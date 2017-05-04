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Бандеровская Украина сегодня как она есть

15:58. 4 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Официальная позиция главы ОУН: 9 мая 1945 года победил «русский мир», а Украина проиграла.

Проиграла потому, что вместе с освобождённой от фашизма Европой, оказалась «оккупирована» Советским союзом. Можно спорить до хрипоты и биться головой об стену, доказывая, что без этой «оккупации» многие её территории никогда бы не были Украиной, а экономика бы никогда не имела уровня 1991 года, — не поможет.

У них своя «правда». Которая заключается в том, что нельзя примирить последователей главы ОУН Коновальца и наследников его «убийцы» полковника НКВД Павла Судоплатова.

Мы, собственно, мириться с националистами и не собирались. И это была одна из причин, по который сначала был не принят майдан, затем ушёл Крым, отломился Донбасс и поднялась волна протестов на юго-востоке.

Для них ключевым стал день 8 мая, когда вместе с Европой расово правильные украинцы чтят память погибших во Второй мировой войне. Понимаете, они принципиально не называют ее Отечественной. Потому что, в отличие от миллионов русских, украинцев, белорусов, татар, армян, казахов, азербайджанцев, грузин, евреев и других народов СССР, они воевали не за Отечество, а за свой собственный Бандерштадт. С гетманом, схронами, боевыми сотнями, бандитизмом и западным хозяином. Но не вышло. Потому и причисляют себя к проигравшим. Успокаиваясь тем, что «этот день для РФ важен как символ их оккупации Европы и Украины. 9 мая 1945 года победил «русский мир», а Украина проиграла. Россияне 9 мая 1945 року почувствовали вкус крови и побед. Им хочется ощутить этот вкус опять. Но Украина постоянно бьёт по зубам».

На самом деле хорошо, что эти недобитки настолько дистанцируются в вопросе Великой Отечественной. Потому что смотреть на попытки диоксинового Ющенко примирить бойцов Красной Армии и стрелявших им в спину бандеровцев без омерзения было невозможно.

Сегодня все точки над i расставлены.

Официальная идеология сегодняшней Украины почти совсем отказалась и от своего участия в Великой Отечественной, и от своих настоящих героев. Теперь у неё есть лишь горстка пособников фашистов, на руках которых кровь тысяч и тысяч убитых русских, евреев и своих же украинцев. И день скорби. По несбывшимся надеждам. Которые они пытаются реализовать сейчас.

Примерно теми же методами, только с гораздо большим размахом.

И это объясняет всё. И снос памятников, и лютую ненависть к красному знамени и другим символам победы, и события в Одессе и Мариуполе, и геноцид населения Донбасса, и культ войны, и прочее, прочее, прочее.

При таком раскладе ждать адекватности и какого-то уважения к нашим праздникам, к ветеранам и, главное, к русским — просто бессмысленно.

Пока вся эта мерзость находится при власти и под её защитой — будет продолжаться методичный процесс уничтожения всего, что связано с Россией и русскими.

Потому что именно они — последнее препятствие на пути создания того самого Бандерштадта, о котором украинские националисты грезят уже более ста лет.

«Осиновый кол в тело «русского мира» и его символа – 9 мая или «дня Победи» забьём только тогда, когда научимся достойно на государственном уровне чтить украинцев, которые в годы Второй Мировой войны бились і умирали за независимость і самостоятельность Украины». Главный посыл ясен. Вытравить из памяти всё русское и, переписав историю и оправдав преступников, создать свою альтернативную хронологию тех событий.

Только так Украина будет свободна. И почувствует себя, наконец, победительницей.

И после того, как произойдёт вожделенный перелом сознания, травить, убивать и отправлять в гетто оставшихся русских станет ещё проще. А ведь это и есть главная цель их «борьбы». Украина превыше всего. Украина для украинцев. Ну и для европейцев, разумеется.

Но только не для русских. Москаляку на гиляку. Потому что они и есть главные, кровные и заклятые враги.

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P.S. Расово правильный украинец не чувствует благодарности за всё, что сделал для республики СССР. Аргументация прекрасна: мы вас не просили. И вообще, если бы не вы, то к нам, свободным и независимым, пришёл бы запад и сделал лучше, быстрее и больше. И Украина сегодня была бы не второй, а первой Францией. В ЕС, НАТО и G7. А русские пришли и всё «испортили». И портят своей «братской помощью» по сей день. И этого они нам никогда не простят.

Юлия Витязева

https://cont.ws/@vityzeva/605933

Метки: бандеровщина, Украина, укронацизм
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