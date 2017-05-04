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Америка 70-х глазами советского человека

20:26. 4 мая 2017 Просмотров - 125 2 коммент. Опубликовал:
Америка всегда занимала важнейшее место в сознании советских людей. С одной стороны это был идеологический жупел, квинтэссенция порока, земной ад, с другой стороны эта была сказочная страна Эльдорадо, где описываемые пропагандистами пороки чудесным образом приобретали какую то непонятную притягательную силу.

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Визуально Америка представлялась нагромождением небоскрёбов с неоновой рекламой "Marlboro", "Соka-Соla" и "Shell", роскошными автомобилями, ломящимися от изобилия витринами магазинов, толпами безработных, ку-клус-клановцами в балдахинах и скрюченной фигурой дистрофика, олицетворяющего социальные нужды. Естественно, во многом эта картинка сформировалась под воздействием карикатур журнала "Крокодил".

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

Америка 70-х глазами советского человека

В 70-х годах журнал "Крокодил" высмеивал американскую демократию, тогда из советских граждан даже и представить никто не мог, что через тридцать лет на территории бывшего Советского Союза наступит жизнь, схожая с карикатурами "Крокодила".

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: карикатуры, ссср
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2 коммент.»

  • 1984 964
    Maleos 4 мая 2017 в 20:53 Ссылка Пометить
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    Дебилу что по ящику скажут или в газете напишут, то и правда. Даже если это и ложь. Сказали, что америка это зашибись, дали джинсов и жувачки, они тут же СССР и проипали…

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  • 1810 670
    SR 4 мая 2017 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Америку советский человек ГЛАЗАМИ не видел, только картинки от кукрыниксов, а вот ЖОПОЙ советский человек ощущал очень хлёстко Гонку Вооружений. Миллиарды рублей утонули просто так, америке вреда не причинив, разве что во Вьетнаме НАПРЯМУЮ повоевали с пиндосами, не то что щас какое-то косвенное ИГИЛ..

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