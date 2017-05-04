Кто не знает своего прошлого, не стоит своего будушего. Кому выгодно переписать историю Второй мировой

Близится 72-я годовщина Дня победы. Вместе с ней возникают в юных головах вопросы про то, зачем отмечать эту дату, ведь уже прошло больше 70 лет. Не лучше ли организовать новый современный праздник, отойдя от «совковой идейности».

Да и зачем что-либо доказывать кому-либо спустя столько лет, ведь наши деды и прадеды победили.

Стоит напомнить таким «рационализаторам», что на Западе запросто согласились бы с трактовкой маленького вклада СССР в победу над фашистской Германией. США и Великобритания с удовольствием пересмотрят итоги Второй мировой и поделят победу между собой, в лучшем случае вписав СССР в «титры потерь».

И никто не будет даже вспоминать о том, как долго и с каким трудом ковалась эта Великая победа. Наших прадедов, дедов и отцов просто выкинут на свалку истории, предпочитая забыть о еще живых свидетелях Великой отечественной, как это делают сегодня в Украине.

Не стоит думать, что попытки «переписать историю» при живых ветеранах не происходят в наше время.

Сегодня в Европе и по всему миру уничтожаются памятники и документы, позволяющие сохранять правду о войне. Задача фальсификаторов — не оставить от подлинной истории минувшей войны камня на камне, в том числе — и в самой России, где, увы, множится число тех, кто призывает «двигаться вперед, не зацикливаясь на вчерашнем дне».

Искажение исторических фактов ведет к негативным последствиям, таким как, уничтожение ценностей людей, формирующих патриотизм нации. Все чаще появляются предложения от иностранных историков о необходимости «нового» прочтения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн с целью дать ответы на вопросы: кто спровоцировал и начал войну, кто сыграл решающую роль в разгроме фашистской Германии.

Особого внимания заслуживают обвинения в адрес нашей страны в «совиновности» с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, умаление роли СССР в достижении победы стран антигитлеровской коалиции над государствами фашистского блока. В учебниках стран Балтии утверждается, что виновниками начала Второй мировой войны в равной степени являются Германия и Советский Союз. В данном вопросе страны Прибалтики поддерживают другие европейские державы, которые преследуют цель занизить роль России в международных делах в рамках “нового прочтения” итогов Второй мировой войны. Это позволило бы перевести Россию из разряда страны-победителя в разряд государства-агрессора. А сегодня это тем более актуально, когда Украина пытается представить нашу страну, как оккупанта.

Западные фальсификаторы искажая исторические события ,считают СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны. Такие заявления основываются на «Пакте Молотова – Риббентропа» от 23 августа 1939 г., который фальсификаторы истории демонстрируют в качестве своего основного аргумента. Главной тезис, на котором строится это утверждение: это был сговор Гитлера и Сталина который привел к главной трагедии ХХ века. При этом в Европе, как и в США, умалчивают факты безответственной политики западных стран накануне войны, когда США, Великобритания и Франция пытались сдержать Гитлера, отдавая взамен всю Центральную и Восточную Европу в надежде на столкновение Германии и Советов. При этом западные политологи как бы «забыли» про Мюнхенский договор и расчленение Чехословакии в сентябре 1938 г., когда рухнула не продержавшаяся и пяти лет система европейской безопасности, выстроенная в 1935 году. Умалчивается и то, что Великобритания и Франция раньше СССР подписали с Германией декларации о ненападении, в то время как советское руководство неоднократно предлагало им согласовать свою внешнюю политику по отношению к Германии, но каждый раз натыкалось на стену молчания. Поэтому «германо-советский договор о ненападении» был ответной реакцией Москвы на Мюнхенский сговор.

Западные историки также подвергают сомнениям все достижения Советского Союза в военном деле.

Так, американский историк X. Болдуин, западногерманский ученый К. Рейнгардт и др. пишут о превосходстве советских войск над вермахтом в битве под Москвой. М. Говард в своих «исследованиях» пишет, что в январе 1943 года гитлеровские соединения на южном крыле советско-германского фронта были растянуты, и поэтому под Сталинградом и на Кавказе соотношение сил сложилось в пользу советских войск - 3:1 по численности людей и 4:1 - по боевой технике.

Утверждения подобного рода абсолютно не соответствуют действительности. В январе 1943 года, когда полным ходом шло наступление советских войск, участвовавших в битве под Сталинградом и на Кавказе, превосходство в людях и боевой технике в СССР было значительно меньшим, чем утверждает М. Говард: по людям 1,4:1, в артиллерии - 2,1:1, в танках - 1,8:1, в авиации - 1,7:1. В районе Курского выступа к началу битвы соотношение сил в пользу Советской Армии выражалось в следующих величинах: по людям - 1,4:1, по танкам - 1,2:1, по артиллерии - 1,9:1, по самолетам - 1:1.Численного превосходства, на котором так настаивают иностранные историки, просто не было. И успех в боевых операциях достигался только при условии подлинно искусного использования всех сил и средств Советского Союза.

Только для нас очевидно, что основой победы в войне против фашизма явился массовый героизм самоотверженность советских воинов. В постсоветском пространстве нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Высокую цену за победу отдали бойцы Советской Армии, люди всех национальностей одной шестой части планеты выступили в этой войне как патриоты и защитники своей Родины и всего мира от коричневой чумы.

Именно сегодня, как никогда следует помнить уроки Второй мировой войны. К сожалению, фашизм не уничтожен. Он возвращается и вновь угрожает не только России. Именно поэтому особое внимание нужно уделять внимание и «Бессмертному полку», и другим акциям, приуроченным к Дню победы. Сегодня важно научиться чтить героев прошлого, и не забывая об их подвигах, ведь многие из них отдали свою жизнь за победу над фашизмом.

Ирина Симоненко