Ангела Меркель и её российские проблемы

С визитом Ангелы Меркель в Сочи связано несколько очень смешных моментов, которыми я хочу с вами поделиться.

Во-первых, визит практически совпал с очередным всплеском разговоров про изоляцию России, которую никто не любит и которая никому не нужна, по крайней мере так считают журналисты престижных западных изданий. А тут случилась такая зрада - в изолированную Россию лично приезжает Ангела Меркель для того чтобы пообщаться с изолированным Владимиром Путиным по широкому кругу тем международной политики. Вроде бы уже не первый раз коллективный Запад напарывается на эту проблему, но методичку никто не меняет, видимо надеются, что пипл схавает.

Во-вторых, Меркель заявила о необходимости сохранения нормандского формата и выполнения минских соглашений, чем очень расстроила наших соседей по глобусу, которые каждый раз рассчитывают на то, что добрая фрау канцлер их освободит от этих соглашений и может даже разрешит как следует вдарить по Донбассу. А в ответ на свои надежды они услышали лишь слова о том, что принятие нового документа по украинскому урегулированию является нецелесообразным. Получается, что мечты в очередной раз не реализовались, и единственное за что могут уцепиться украинские пропагандисты — это упоминание Меркель, что контроль над границей с ЛДНР надо бы вернуть Украине. Правда в том же выступлении немецкий канцлер указала и на то что на Донбассе надо бы провести выборы, а это уже совсем не радует официальный Киев.

Третий важный элемент — это то, о чем не было сказано много слов и что вообще упустили из виду журналисты, анализирующие переговоры. Северный Поток - 2. Многие в Европе, особенно в Польше всегда ждут от Меркель каких-то действий по саботированию Северного Потока - 2, который лишит бедную Украину одного из главных источников валюты и последнего рычага давления на Евросоюз. Тут надо вспомнить новость двухнедельной давности - «Немецкий парламент поддерживает проект "Северный поток — 2" и считает, что строительство морской части газопровода не должно подчиняться законодательству Евросоюза, сообщил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике‎ Петер Рамзауэр.» Казалось бы, самое время для Ангелы Меркель показать евроатлантическую солидарность и приверженность интересам Украины заявив Путину в лицо, что никакого Северного Потока -2 не будет, но ... ничего не происходит. Она делает вид, что всё идет по плану. Но только чей это план? Судя по тому, что российский президент подчеркнул на переговорах – 35% газа Германия получает из России, это реализуется как раз план Путина.

К сожалению, российскому президенту все-таки пришлось потратить свое время на то чтобы сначала терпеливо выслушать, а потом обстоятельно ответить на обвинения Меркель, которая очень обеспокоена тем как российская полиция пресекает протесты несистемной оппозиции и еще более обеспокоена мифическими преследованиями геев в Чечне. Так и хочется сказать, что если бы Бисмарк знал, что канцлером Германии станет женщина, которая на аудиенции у русского царя будет просить о соблюдении прав геев в Чечне, то он бы не стал создавать объединенное немецкое государство. Это какой-то позор и дело тут не в геях или оппозиционерах, а в том, что Меркель, даже если она знает реальное положение дел, была вынуждена в любом случае говорить на эти темы, потому что иначе её бы живьем съели и смешали с грязью другие немецкие политики и системные западные СМИ.

Кстати, проблему чечнских геев, которые якобы подвергаются каким-то страшным преследованиям, расследовал совет по правам человека при президенте, и эти маститые правозащитники не нашли этим историям вообще никакого подтверждения, даже косвенного.

А насчет протестующих и разгона уличных акций Путин применил правильную тактику, как бы поставив перед Меркель зеркало и напомнив, что российская полиция — это просто джентльмены по сравнению с немецкими коллегами, которые легко и без особых сомнений применяют против протестующих слезоточивый газ, дубинки и водометы. Жалобы немецкого канцлера, что с российскими протестующими поступают как-то не так выглядят, как минимум, смешно, а как максимум — цинично.

Впрочем, вполне возможно, что в будущем проблема рассосется сама собой. В Думе обсуждается законопроект о рассылке электронных повесток в военкомат, от которых невозможно будет бегать, так как они будут высылаться на электронные адреса, которые точно используются потенциальными призывниками. Можно придумать тысячи способов заставить граждан информировать государство о своем адресе электронной почты и тут нет ничего плохого - есть же во всех цивилизованных странах та или иная форма регистрации по месту физического пребывания. Так же можно сделать и с интернет-адресами. Что-то мне подсказывает, что если закон будет принят, а рассылка повесток будет произведена по адресам любителей таких акций как "надоел", ну или хождения с кроссовками за Навальным, то количество участников этих акций серьезно сократится. И это будет логично. Хочешь защищать Родину от коррупции, сначала научись просто защищать Родину! Впрочем, можно и не ждать принятия закона об электронных повестках и уже сейчас организовывать мобильные призывные пункты прямо на всех акциях такого рода. Правда, в этом случае, боюсь, что Ангела Меркель опять прилетит к нам жаловаться на жестокое обращение с молодыми любителями американской демократии. Думаю, мы это как-нибудь переживем, а Владимир Путин в очередной раз объяснит ей простой принцип: мы в чужую политику не вмешиваемся, но и чужим вмешиваться в нашу не дадим.

Руслан Осташко

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