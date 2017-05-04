Главная » Вооруженные силы, История, Политика

Грандиозная фальсификация в Чехии: Прагу, мол, в мае 1945-го освобождали… янки!

16:29. 4 мая 2017 Просмотров - 110 3 коммент. Опубликовал:

Вот как прошла акция “Конвой свободы” в Праге. 

Это смачный плевок в сторону советских воинов, освободивших в мае 1945 года столицу Чехословакии Прагу.
Сегодня там празднуют очередную годовщину изгона немецких фашистов. Только вот героями тех событий чешские манкурты представляют не Советскую армию-освободительницу, а… армию США, которая, якобы и спасла “Злату Прагу” от гитлеровцев.
Это – ПОЗОР на всю Чехию! 

И этим манкуртам надо напомнить, как всё было на самом деле!  
Вот, что пишет о тех днях мая 1945 года британская ВВС, которую уж никак не заподозришь в симпатиям к Советской армии и СССР: 
«30 апреля Сталин позвонил в Берлин командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу и спросил: «Как вы думаете, кто будет брать Прагу?». На риторический вопрос последовал ожидаемый ответ. 
1 мая Конев получил из Москвы указание подготовить удар в направлении Праги силами 3-й и 4-й танковых армий генералов Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко, участвовавших в штурме Берлина, но те после боев нуждались в отдыхе и пополнении. 
Согласно директиве Ставки от 2 мая, к операции привлекались свыше двух миллионов человек, 1800 танков, 2942 самолета, более 27 тысяч орудий из состава 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Освобождение Праги планировалось на 12-14 мая. 

Восстание изменило ситуацию. Историки, в зависимости от политических симпатий, объясняют поспешность советского командования либо желанием спасти Прагу, либо опасением, что ее займут американцы. 
6 мая Конев приказал, «не считаясь с усталостью личного состава, развивать наступление быстрым темпом – 30-40 км, а танки – 50 км в сутки».
Войска пришли в движение лишь вечером того же дня. От Праги их отделяли расстояние в 350 километров и труднопроходимые Рудные горы.
3-я американская армия Джорджа Паттона 18 апреля пересекла довоенную границу Чехословакии и заняла города Аш, Хеб и Карловы Вары, но получила приказ командующего войсками США в Европе Д.Эйзенхауэра остановиться, поскольку Чехословакия по Ялтинским соглашениям отходила в зону влияния Советского Союза. 
25 апреля Черчилль информировал британский комитет начальников штабов о том, что Эйзенхауэр «никогда не планировал идти в Чехословакию» и «никогда не рассматривал Прагу как военную, а тем более политическую цель». 
На самом деле, все всё отлично понимали. «И немцам, и власовцам, и чехам – всем хотелось, чтобы Прагу заняли американцы», – пишет российский историк Владимир Бешанов. Однако утром 8 мая в штаб Шёрнера прибыли американские парламентеры и заявили, что их армия освобождать Прагу не будет. Встретились они и с власовскими представителями, которым передали то же самое. 
К утру 9 мая танки Рыбалко и Лелюшенко подошли к Праге с северо-запада, втрое превысив темп движения, заданный в приказе Конева. Пражская операция считается в военной истории классическим примером удачного использования крупных механизированных соединений. Следом с юга и востока подоспели части 2-го и 4-го Украинских фронтов, в том числе 1-я отдельная чехословацкая танковая бригада. 
Из выступления мэра Праги Петра Зенкла в мае 1945 года:  «Наш город был спасен от гибели и разрушения и вырван из лап нацистов прежде всего героической Красной армией. Дорогие братья-славяне! Беспримерный героизм и несравненное самопожертвование советских солдат в этой страшной мировой войне вошли в историю. Но не только в историю – они вошли также в сердца всех жителей Праги и всего чехословацкого народа». 
Первым в город вошел головной дозор 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 1-го Украинского фронта из трех танков под командованием младшего лейтенанта Леонида Буракова. 
Маршал Конев стал почетным гражданином Праги. Именем командира танка лейтенанта Ивана Гончаренко, погибшего от взрыва фаустпатрона в районе Манесова моста, была названа улица. 
Общие потери Советской армии в ходе Пражской операции составили 11997 убитых и 40501 раненого, а также 373 танка, 1006 орудий и 80 самолетов. 
Непосредственно в городе пали около 500 солдат и офицеров, похороненных на Ольшанском кладбище». 

Русофобия + фальсификация = евросчастье. Противно… 

Сергей Филатов

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
... революцией 1848 года в столице Чехии ( Праге ) состоялся Славянский Конгресс , разогнанный... 1853 ) проходит около 78 лет - грандиозный финансовый скандал во Франции ( начало...вывод : традиционная история подвергалась глобальной фальсификации ещё в XX веке , ...
Деградация человека как фактор мировой политики
...-06-14/laerer-doemt]]> Грандиозный педопарк, где на площади ...против гриппа - цепь провалов и фальсификаций. И, несмотря на это,..., патриотизм. Так, в Праге красуется скульптура некого Давида Черны..., которые мочатся на карту Чехии, выписывая некие изречения. С...
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
...2013-06-14/laerer-doemt Грандиозный педопарк, где на площади...против гриппа - цепь провалов и фальсификаций. И, несмотря на это,..., патриотизм. Так, в Праге красуется скульптура некого Давида Черны..., которые мочатся на карту Чехии, выписывая некие изречения. С...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>