Аморальный контент — почва для государственного переворота

Источник: http://katyusha.org/

Экспертно-аналитический центр РИА Катюша проанализировал крупнейшие сообщества ведущей российской социальной сети, ВКонтакте. Более 95% групп – миллионников, в особенности те из них, которые ориентированы на молодежь, продвигают исключительно западные потребительские ценности, поведенческие стереотипы и аморальный «юмор» с элементами половых извращений. Большинство из этих ресурсов контролируется группой из нескольких десятков человек, и легко могут быть рекрутированы антироссийскими прозападными силами, как это уже показал пример серого кардинала аморального контента в интернете, владельца скандальной группы «МДК» Роберто Панчвидзе, присягнувшего Навальному.

Для анализа мы взяли 93 самые крупные сообщества ВК – численностью от 3 до 12 млн. участников в каждом. Даже беглый анализ контента, создателей и администраторов этих групп дает возможность утверждать, что абсолютное большинство из них целенаправленно и системно пропагандируют западные потребительские ценности, низкопробный отупляющий юмор, сексуальную распущенность и прочие плоды глобализации. Корни многих групп уходят в киевскую Украину. Наиболее одиозные и крупные сообщества имеют прямую связь с ближним окружением Павла Дурова — основателя ВКонтакте, которые сейчас эмигрировал в Лондон и занял откровенную недружественную позицию к российской власти, которая вынудила его продать свою долю в сети олигарху Алишеру Усманову. Неслучайно, Дуров замечен в контактах с Ходорковским.

Таблица 1 «ТОП-93 вконтакте»

Мы попытались объединить все эти группы по тематикам, и вот что получилось:

Таблица 2

Сведем полученные данные в график

Как видим, все довольно печально. Недалекий юмор, зачастую откровенно отупляющий, занимает 50% (36%+14%) всего контента крупных сообществ! Остальные 50% контента практически не содержат в себе ничего реально нужного и полезного. Полностью отсутствует новостная информация—не говоря уж о созидании, настоящих героях и т.п.

Данная картина дает четкое представление, в каком формате промывают сознание масс, в первую очередь, молодежи и к чему их готовят.

Цифра в 460 014 000 подписчиков 93 крупнейших сообществ, конечно же, условная: зачастую люди бывают подписаны на несколько сообществ. Реальное количество подписчиков всех этих групп в совокупности составляет порядка 40 млн человек, из них из России, скорее всего 80% (32 млн). При этом мы в своем анализе не касались более мелких сообществ (количество сообществ численностью от 10 тыс. до 3 млн. ВКонтакте насчитывается более 50 тысяч). Выборочный анализ верхних строчек этого рейтинга также демонстрирует неутешительную картину: тенденция, характерная для ТОП-93, сохраняется, и в этом массиве также первенствует аморалка и отупляющий юмор.

По оценкам одного из российских дата-центров, куда обратилась за комментариями редакция РИА Катюша, реальная аудитория групп такого типа (включая десятки тысяч групп численностью от 5 тыс. до 3 млн. подписчиков), какой мы описали в приведенной выше таблице в России—не менее 50—55 млн. человек.

Для сравнения: мы проанализировали весь условно патриотический сегмент ВКонтакте: ничего сопоставимого с сообществами из первой группы тут просто нет. Одно из самых крупных патриотических сообществ – группа Антимайдан – объединяет немногим более 500 тыс. подписчиков, групп численностью от 100 до 500 тысяч — чуть более 50 шт. (именно тех, кто осознанно участвует в информационной войне). В анализ так же не включены лже-патриотические группы, некоторые из которых тоже достигают 1-2 млн.

Таблица 4

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Также нами выявлено порядка 300 более мелких патриотических групп (в среднем по 15—25 тысяч пользователей).

Условная общая аудитория всех этих ресурсов не превышает 25 млн. пользователей. Т.е., в реальности речь может идти в лучшем случае о 3—3,5 млн. уникальных пользователей.

Итого, пропорция сил в случае развязывания полноценной информационной войны отнюдь не радует. У противника в руках может оказаться таран минимум в 50 млн. читателей которые объединены в нескольких десятков крупных групп. У патриотов — сотни разрозненных мелких патриотических сообществ общей реальной численностью 3 млн. чел.

Кто же является владельцами крупнейших групп ВК и властителем дум нашей молодежи?

Таблица 5

Как будут действовать эти люди в условиях приближающихся президентских выборов и растущего давления, в том числе и финансового, со стороны заокеанских и заморских «партнеров»? К сожалению, приходится констатировать, что тут российская власть явно недооценивает угрозу, полагаясь на привычку «закрывать вопрос» деньгами. Как это работает на практике, показал пример Украины—где наша власть, вместо того, чтобы поддерживать пророссийские организации на постсоветском пространстве, выдала 3 млрд долларов Януковичу, рассчитывая что он сам справится со своими неофашистами—и в результате мы имеем то что имеем.

В случае с соц.сетями российская политическая элита повторяет ту же ошибку. Как уже сообщала «Катюша», сразу же после событий 26 марта многие популярные блогеры и сетевики начали публично присягать на верность проекту Навального. Первым обозначил свою политическую позицию Роберто Панчвидзе, который уже 30 марта сидел в студии Навальный LIVE в качестве соведущего передачи.

Роберто — тот самый «серый кардинал» и прародитель тренда аморального контента социальной сети «Вконтакте». Владелец самой скандальной группы MDK и создатель ещё целого пула подобных проектов, задачей которых является промывка мозгов у молодежи аморальным юмором. Для понимания, насколько велико его влияние: группа МДК несколько раз запрещалась решением суда и как минимум один раз была заблокирована администрацией «Вконтакте», формально исполнившим решение суда. Однако, в итоге группы он лишился всего лишь на несколько часов — администрация соцсети просто восстановила для него группу в полном объеме в течении 24 часов . Аудитория читателей Роберто, которая будет читать фейки, сравнима с аудиторией крупного СМИ. Только во «Вконтакте» он рассылает свои новости минимум на 13 500 000 подписчиков (группы МДК, Орленок и ИБД).

Не лучше дела обстоят и с другими крупнейшими пабликами – которые, мягко говоря, не отличаются нравственностью и любовью к государству. Среди наиболее опасных (потенциально) для существующей политической системы можно отметить такие много миллионные группы как: «ЁП», «Чёткие приколы», «Смейся до слёз :D», «Лайфхак», «Палата №6», «Корпорация Зла», «Ты не поверишь!», «Убойный юмор», «БОРЩ», «Убойные приколы», «Трахни нормальность», «Оптимист•», «iFace». Их условная суммарная аудитория составляет более 75 000 000 условных подписчиков (т.е. с учетом повторов, фейковых аккаунтов и уже удаленных пользователей), а реально это скорее всего около 20 000 000 читателей.

И дело не только ВКонтакте. Многие топовые блогеры YOUTUBE тоже присоединились к проекту «Навальный». Ему уже присягнули: Блогер «Wylsacom» (ТОП YOUTUBE 16 — 3 121 566 подписчиков) и блогер kamikadzedead (ТОП YOUTUBE 133 — 949 027 подписчиков). Блогер Николай Соболев (ТОП YOUTUBE 24 — 2 631 198 подписчиков), заявил о готовности голосовать за Навального на выборах. Близки по политическим взглядам к Навальному блогеры Дмитрий Ларин (ТОП YOUTUBE 46 — 1 930 032 подписчиков) и Данила Поперечный (ТОП YOUTUBE 163 — 793 992 подписчика).

Все эти цифры наглядно демонстрируют: государство вместо того чтобы вкладываться в создание собственных успешных проектов и блогеров, вновь отдает инициативу в руки откровенного врага. Робкая попытка министра культуры Владимира Мединского, устроившего встречу с топовыми блогерами YOUTUBE, некоторые из которых тут же перебежали на сторону вероятного противника , ничего кроме сожаления не вызывает. Государство продолжает цепляться за чуждые ценности и в итоге мы снова наступаем на старые грабли.

Источник: nstarikov.ru