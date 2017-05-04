Америка 70-х глазами советского человека

Визуально Америка представлялась нагромождением небоскрёбов с неоновой рекламой "Marlboro", "Соka-Соla" и "Shell", роскошными автомобилями, ломящимися от изобилия витринами магазинов, толпами безработных, ку-клус-клановцами в балдахинах и скрюченной фигурой дистрофика, олицетворяющего социальные нужды. Естественно, во многом эта картинка сформировалась под воздействием карикатур журнала "Крокодил".В 70-х годах журнал "Крокодил" высмеивал американскую демократию, тогда из советских граждан даже и представить никто не мог, что через тридцать лет на территории бывшего Советского Союза наступит жизнь, схожая с карикатурами "Крокодила".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com