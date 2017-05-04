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Крымский мост достиг очередного рекорда

09:26. 4 мая 2017 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

фото: “КП”

Половина опор моста через Керченский пролив сооружена, в том числе выполнены все сухопутные опоры автодорожной части; более трех километров автомобильного моста перекрыто пролетами, рассказал начальник «Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Роман Новиков.

«Из 595 опор исполнено 298», – цитирует Новикова сайт инфоцентра «Крымский мост».

Основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной.

«Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов (…) мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия», – добавил Новиков.

По его словам, в мае-июне планируется провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых будут проведены испытания, после которых будет выбран оптимальный вариант покрытия.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / крым
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