами себя не уважаем,а хотим,чтоб нас кто-то уважал? А потом обижаемся.Не ценят мол,мы для них старались,а они…Так они не просили!Ни освобождать их,ни стараться.Так же служили Гитлеру.Стало быть,служили врагу.А раз мы победители,так почему унижаемся перед ними.Уж везде выгнали,обсмеяли,памятники советским воинам посносили.Если победители мы,то почему не мы над ними смеёмся,а они над нами?