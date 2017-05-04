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Бессмертный полк 2017 в Москве – место сбора, как принять участие, маршрут

20:23. 4 мая 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Жители России и СНГ готовятся к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне, которое пройдет 9 мая. В этот день во многих городах России пройдет патриотическая акция под названием «Бессмертный полк», в которой многие хотели бы принять участие.

«Бессмертный полк» в своем нынешнем облике родился недавно. Это не значит, что ранее российский народ пренебрегал чествованием ветеранов. Просто в 2012 году появилась идея особым образом увековечить память о героях войны, подарив им свой парад победы.

Задумка принадлежала томским журналистам. С.Лапенков, С.Колотовикин и И.Дмитриев не понаслышке знали о желании людей пронести портреты своих родных в рамках почетного шествия. Требовалось лишь организовать акции, которые стихийно проводились в городах России и ранее, а также придать им официальный статус. Теперь у проекта есть собственный устав, штабы и правила проведения. Каждый желающий может:

  • принять участие в шествии;
  • изготовить транспарант, используя типографский дизайн;
  • внести свою лепту в оформление мероприятия;
  • стать волонтером организации;
  • оказать проекту информационную поддержку.

Место сбора Бессмертного полка-2017 в Москве

После того как по брусчатке Красной площади отмарширует парад в честь 72-й годовщины победы, сотрясая землю, отгремит военная техника, взмоет в небо воздушная мощь и пройдут праздничные представления в разных уголках города, начнется марш памяти. В 15.00 колонны бессмертных героев потянутся по Тверской.

Маршрут движения

От станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна шествия распределяется по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Источник — , лучшие события Москвы.

Как принять участие в Бессмертном полку-2017 в Москве

Чтобы присоединиться к шествию Бессмертного полка, достаточно просто прийти с портретом вашего родственника — участника Великой Отечественной войны, внесшего свой вклад в победу над фашизмом, как на фронте, так и в тылу.

Сразу следует уточнить, что особых правил при оформлении транспаранта нет, так как участие в акции исключительно добровольное решение человека. Размеры не регламентированы, стандартов изготовления нет. Тем не менее, размер таблички и фотографии нужно учитывать, исходя из размера оригинального фото ветерана так, чтобы оно не потеряло качества при масштабировании.

Также в «Бессмертный полк 2017» привлекают волонтеров, в задачи которых входит фотосъемка, регулировка движения колонны по заданному маршруту, раздача георгиевских лент, флагов и других атрибутов.

Источник: www.kramola.info

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