Америка 70-х глазами советского человека
20:26. 4 мая 2017 Просмотров - 125 2 коммент. Опубликовал: brahman
Америка всегда занимала важнейшее место в сознании советских людей. С одной стороны это был идеологический жупел, квинтэссенция порока, земной ад, с другой стороны эта была сказочная страна Эльдорадо, где описываемые пропагандистами пороки чудесным образом приобретали какую то непонятную притягательную силу.
Визуально Америка представлялась нагромождением небоскрёбов с неоновой рекламой "Marlboro", "Соka-Соla" и "Shell", роскошными автомобилями, ломящимися от изобилия витринами магазинов, толпами безработных, ку-клус-клановцами в балдахинах и скрюченной фигурой дистрофика, олицетворяющего социальные нужды. Естественно, во многом эта картинка сформировалась под воздействием карикатур журнала "Крокодил".
В 70-х годах журнал "Крокодил" высмеивал американскую демократию, тогда из советских граждан даже и представить никто не мог, что через тридцать лет на территории бывшего Советского Союза наступит жизнь, схожая с карикатурами "Крокодила".
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Визуально Америка представлялась нагромождением небоскрёбов с неоновой рекламой "Marlboro", "Соka-Соla" и "Shell", роскошными автомобилями, ломящимися от изобилия витринами магазинов, толпами безработных, ку-клус-клановцами в балдахинах и скрюченной фигурой дистрофика, олицетворяющего социальные нужды. Естественно, во многом эта картинка сформировалась под воздействием карикатур журнала "Крокодил".
В 70-х годах журнал "Крокодил" высмеивал американскую демократию, тогда из советских граждан даже и представить никто не мог, что через тридцать лет на территории бывшего Советского Союза наступит жизнь, схожая с карикатурами "Крокодила".
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Дебилу что по ящику скажут или в газете напишут, то и правда. Даже если это и ложь. Сказали, что америка это зашибись, дали джинсов и жувачки, они тут же СССР и проипали…
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Америку советский человек ГЛАЗАМИ не видел, только картинки от кукрыниксов, а вот ЖОПОЙ советский человек ощущал очень хлёстко Гонку Вооружений. Миллиарды рублей утонули просто так, америке вреда не причинив, разве что во Вьетнаме НАПРЯМУЮ повоевали с пиндосами, не то что щас какое-то косвенное ИГИЛ..