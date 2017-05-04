Агенты Путина доказывают процветающим укропейцам, что те нищие рабы

Госкомстат Украины по всей видимости захватили сепаратисты и агенты Путина. Потому что он сообщает нам, что в самой благополучной и самой европейской из всех европейских стран стремительно растёт задолженность населения за услуги ЖКХ.

По состоянию на 31 марта 2017 года (более свежих данных пока нет) задолженность по оплате газа составила 7,11 миллиарда гривен. Задолженность за централизованное отопление и горячее водоснабжение ещё больше, и составляет 10,35 миллиарда гривен. Задолженность по холодной воде и водоотведению прибавляет к этой сумме ещё 1,3 миллиарда. И за вывоз мусора население задолжало 0,34 миллиарда гривен. В сумме это формирует общую задолженность по ЖКХ, которая составляет 19,1 миллиарда гривен. Пока собирал данные, табличка слегка устарела, пришлось поправлять – с первого мая тарифы на электричество на Украине выросли ещё на треть.

Ну а поскольку рабы не бунтуют, то с того же первого мая снижены социальные нормы на газ, тепло и электричество, которые используются для расчёта субсидий.

И, чтобы рабы не тянули с оплатой, с 1 мая жилищная субсидия не будет назначаться на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя. Для надёжности. Бедные должны беднеть.

А за спинами всего этого маячат тени коллекторов в балаклавах и с битами, которые придут выселять должников.

Ну и совсем уж по мелочи – «Ощадбанк» ввёл комиссию за оплату ЖКХ. Вроде не много, в районе трёх гривен в месяц. Но, перефразируя Родиона Раскольникова, чьим идейным наследником является Вова Гройсман, «Миллион бабушек – это уже три миллиона». Чему-чему, а обдирать бабушек Вова на своём базаре научился.

Эй, укропейцы! Вы же чувствуете, как с каждым днём жить всё лучше, а Эуропа всё ближе? Вот! Значит давайте, стали все дружно на колени и повторяем: «Слава пану Порошенко за нашу счастливую старость».

P.S. И ещё раз, смотрим на табличку сравнения тарифов между Украиной и Новороссией, и спрашиваем себя: так кто в блокаде? Кто нищий раб? Кто бесправный лох? Кого грабят и за людей не считают? Можете не отвечать, и так понятно…

Александр Роджерс