Грандиозная фальсификация в Чехии: Прагу, мол, в мае 1945-го освобождали… янки!

Вот как прошла акция “Конвой свободы” в Праге.

Это смачный плевок в сторону советских воинов, освободивших в мае 1945 года столицу Чехословакии Прагу.

Сегодня там празднуют очередную годовщину изгона немецких фашистов. Только вот героями тех событий чешские манкурты представляют не Советскую армию-освободительницу, а… армию США, которая, якобы и спасла “Злату Прагу” от гитлеровцев.

Это – ПОЗОР на всю Чехию!



И этим манкуртам надо напомнить, как всё было на самом деле!

Вот, что пишет о тех днях мая 1945 года британская ВВС, которую уж никак не заподозришь в симпатиям к Советской армии и СССР:

«30 апреля Сталин позвонил в Берлин командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу и спросил: «Как вы думаете, кто будет брать Прагу?». На риторический вопрос последовал ожидаемый ответ.

1 мая Конев получил из Москвы указание подготовить удар в направлении Праги силами 3-й и 4-й танковых армий генералов Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко, участвовавших в штурме Берлина, но те после боев нуждались в отдыхе и пополнении.

Согласно директиве Ставки от 2 мая, к операции привлекались свыше двух миллионов человек, 1800 танков, 2942 самолета, более 27 тысяч орудий из состава 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Освобождение Праги планировалось на 12-14 мая.



Восстание изменило ситуацию. Историки, в зависимости от политических симпатий, объясняют поспешность советского командования либо желанием спасти Прагу, либо опасением, что ее займут американцы.

6 мая Конев приказал, «не считаясь с усталостью личного состава, развивать наступление быстрым темпом – 30-40 км, а танки – 50 км в сутки».

Войска пришли в движение лишь вечером того же дня. От Праги их отделяли расстояние в 350 километров и труднопроходимые Рудные горы.

3-я американская армия Джорджа Паттона 18 апреля пересекла довоенную границу Чехословакии и заняла города Аш, Хеб и Карловы Вары, но получила приказ командующего войсками США в Европе Д.Эйзенхауэра остановиться, поскольку Чехословакия по Ялтинским соглашениям отходила в зону влияния Советского Союза.

25 апреля Черчилль информировал британский комитет начальников штабов о том, что Эйзенхауэр «никогда не планировал идти в Чехословакию» и «никогда не рассматривал Прагу как военную, а тем более политическую цель».

На самом деле, все всё отлично понимали. «И немцам, и власовцам, и чехам – всем хотелось, чтобы Прагу заняли американцы», – пишет российский историк Владимир Бешанов. Однако утром 8 мая в штаб Шёрнера прибыли американские парламентеры и заявили, что их армия освобождать Прагу не будет. Встретились они и с власовскими представителями, которым передали то же самое.

К утру 9 мая танки Рыбалко и Лелюшенко подошли к Праге с северо-запада, втрое превысив темп движения, заданный в приказе Конева. Пражская операция считается в военной истории классическим примером удачного использования крупных механизированных соединений. Следом с юга и востока подоспели части 2-го и 4-го Украинских фронтов, в том числе 1-я отдельная чехословацкая танковая бригада.

Из выступления мэра Праги Петра Зенкла в мае 1945 года: «Наш город был спасен от гибели и разрушения и вырван из лап нацистов прежде всего героической Красной армией. Дорогие братья-славяне! Беспримерный героизм и несравненное самопожертвование советских солдат в этой страшной мировой войне вошли в историю. Но не только в историю – они вошли также в сердца всех жителей Праги и всего чехословацкого народа».

Первым в город вошел головной дозор 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 1-го Украинского фронта из трех танков под командованием младшего лейтенанта Леонида Буракова.

Маршал Конев стал почетным гражданином Праги. Именем командира танка лейтенанта Ивана Гончаренко, погибшего от взрыва фаустпатрона в районе Манесова моста, была названа улица.

Общие потери Советской армии в ходе Пражской операции составили 11997 убитых и 40501 раненого, а также 373 танка, 1006 орудий и 80 самолетов.

Непосредственно в городе пали около 500 солдат и офицеров, похороненных на Ольшанском кладбище».



Русофобия + фальсификация = евросчастье. Противно…

Сергей Филатов

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Источник: voicesevas.ru